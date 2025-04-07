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В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое

В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое - РИА Новости Крым, 07.04.2025

В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое

В преддверии майских праздников транспортный поток со стороны сухопутного коридора в Крым может увеличиться, поэтому введены дополнительные меры для комфортного РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T09:26

2025-04-07T09:26

2025-04-07T09:49

крым

новости крыма

пограничная служба фсб

джанкой

армянск

перекоп

граница

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В преддверии майских праздников транспортный поток со стороны сухопутного коридора в Крым может увеличиться, поэтому введены дополнительные меры для комфортного досмотра в пункте пропуска. Об этом предупредили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.Наиболее активные пассажирские и транспортные потоки прогнозируются в пункте пропуска Джанкой.Пункт пропуска работает круглосуточно без перерывов и выходных. Граждан при планировании поездок в Крым призывают учитывать возрастающий автомобильный трафик через пункты. В Погрануправлении также проинформировали, что из-за близости расположения пунктов пропуска к зоне проведения специальной военной операции принимаются дополнительные меры по сохранению жизни и здоровья граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь В РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства СШАПутин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым

крым

джанкой

армянск

перекоп

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, пограничная служба фсб, джанкой, армянск, перекоп, граница