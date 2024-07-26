https://crimea.ria.ru/20240726/chernyshenko-v-krymu-prizval-privlekat-boytsov-svo-k-vospitaniyu-molodezhi-1139156124.html

Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи

Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал привлечение участников специальной военной операции к воспитанию молодых людей одним из приоритетов молодежной... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T19:57

2024-07-26T19:57

2024-07-26T19:57

крым

дмитрий чернышенко

арт-кластер "таврида"

таврида.арт

герои сво

ветераны сво

патриотическое воспитание

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1a/1139155953_162:0:1184:575_1920x0_80_0_0_692e29d35c65cae1d678318f11293e16.jpg

СУДАК, 26 июл - РИА Новости Крым. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал привлечение участников специальной военной операции к воспитанию молодых людей одним из приоритетов молодежной политики страны. Об этом он заявил на встрече с участниками открывшегося в Крыму фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ".Чернышенко подчеркнул, что бойцы СВО служат сейчас ролевой моделью для молодого поколения россиян."У нас создан всероссийский проект служения "Твой герой", объединяющий военнослужащих- участников СВО, которые включаются в систему патриотического воспитания. С ними надо встречаться, общаться, нужно им с одной стороны помогать социализироваться, а с другой стороны они для нас являются камертонами", - добавил он.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году фестиваль посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощиИ под взрыв, и в окоп: в Севастополе обучили кинологов и собак для СВОВ Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, дмитрий чернышенко, арт-кластер "таврида", таврида.арт, герои сво, ветераны сво, патриотическое воспитание, новости, новости крыма