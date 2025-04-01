https://crimea.ria.ru/20250401/kak-idet-remont-detskogo-parka-v-simferopole-i-kak-dolgo-prodlitsya---foto-1145360091.html

Как идет ремонт Детского парка в Симферополе и как долго продлится - ФОТО

Как идет ремонт Детского парка в Симферополе и как долго продлится - ФОТО - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Как идет ремонт Детского парка в Симферополе и как долго продлится - ФОТО

Ремонт Детского парка в Симферополе планируют завершить до 1 сентября этого года – об этом РИА Новости Крым сообщил директор предприятия "Парки столицы"... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T16:18

2025-04-01T16:18

2025-04-01T17:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Ремонт Детского парка в Симферополе планируют завершить до 1 сентября этого года – об этом РИА Новости Крым сообщил директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, от старого облика парка останутся только локации: входная группа, дубы, аттракционы и зооуголок. Здесь будет уложено около 15 тысяч "квадратов" плитки, установлено более 50 скамеек и свыше 200 светильников.Ремонт Детского парка – проект в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования еще в 2024 году. С 21 апреля крымчане смогут снова выбрать территории для благоустройства.В этом году в республике планируют благоустроить на 27 объектов больше, чем в прошлом. На все эти работы, включая дворы, потратят около 5 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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