Сто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской области
В Херсонской области отремонтировали 100 км альтернативной дороги к Крыму – Хуснуллин
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаВ Херсонской области отремонтировали 100 километров дороги в Крым
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области отремонтировали 100 километров автодороги, ведущей к пунктам пропуска "Армянск" и "Перекоп" на админгранице с Крымом. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
"В Херсонской области обновили более 100 км асфальта на альтернативной подъездной дороге к Крыму через КПП "Армянск" и "Перекоп". Это позволит разгрузить пункт пропуска "Джанкой", через который раньше шел основной поток транспорта", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Запорожской области к началу сезона летних отпусков отремонтировали 35 километров дорог, отметил Хуснуллин.
"Развитие различных отраслей экономики нашей страны напрямую связано с качеством дорожной инфраструктуры. Это касается и туристической сферы, где стоит задача обеспечить транспортную доступность российских курортов", - добавил он.
Хуснуллин ранее сообщил, что госкомпания "Автодор" завершила комплексное обустройство 130 километров трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. Это сделает поездки к Черному и Азовскому морям еще быстрее и комфортнее.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству представить предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма в Крыму, обратив особое внимание на организацию съездов с автомобильной дороги "Таврида" к побережьям Черного и Азовского морей.
Кроме того, при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей поручено разработать предложения по обеспечению транспортной доступности курорта "Приморск".
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