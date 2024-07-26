Чернышенко в Крыму призвал привлекать бойцов СВО к воспитанию молодежи
Необходимо активно привлекать участников СВО к воспитанию молодежи – Чернышенко
© РИА Новости КрымВице-премьер России Дмитрий Чернышенко в Крыму
© РИА Новости Крым
СУДАК, 26 июл - РИА Новости Крым. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал привлечение участников специальной военной операции к воспитанию молодых людей одним из приоритетов молодежной политики страны. Об этом он заявил на встрече с участниками открывшегося в Крыму фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ".
"Хотел бы поблагодарить наших военнослужащих, которые сейчас решают задачи СВО. Это настоящие патриоты и герои... Их вовлечение в работу с молодежью является одним из важных приоритетов патриотического воспитания. Именно они через свои истории, через свой личный опыт помогут как раз эти ценности определить и заложить нравственный фундамент", - сказал зампредседателя правительства РФ.
Чернышенко подчеркнул, что бойцы СВО служат сейчас ролевой моделью для молодого поколения россиян.
"У нас создан всероссийский проект служения "Твой герой", объединяющий военнослужащих- участников СВО, которые включаются в систему патриотического воспитания. С ними надо встречаться, общаться, нужно им с одной стороны помогать социализироваться, а с другой стороны они для нас являются камертонами", - добавил он.
Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году фестиваль посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.
Читайте также на РИА Новости Крым: