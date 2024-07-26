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Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи
Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал привлечение участников специальной военной операции к воспитанию молодых людей одним из приоритетов молодежной... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T19:57
2024-07-26T19:57
крым
дмитрий чернышенко
арт-кластер "таврида"
таврида.арт
герои сво
ветераны сво
патриотическое воспитание
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СУДАК, 26 июл - РИА Новости Крым. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал привлечение участников специальной военной операции к воспитанию молодых людей одним из приоритетов молодежной политики страны. Об этом он заявил на встрече с участниками открывшегося в Крыму фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ".Чернышенко подчеркнул, что бойцы СВО служат сейчас ролевой моделью для молодого поколения россиян."У нас создан всероссийский проект служения "Твой герой", объединяющий военнослужащих- участников СВО, которые включаются в систему патриотического воспитания. С ними надо встречаться, общаться, нужно им с одной стороны помогать социализироваться, а с другой стороны они для нас являются камертонами", - добавил он.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году фестиваль посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощиИ под взрыв, и в окоп: в Севастополе обучили кинологов и собак для СВОВ Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки
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крым, дмитрий чернышенко, арт-кластер "таврида", таврида.арт, герои сво, ветераны сво, патриотическое воспитание, новости, новости крыма
Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи

Необходимо активно привлекать участников СВО к воспитанию молодежи – Чернышенко

19:57 26.07.2024
 
© РИА Новости КрымВице-премьер России Дмитрий Чернышенко в Крыму
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости Крым
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СУДАК, 26 июл - РИА Новости Крым. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал привлечение участников специальной военной операции к воспитанию молодых людей одним из приоритетов молодежной политики страны. Об этом он заявил на встрече с участниками открывшегося в Крыму фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ".
"Хотел бы поблагодарить наших военнослужащих, которые сейчас решают задачи СВО. Это настоящие патриоты и герои... Их вовлечение в работу с молодежью является одним из важных приоритетов патриотического воспитания. Именно они через свои истории, через свой личный опыт помогут как раз эти ценности определить и заложить нравственный фундамент", - сказал зампредседателя правительства РФ.
Чернышенко подчеркнул, что бойцы СВО служат сейчас ролевой моделью для молодого поколения россиян.
"У нас создан всероссийский проект служения "Твой герой", объединяющий военнослужащих- участников СВО, которые включаются в систему патриотического воспитания. С ними надо встречаться, общаться, нужно им с одной стороны помогать социализироваться, а с другой стороны они для нас являются камертонами", - добавил он.
Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году фестиваль посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.
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