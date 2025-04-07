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В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое
В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое - РИА Новости Крым, 07.04.2025
В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое
В преддверии майских праздников транспортный поток со стороны сухопутного коридора в Крым может увеличиться, поэтому введены дополнительные меры для комфортного РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T09:26
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крым
новости крыма
пограничная служба фсб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В преддверии майских праздников транспортный поток со стороны сухопутного коридора в Крым может увеличиться, поэтому введены дополнительные меры для комфортного досмотра в пункте пропуска. Об этом предупредили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.Наиболее активные пассажирские и транспортные потоки прогнозируются в пункте пропуска Джанкой.Пункт пропуска работает круглосуточно без перерывов и выходных. Граждан при планировании поездок в Крым призывают учитывать возрастающий автомобильный трафик через пункты. В Погрануправлении также проинформировали, что из-за близости расположения пунктов пропуска к зоне проведения специальной военной операции принимаются дополнительные меры по сохранению жизни и здоровья граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь В РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства СШАПутин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым
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крым, новости крыма, пограничная служба фсб, джанкой, армянск, перекоп, граница
В Крыму приняли дополнительные меры в пункте пропуска в Джанкое

В Крыму ввели дополнительные меры для комфортного досмотра в пункте пропуска в Джанкое

09:26 07.04.2025 (обновлено: 09:49 07.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоПункт пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Пункт пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В преддверии майских праздников транспортный поток со стороны сухопутного коридора в Крым может увеличиться, поэтому введены дополнительные меры для комфортного досмотра в пункте пропуска. Об этом предупредили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.
Наиболее активные пассажирские и транспортные потоки прогнозируются в пункте пропуска Джанкой.
"Сотрудниками Управления принимаются дополнительные меры для обеспечения комфортного прохождения гражданами контрольных процедур в пункте пропуска. За прошедший период пропускная способность пункта пропуска увеличена вдвое. В целях недопущения образования скоплений транспортных средств функционируют все полосы движения и модули проверки документов у граждан", - говорится в сообщении.
Пункт пропуска работает круглосуточно без перерывов и выходных. Граждан при планировании поездок в Крым призывают учитывать возрастающий автомобильный трафик через пункты.

"При необходимости рекомендуется выбирать менее загруженные маршруты движения через пункты пропуска Армянск и Перекоп", – добавили в ведомстве.

В Погрануправлении также проинформировали, что из-за близости расположения пунктов пропуска к зоне проведения специальной военной операции принимаются дополнительные меры по сохранению жизни и здоровья граждан.
"В районах действия сигнала о ракетной опасности прекращается движение автотранспорта, пункты пропуска временно приостанавливают свою работу. В отношении граждан на время тревоги принимаются меры по их направлению в безопасные места", - отметили в Погрануправлении.
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КрымНовости КрымаПограничная служба ФСБДжанкойАрмянскПерекопГраница
 
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