https://crimea.ria.ru/20240724/putin-otkryl-vazhnyy-uchastok-sukhoputnogo-koridora-v-krym-1139101080.html

Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым

Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым

Президент России Владимир Путин в среду по видеоконференцсвязи открыл 71-километровый участок автодороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области, который... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T16:24

2024-07-24T16:24

2024-07-24T16:28

владимир путин (политик)

россия

сухопутный коридор в крым

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херсонская область

ремонт дорог в херсонской области

новости

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду по видеоконференцсвязи открыл 71-километровый участок автодороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области, который является важнейшей частью сухопутного автомобильного маршрута в Крым через новые регионы. Мероприятие прошло в рамках совещания у главы государства по вопросам социально-экономического развития исторических субъектов РФ.О завершении работ на участке президенту доложил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил важность этого события не только для жителей региона, но и для крымчан, а также приезжающих на полуостров отдыхающих.Капитальный ремонт дороги Новотроицкое – Чаплынка, соединяющей населенный пункт в Херсонской области и административную границу с Крымом, начался в феврале этого года. Дорога обеспечит транспортную доступность 17 населенных пунктов, а также позволит разгрузить автомобильный пункт пропуска "Джанкой", перенаправив потоки на пункт "Армянск". Дорога является частью альтернативного пути в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число оконДороги вокруг Азовского моря и стройки: как будет развиваться регионКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

https://crimea.ria.ru/20230905/azovskiy-put-naskolko-bezopasen-sukhoputnyy-koridor-1131152856.html

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херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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