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Как идет ремонт Детского парка в Симферополе и как долго продлится - ФОТО - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Как идет ремонт Детского парка в Симферополе и как долго продлится - ФОТО
Как идет ремонт Детского парка в Симферополе и как долго продлится - ФОТО - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Как идет ремонт Детского парка в Симферополе и как долго продлится - ФОТО
Ремонт Детского парка в Симферополе планируют завершить до 1 сентября этого года – об этом РИА Новости Крым сообщил директор предприятия "Парки столицы"... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T16:18
2025-04-01T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Ремонт Детского парка в Симферополе планируют завершить до 1 сентября этого года – об этом РИА Новости Крым сообщил директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, от старого облика парка останутся только локации: входная группа, дубы, аттракционы и зооуголок. Здесь будет уложено около 15 тысяч "квадратов" плитки, установлено более 50 скамеек и свыше 200 светильников.Ремонт Детского парка – проект в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования еще в 2024 году. С 21 апреля крымчане смогут снова выбрать территории для благоустройства.В этом году в республике планируют благоустроить на 27 объектов больше, чем в прошлом. На все эти работы, включая дворы, потратят около 5 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, владимир марченко, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , симферополь, крым, новости крыма, городская среда
Как идет ремонт Детского парка в Симферополе и как долго продлится - ФОТО

Ремонт Детского парка в Симферополе планируют завершить до 1 сентября 2025 года

16:18 01.04.2025 (обновлено: 17:06 01.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Ремонт Детского парка в Симферополе планируют завершить до 1 сентября этого года – об этом РИА Новости Крым сообщил директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко.
По его словам, от старого облика парка останутся только локации: входная группа, дубы, аттракционы и зооуголок. Здесь будет уложено около 15 тысяч "квадратов" плитки, установлено более 50 скамеек и свыше 200 светильников.

"Будет дополнительная установка детских площадок, игровых зон, фонтанного комплекса, обустройство входной группы с буквами "Детский парк". То есть буквы как были у нас прописаны, они так и остаются", – дополнил директор Марченко.

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Реконструкция Детского парка в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ремонт Детского парка – проект в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования еще в 2024 году. С 21 апреля крымчане смогут снова выбрать территории для благоустройства.

"С 21 апреля по 12 июня в каждом из 11 муниципалитетов Республики Крым жители смогут выбрать от двух до пяти территорий, которые отремонтируют в 2026 году", – сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Каширин.

В этом году в республике планируют благоустроить на 27 объектов больше, чем в прошлом. На все эти работы, включая дворы, потратят около 5 миллиардов рублей.
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