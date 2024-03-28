https://crimea.ria.ru/20240328/putin-poruchil-organizovat-bolshe-sezdov-s-trassy-tavrida-1136121230.html
Путин поручил организовать больше съездов с трассы "Таврида"
Путин поручил организовать больше съездов с трассы "Таврида" - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Путин поручил организовать больше съездов с трассы "Таврида"
Президент РФ Владимир Путин призвал подчеркнуть и показать туристам все прелести Крыма, отметив, что очень важно для этого организовать съезды к побережью с... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T20:27
2024-03-28T20:27
2024-03-28T20:27
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин призвал подчеркнуть и показать туристам все прелести Крыма, отметив, что очень важно для этого организовать съезды к побережью с трассы "Таврида".Путин отметил, что Крым - это уникальное место на планете, и развивать там туризм очень важно."Там куда ни посмотришь, кругом красота идеальная. Можно создать такие условия, которых не то, что в мире, но на Черноморском побережье точно совершенно нигде нет", - сказал российский лидер.
https://crimea.ria.ru/20240328/v-krymu-poyavyatsya-dva-novykh-kurorta-v-evpatorii-i-sakakh-1136119967.html
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владимир путин (политик), крым, трасса таврида, новости крыма, дороги крыма
Путин поручил организовать больше съездов с трассы "Таврида"
Путин поручил организовать больше съездов с трассы "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин призвал подчеркнуть и показать туристам все прелести Крыма, отметив, что очень важно для этого организовать съезды к побережью с трассы "Таврида".
"Нужно сделать все для того, чтобы мы подчеркнули прелести этой территории и создали для людей оптимальные условия для отдыха. И транспортная инфраструктура, конечно, в этой связи очень важна", - сказал глава государства на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Путин отметил, что Крым - это уникальное место на планете, и развивать там туризм очень важно.
"Там куда ни посмотришь, кругом красота идеальная. Можно создать такие условия, которых не то, что в мире, но на Черноморском побережье точно совершенно нигде нет", - сказал российский лидер.