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И под взрыв, и в окоп: в Севастополе обучили кинологов и собак для СВО - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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И под взрыв, и в окоп: в Севастополе обучили кинологов и собак для СВО
И под взрыв, и в окоп: в Севастополе обучили кинологов и собак для СВО - РИА Новости Крым, 10.07.2024
И под взрыв, и в окоп: в Севастополе обучили кинологов и собак для СВО
Из Севастополя в зону СВО на территории Запорожской области прибыло подразделение военных кинологов со своими четвероногими сослуживцами. Все были обучены в... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T19:11
2024-07-10T19:11
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досааф
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олеся сергеева
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Из Севастополя в зону СВО на территории Запорожской области прибыло подразделение военных кинологов со своими четвероногими сослуживцами. Все были обучены в кинологическом центре регионального отделения ДОСААФ. Как готовили людей и собак к опасной работе, РИА Новости Крым рассказали бойцы и специалисты центра."Колокольчики" на фронте очень нужныИдея создать свое кинологическое подразделение родилась осенью 2022 года, вспоминает замкомандира части с позывным "Гром". Бывший кадровый офицер, по окончании военного вуза он служил в подразделении силовой структуры, где применялись собаки. И хотя потом долгое время работал на гражданском предприятии, тот опыт пригодился, определив новые задачи. Тогда в Ямало-Ненецком автономном округе, как и везде по стране, шла частичная мобилизация."Я получил повестку. Мы не знали, куда нас направят: фронт был большой. Штат части формировался с нуля. И я подумал: "Почему нет? У меня есть для этого все: друзья, знакомый заводчик, нужно только формировать команду", – вспоминает "Гром".Некоторое время потребовалось, чтобы доказать командованию необходимость в таком внештатном подразделении. Получив добро, "Гром" занялся приобретением собак и подбором личного состава.На свои и спонсорские средства оперативно приобрели щенков немецкой овчарки, доставили их поездом из Новосибирска. С формированием будущих кинологов было несколько сложнее.Его правой рукой вскоре стал один из мобилизованных. На тот момент он уже 12 лет не был связан с собаками, но знания и навыки, обретенные за время срочной службы, где получил военно-учетную специальность "инструктор патрульно-розыскного собаководства", оказались востребованными теперь как никогда раньше.Осенью 2022 года они зашли эшелоном в зону спецоперации. Там и начался курс молодого бойца для трехмесячных животных и их инструкторов, из которых понятие о том, как дрессировать собаку от рефлексов до навыков имел лишь один. Причем знания эти были узкоспециализированные. Но у всех было главное – желание.Идейный замком организовал подразделению отдельное проживание, собакам сделали будки. Бремя затрат на корм легло на бойцов, кому-то помогали родственники и друзья, "но никто не сказал, что у него такой возможности нет", поделился "Гром".Однако требовалось учиться дальше – всем. И как можно скорее. На линии фронта была и остается потребность в служебных собаках, продолжает боец. Ему самому об этом не раз говорили бывалые, воевавшие в ДНР и ЛНР.Спустя несколько месяцев в ускоренном режиме стали искать кинологический центр, который обучает и собак, и людей, чтобы каждый боец вышел со знаниями и документом.Рассматривались организации в Москве, Перми, Ижевске, Сочи и Ростове, но в итоге все дороги привели в Севастополь. В кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России)."Для меня было важно, чтобы в случае поступления команды люди оперативно вернулись. Наша часть была направлена в Запорожскую область, и мы вышли на Севастополь. Это и плечо относительно небольшое, и дорога хорошая", – объясняет "Гром".Альма-матер кинологов и собак гордится воспитанниками"Наша организация не просто профессиональная, а единственная на территории Крымского полуострова осуществляет образовательную деятельность по лицензии, выдавая дипломы о профессиональной переподготовке по программе "Кинология", – добавляет директор кинологического центра ДОСААФ Олеся Сергеева.Работой центра она хвалится с той же гордостью, с какой говорит о его воспитанниках. Ежегодно центр обучает до полутора сотен собак и их проводников для структур Минобороны РФ, МВД и таможенных органов. Но этот опыт подготовки военнослужащих, задействованных в СВО, стал первым. И очень знаковым.Бойцы не просто тренировались "в полях", но и прослушали лекции по нескольким дисциплинам. Это не только знания о содержании служебной собаки и основах ее дрессировки, но и о биологии животного, основах ветеринарии и даже разведении."Это тоже важно. Специалисты там поставлены в такие условия, что должны будут формировать свое поголовье. И наша задача подготовить людей, которые могут в дальнейшем и сами делиться навыками, которые приобретают", – отметила Сергеева.Спецкурс подразделение прошло в 2024 году. Занимались, как и в прошлый раз, с апреля по июнь включительно. Отрабатывали выборку предметов на свой и чужой запах, охрану вещи и отношение к корму, задержание и конвоирование нарушителя. "И все это в комплексе с отношением к выстрелу", – уточняет преподаватель Александр Сергеев.Оплату за обучение, закупку амуниции и необходимого снаряжения взяла на себя администрация ЯНАО. Сейчас бойцы и их четвероногие сослуживцы уже находятся в месте дислокации войсковой части.Там недалеко до линии фронта и есть опасность диверсий."Есть участки, где наши подразделения стоят в 2,5 километрах от линии боевого соприкосновения. И мы перемещаемся постоянно", – отмечает "Гром".Собаки охраняют и обороняют территории размещения подразделений и блокпосты, досматривают транспортные средства, пересекающие пути расположения частей, на наличие оружия и наркотических средств, осуществляют поиск по следу и сопровождают бойцов на других боевых заданиях.Но не только. В отпуск хвостатые бойцы уходят тоже вместе со своими кинологами. "Прямо на Север с нами ездят. Да, дорого это. Но они тоже заслуживают отдых", – замечает он.Теперь собаки подразделения обучены многому, что необходимо в таких условиях. Но кое-что им еще предстоит освоить."За довольно короткие периоды времени – по три месяца – была проведена огромная работа, это требование времени, и все они большие молодцы. Два базовых курса пройдено. Но есть еще один, третий – "Караульная служба". Собаки будут оттачивать полученные знания, приемы и навыки. Сейчас рассматривается возможность продолжить обучение осенью", – рассказал Сергеев.К сожалению, до сих пор у кинологического центра в Севастополе нет постоянной площадки для полноценных тренировок. Бывшая площадка центра на Историческом бульваре не перестает быть предметом судебных тяжб между ДОСААФ и городом.Занятия уже не первый год проходят в окружении многоквартирных домов, на небольшой прилегающей к зданию ДОСААФ территории или просто в "чистом поле", где обстановка позволяет "рычать, кричать и лаять".Организация направила официальные письма в адрес местных властей и депутатов с просьбой помочь в выделении земельного участка. Пока ответа не получили.* Бойцы кинологического отряда выражают огромную благодарность специалистам Кинологического центра ДОСААФ в Севастополе и надеются на скорую встречу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ДОСААФ России судится с городом и музеем за землю Как кинологический клуб Крыма согревает российских бойцов Как ухаживать за псом в жару: кинолог назвал главные ошибки собачников
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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досааф, севастополь, служебные собаки, собаки, новости сво, новости крыма, олеся сергеева
И под взрыв, и в окоп: в Севастополе обучили кинологов и собак для СВО

В Севастополе обучили подразделение военных кинологов для работы в зоне спецоперации

19:11 10.07.2024
 
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Из Севастополя в зону СВО на территории Запорожской области прибыло подразделение военных кинологов со своими четвероногими сослуживцами. Все были обучены в кинологическом центре регионального отделения ДОСААФ. Как готовили людей и собак к опасной работе, РИА Новости Крым рассказали бойцы и специалисты центра.

"Колокольчики" на фронте очень нужны

Идея создать свое кинологическое подразделение родилась осенью 2022 года, вспоминает замкомандира части с позывным "Гром". Бывший кадровый офицер, по окончании военного вуза он служил в подразделении силовой структуры, где применялись собаки. И хотя потом долгое время работал на гражданском предприятии, тот опыт пригодился, определив новые задачи. Тогда в Ямало-Ненецком автономном округе, как и везде по стране, шла частичная мобилизация.
"Я получил повестку. Мы не знали, куда нас направят: фронт был большой. Штат части формировался с нуля. И я подумал: "Почему нет? У меня есть для этого все: друзья, знакомый заводчик, нужно только формировать команду", – вспоминает "Гром".
Некоторое время потребовалось, чтобы доказать командованию необходимость в таком внештатном подразделении. Получив добро, "Гром" занялся приобретением собак и подбором личного состава.
На свои и спонсорские средства оперативно приобрели щенков немецкой овчарки, доставили их поездом из Новосибирска. С формированием будущих кинологов было несколько сложнее.
Его правой рукой вскоре стал один из мобилизованных. На тот момент он уже 12 лет не был связан с собаками, но знания и навыки, обретенные за время срочной службы, где получил военно-учетную специальность "инструктор патрульно-розыскного собаководства", оказались востребованными теперь как никогда раньше.
"И я начал набирать парней, которые хоть немного понимают, что такое собака, и обучать их тому, что знаю сам", – рассказал военнослужащий с позывным "Кудрян".
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В Крым из зоны СВО вернулась поисковая собака Сарделя
Осенью 2022 года они зашли эшелоном в зону спецоперации. Там и начался курс молодого бойца для трехмесячных животных и их инструкторов, из которых понятие о том, как дрессировать собаку от рефлексов до навыков имел лишь один. Причем знания эти были узкоспециализированные. Но у всех было главное – желание.
Идейный замком организовал подразделению отдельное проживание, собакам сделали будки. Бремя затрат на корм легло на бойцов, кому-то помогали родственники и друзья, "но никто не сказал, что у него такой возможности нет", поделился "Гром".
Однако требовалось учиться дальше – всем. И как можно скорее. На линии фронта была и остается потребность в служебных собаках, продолжает боец. Ему самому об этом не раз говорили бывалые, воевавшие в ДНР и ЛНР.
"На фронте очень нужны "колокольчики" – такая терминология используется".
Спустя несколько месяцев в ускоренном режиме стали искать кинологический центр, который обучает и собак, и людей, чтобы каждый боец вышел со знаниями и документом.
Рассматривались организации в Москве, Перми, Ижевске, Сочи и Ростове, но в итоге все дороги привели в Севастополь. В кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России).
"Для меня было важно, чтобы в случае поступления команды люди оперативно вернулись. Наша часть была направлена в Запорожскую область, и мы вышли на Севастополь. Это и плечо относительно небольшое, и дорога хорошая", – объясняет "Гром".

Альма-матер кинологов и собак гордится воспитанниками

"Наша организация не просто профессиональная, а единственная на территории Крымского полуострова осуществляет образовательную деятельность по лицензии, выдавая дипломы о профессиональной переподготовке по программе "Кинология", – добавляет директор кинологического центра ДОСААФ Олеся Сергеева.
Работой центра она хвалится с той же гордостью, с какой говорит о его воспитанниках. Ежегодно центр обучает до полутора сотен собак и их проводников для структур Минобороны РФ, МВД и таможенных органов. Но этот опыт подготовки военнослужащих, задействованных в СВО, стал первым. И очень знаковым.
"В первый раз они к нам приехали весной 2023 года. Занимались три месяца. Это был общий курс дрессировки, собак учили базовым навыкам. Мы приняли экзамены у людей и испытания у животных. И за такой короткий срок все справились если не на пятерку, то на твердое хорошо. У ребят сложился тандем с преподавателем, и они просили, чтобы их отправили опять к нам в Севастополь для прохождения спецкурса", – рассказала директор.
© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе

На спецкурсе отрабатываются задержание и конвоирование нарушителя...

В Севастополе обучили подразделение военных кинологов для работы в зоне спецоперации
1 из 5

На спецкурсе отрабатываются задержание и конвоирование нарушителя...

© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе
© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе

...охрана вещи, выбор предметов на свой и чужой запах

В Севастополе обучили подразделение военных кинологов для работы в зоне спецоперации
2 из 5

...охрана вещи, выбор предметов на свой и чужой запах

© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе
© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе

При этом агрессия собаки должна быть контролируемой

В Севастополе обучили подразделение военных кинологов для работы в зоне спецоперации
3 из 5

При этом агрессия собаки должна быть контролируемой

© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе
© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе

Бойцы не только тренировались с собаками, но и прослушали лекции по нескольким дисциплинам

В Севастополе обучили подразделение военных кинологов для работы в зоне спецоперации
4 из 5

Бойцы не только тренировались с собаками, но и прослушали лекции по нескольким дисциплинам

© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе
© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе

Два базовых курса пройдено. Есть еще третий – "Караульная служба". Собаки будут оттачивать полученные знания, приемы и навыки..

В Севастополе обучили подразделение военных кинологов для работы в зоне спецоперации
5 из 5

Два базовых курса пройдено. Есть еще третий – "Караульная служба". Собаки будут оттачивать полученные знания, приемы и навыки..

© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе
1 из 5

На спецкурсе отрабатываются задержание и конвоирование нарушителя...

© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе
2 из 5

...охрана вещи, выбор предметов на свой и чужой запах

© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе
3 из 5

При этом агрессия собаки должна быть контролируемой

© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе
4 из 5

Бойцы не только тренировались с собаками, но и прослушали лекции по нескольким дисциплинам

© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе
5 из 5

Два базовых курса пройдено. Есть еще третий – "Караульная служба". Собаки будут оттачивать полученные знания, приемы и навыки..

© Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе
Бойцы не просто тренировались "в полях", но и прослушали лекции по нескольким дисциплинам. Это не только знания о содержании служебной собаки и основах ее дрессировки, но и о биологии животного, основах ветеринарии и даже разведении.
"Это тоже важно. Специалисты там поставлены в такие условия, что должны будут формировать свое поголовье. И наша задача подготовить людей, которые могут в дальнейшем и сами делиться навыками, которые приобретают", – отметила Сергеева.
Спецкурс подразделение прошло в 2024 году. Занимались, как и в прошлый раз, с апреля по июнь включительно. Отрабатывали выборку предметов на свой и чужой запах, охрану вещи и отношение к корму, задержание и конвоирование нарушителя. "И все это в комплексе с отношением к выстрелу", – уточняет преподаватель Александр Сергеев.
"Общий курс для собаки – 10 основных приемов. Это как десять классов школы, которые позволяют выбрать специализацию. Не научив общим навыкам, нельзя научить специальным. Невозможно научить обнаружить предмет, не научив его подносить. И невозможно без команды "Ко мне" и "Фу", отрабатывать задержание нарушителя, так как агрессия, которую мы вырабатываем у собаки, должна быть управляемой. Спецкурс – это уже институт", – объясняет Сергеев.
Оплату за обучение, закупку амуниции и необходимого снаряжения взяла на себя администрация ЯНАО. Сейчас бойцы и их четвероногие сослуживцы уже находятся в месте дислокации войсковой части.
© РИА Новости Крым . Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в СевастополеВ Севастополе обучили подразделение военных кинологов для работы в зоне спецоперации
В Севастополе обучили подразделение военных кинологов для работы в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости Крым . Кинологический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ в Севастополе
Там недалеко до линии фронта и есть опасность диверсий.
"Есть участки, где наши подразделения стоят в 2,5 километрах от линии боевого соприкосновения. И мы перемещаемся постоянно", – отмечает "Гром".
Собаки охраняют и обороняют территории размещения подразделений и блокпосты, досматривают транспортные средства, пересекающие пути расположения частей, на наличие оружия и наркотических средств, осуществляют поиск по следу и сопровождают бойцов на других боевых заданиях.

"Они с нами и в грязи, и под взрывы, и в окоп", – говорит старший кинолог "Кудрян".

Но не только. В отпуск хвостатые бойцы уходят тоже вместе со своими кинологами. "Прямо на Север с нами ездят. Да, дорого это. Но они тоже заслуживают отдых", – замечает он.
Теперь собаки подразделения обучены многому, что необходимо в таких условиях. Но кое-что им еще предстоит освоить.
"За довольно короткие периоды времени – по три месяца – была проведена огромная работа, это требование времени, и все они большие молодцы. Два базовых курса пройдено. Но есть еще один, третий – "Караульная служба". Собаки будут оттачивать полученные знания, приемы и навыки. Сейчас рассматривается возможность продолжить обучение осенью", – рассказал Сергеев.
К сожалению, до сих пор у кинологического центра в Севастополе нет постоянной площадки для полноценных тренировок. Бывшая площадка центра на Историческом бульваре не перестает быть предметом судебных тяжб между ДОСААФ и городом.
Занятия уже не первый год проходят в окружении многоквартирных домов, на небольшой прилегающей к зданию ДОСААФ территории или просто в "чистом поле", где обстановка позволяет "рычать, кричать и лаять".
Организация направила официальные письма в адрес местных властей и депутатов с просьбой помочь в выделении земельного участка. Пока ответа не получили.
"Учитывая необходимость не просто в гражданской кинологии, а такой, которая может быть применима в условиях проведения СВО, где собака – это то, что спасет человеку жизнь, нам это необходимо. Ведь ДОССАФ должен готовить кадры и вернуться к своему изначальному предназначению, а это общество содействия армии и флоту. Мы готовы содействовать", – говорят в центре.
* Бойцы кинологического отряда выражают огромную благодарность специалистам Кинологического центра ДОСААФ в Севастополе и надеются на скорую встречу.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымДОСААФСевастопольСлужебные собакиСобакиНовости СВОНовости КрымаОлеся Сергеева
 
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