https://crimea.ria.ru/20241217/novyy-molodezhnyy-parlament-sozdadut-v-krymu-1142687297.html

Новый молодежный парламент создадут в Крыму

Новый молодежный парламент создадут в Крыму - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Новый молодежный парламент создадут в Крыму

Государственный Совет Крыма начал прием документов на участие в выборах в молодежный парламент. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T21:26

2024-12-17T21:26

2024-12-17T21:26

крым

государственный совет рк (госсовет)

общество

политика

новости крыма

патриотическое воспитание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Государственный Совет Крыма начал прием документов на участие в выборах в молодежный парламент. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель председателя комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и молодежной политике Арина Моренец.По ее словам, попробовать свои силы в политике может каждый россиянин в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающий на территории республики. Она отметила, что первый этап отбора пройдет до 12 января."Это первый этап отбора. Они пишут анкету о своей жизни, деятельности, после чего подготавливают подписные листы. Мы должны понимать, что это не просто молодые люди, это – лидеры, и их поддерживает другая молодежь", - отметила Моренец.Еще одним важным условием, по словам парламентария, является сбор подписей представителей молодежи республики, их нужно собрать не менее 50. После этого члены конкурсной комиссии рассмотрят анкеты и будут приглашать участников на второй этап, где молодежь сможет показать свою предвыборную кампанию, презентовать идеи и проекты."Члены комиссии обращают внимание в первую очередь на лидерские качества и на возможность брать ответственность за реализацию проектов", - отметила она.По словам Моренец, важно, чтобы парламент представлял не только интересы молодежной политики, но и затрагивал вопросы сельского хозяйства, образования, а также проблемы военнослужащих и их семей.Всего будет сформировано 19 комитетов по принципу взрослого парламента, уточнила она. Всего по итогам конкурса будут определены 55 человек, которые на протяжении следующих трех лет будут представлять молодежь региона на законодательном уровне."Если говорить о крупных достижениях государственного комитета за этот период, то важными являются победы в двух Всероссийских конкурсах – это "Регион для молодых", конкурс лучших практик молодежной политики для регионов. В результате чего в грядущем году планируется создание уникального молодежного пространства", - рассказала заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Крыма Ани Григорян, говоря о направлениях работы Госкоммола.Также Григорян отметила конкурс "Регион добрых дел", который направлен на поддержку добровольческих практик и инициатив."В результате выполнения комплексной заявки республики Крым, мы получим возможность на дооснащение наших доброцентров и ресурсного центра. Это два таких серьезных достижения, которые дадут плоды в грядущем году", - уточнила она.Кроме того, крымская молодежь достойно зарекомендовала себя на федеральных форумах.Директор автономной некоммерческой организации "Дом молодежи" Даниил Мещеряков отметил, что у молодежного парламента и правительства есть "социальный лифт", благодаря которому активные молодые люди добиваются больших успехов в социальной деятельности.Мещеряков добавил, что с 2020 года волонтерство и добровольчество является приоритетным направлением работы "Дома молодежи".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут готовить добровольцев для работы на 80-летие ПобедыКак студенту найти работу в Крыму"ТрудКрут": работодатели и студотряды Крыма – лучшие в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, государственный совет рк (госсовет), общество, политика, новости крыма, патриотическое воспитание