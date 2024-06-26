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Дороги вокруг Азовского моря и стройки: как будет развиваться регион

Дороги вокруг Азовского моря и стройки: как будет развиваться регион - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Дороги вокруг Азовского моря и стройки: как будет развиваться регион

На дорогах вокруг Азовского моря планируется до 2030 года в три раза повысить пропускную способность. Кроме того, в Азово-Черноморском регионе будет построено... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T17:29

2024-06-26T17:29

2024-06-26T17:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. На дорогах вокруг Азовского моря планируется до 2030 года в три раза повысить пропускную способность. Кроме того, в Азово-Черноморском регионе будет построено около 100 млн кв м жилья и введено 46 очистных сооружений. Об этом в ходе пленарной сессии по развитию Азово-Черноморского макрорегиона на выставке "Россия" доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.Азово-Черноморский макрорегион включает 7 000 населенных пунктов, в которых проживает около 18 миллионов человек. Он производит 7 триллионов рублей валового национального продукта.В регионе 54 миллионов квадратных метров градостроительного потенциала и 105 точек роста, включая 66 площадок под комплексное развитие территорий. Марат Хуснуллин рассказал о приоритетных направлениях развития инфраструктуры юга России и Приазовья.К 2030 году здесь планируется:∙ ввести в эксплуатацию около 100 млн кв. м жилья;∙ расширить градостроительный потенциал до 95 млн кв. м;∙ увеличить количество турпоездок в 2 раза;∙ сократить время в пути от Джубги до Адлера с 7 до 1,5 часов;∙ повысить пропускную способность на маршруте вокруг Азовского моря в 3 раза;∙ привести в нормативное состояние 85% общественного транспорта;∙ ввести 46 очистных сооружений общей мощностью 1,3 млн кубометров в сутки.Только Херсонская область в ближайшие два года получит около 8 миллиардов рублей на строительство дорог. Общий объем инвестиций в экономику новых регионов достигнет 59 миллиардов рублей, что позволит вывести субъекты из разряда дотационных. Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что в Херсонской области отремонтировали 100 километров автодороги, ведущей к пунктам пропуска "Армянск" и "Перекоп" на админгранице с Крымом. Работы производятся в соответствии с поручением президента.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил повысить доступность Крыма и Приазовья для туристовВ Запорожской области восстановят добычу железной рудыКакие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ

азовское море

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новости, марат хуснуллин, азовское море, экономика, россия, херсонская область, запорожская область