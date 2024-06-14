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Сто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской области

Сто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Сто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской области

В Херсонской области отремонтировали 100 километров автодороги, ведущей к пунктам пропуска "Армянск" и "Перекоп" на админгранице с Крымом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T19:19

2024-06-14T19:19

2024-06-14T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области отремонтировали 100 километров автодороги, ведущей к пунктам пропуска "Армянск" и "Перекоп" на админгранице с Крымом. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Кроме того, в Запорожской области к началу сезона летних отпусков отремонтировали 35 километров дорог, отметил Хуснуллин."Развитие различных отраслей экономики нашей страны напрямую связано с качеством дорожной инфраструктуры. Это касается и туристической сферы, где стоит задача обеспечить транспортную доступность российских курортов", - добавил он.Хуснуллин ранее сообщил, что госкомпания "Автодор" завершила комплексное обустройство 130 километров трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Это сделает поездки к Черному и Азовскому морям еще быстрее и комфортнее.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Крыму, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей.Кроме того, при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей поручено разработать предложения по обеспечению транспортной доступности курорта "Приморск".Читайте также на РИА Новости Крым:На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуИз Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход АлуштыОткрыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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