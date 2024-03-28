https://crimea.ria.ru/20240328/putin-poruchil-organizovat-bolshe-sezdov-s-trassy-tavrida-1136121230.html

Путин поручил организовать больше съездов с трассы "Таврида"

Путин поручил организовать больше съездов с трассы "Таврида" - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Путин поручил организовать больше съездов с трассы "Таврида"

Президент РФ Владимир Путин призвал подчеркнуть и показать туристам все прелести Крыма, отметив, что очень важно для этого организовать съезды к побережью с... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T20:27

2024-03-28T20:27

2024-03-28T20:27

владимир путин (политик)

крым

трасса таврида

новости крыма

дороги крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135278022_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_68fee35354a1f7d116a108a1b65b2f31.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин призвал подчеркнуть и показать туристам все прелести Крыма, отметив, что очень важно для этого организовать съезды к побережью с трассы "Таврида".Путин отметил, что Крым - это уникальное место на планете, и развивать там туризм очень важно."Там куда ни посмотришь, кругом красота идеальная. Можно создать такие условия, которых не то, что в мире, но на Черноморском побережье точно совершенно нигде нет", - сказал российский лидер.

https://crimea.ria.ru/20240328/v-krymu-poyavyatsya-dva-novykh-kurorta-v-evpatorii-i-sakakh-1136119967.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крым, трасса таврида, новости крыма, дороги крыма