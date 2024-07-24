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Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым
Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым
Президент России Владимир Путин в среду по видеоконференцсвязи открыл 71-километровый участок автодороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области, который... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T16:24
2024-07-24T16:28
владимир путин (политик)
россия
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
херсонская область
ремонт дорог в херсонской области
новости
владимир сальдо
автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду по видеоконференцсвязи открыл 71-километровый участок автодороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области, который является важнейшей частью сухопутного автомобильного маршрута в Крым через новые регионы. Мероприятие прошло в рамках совещания у главы государства по вопросам социально-экономического развития исторических субъектов РФ.О завершении работ на участке президенту доложил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил важность этого события не только для жителей региона, но и для крымчан, а также приезжающих на полуостров отдыхающих.Капитальный ремонт дороги Новотроицкое – Чаплынка, соединяющей населенный пункт в Херсонской области и административную границу с Крымом, начался в феврале этого года. Дорога обеспечит транспортную доступность 17 населенных пунктов, а также позволит разгрузить автомобильный пункт пропуска "Джанкой", перенаправив потоки на пункт "Армянск". Дорога является частью альтернативного пути в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число оконДороги вокруг Азовского моря и стройки: как будет развиваться регионКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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владимир путин (политик), россия, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, херсонская область, ремонт дорог в херсонской области, новости, владимир сальдо, автодор
Путин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым

Путин по ВКС открыл заключительный отремонтированный участок сухопутного коридора в Крым

16:24 24.07.2024 (обновлено: 16:28 24.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСухопутный коридор в Крым
Сухопутный коридор в Крым - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду по видеоконференцсвязи открыл 71-километровый участок автодороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области, который является важнейшей частью сухопутного автомобильного маршрута в Крым через новые регионы. Мероприятие прошло в рамках совещания у главы государства по вопросам социально-экономического развития исторических субъектов РФ.
О завершении работ на участке президенту доложил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
"Это небольшой участок дороги – 71 километр. Тем не менее, он решает самую главную стратегическую задачу: с завершением этого участка полностью сформирован сухопутный маршрут из южных и центральных регионов нашей страны по северу Азовского моря до Крыма и обратно", - сказал он.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил важность этого события не только для жителей региона, но и для крымчан, а также приезжающих на полуостров отдыхающих.

"Эта дорога соединила Азовское море с Черным и будет продолжаться дальше. Этот стабильный сухопутный маршрут играет очень важную роль для пассажирского и грузового сообщения с Крымом", - указал руководитель региона.

Капитальный ремонт дороги Новотроицкое – Чаплынка, соединяющей населенный пункт в Херсонской области и административную границу с Крымом, начался в феврале этого года. Дорога обеспечит транспортную доступность 17 населенных пунктов, а также позволит разгрузить автомобильный пункт пропуска "Джанкой", перенаправив потоки на пункт "Армянск". Дорога является частью альтернативного пути в Крым.
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Владимир Путин (политик)РоссияСухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в КрымХерсонская областьРемонт дорог в Херсонской областиНовостиВладимир СальдоАвтодор
 
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