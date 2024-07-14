https://crimea.ria.ru/20240714/v-krymu-uchastniki-svo-nachnut-uchit-studentov-osnovam-voennoy-podgotovki-1138825730.html

В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки

В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки - РИА Новости Крым, 14.07.2024

В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки

В новом учебном году в КФУ имени Вернадского ветераны боевых действий и участники специальной военной операции начнут обучать студентов бакалавриата и... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T07:02

2024-07-14T07:02

2024-07-14T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В новом учебном году в КФУ имени Вернадского ветераны боевых действий и участники специальной военной операции начнут обучать студентов бакалавриата и специалитета оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться на местности без карты, а также основным положениям общевоинских уставов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала проректор по учебной и методической деятельности вуза Наталья Кармазина.Программа модуля позволит научить студентов создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, пояснила проректор.В новом модуле есть разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России. Также рассказывается об особенностях развития международных отношений, правовых основах прохождения военной службы, изучается строевая подготовка и основы тактической, медицинской подготовки.Занятия ОВП будут вести ветераны боевых действий, участники специальной военной операции (СВО), уточнила она.Студенты, которые прошли модуль, будут сдавать промежуточную аттестацию в виде зачета. Предполагается, что в рамках модуля обучающиеся смогут овладеть строевыми приемами, а также навыками применения индивидуальных средств медицинской защиты и оценивать международные и внутрироссийские события с позиций патриота.Ранее сообщалось, что в КФУ им. В.И. Вернадского открыт центр физической реабилитации, который может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе и для военнослужащих, участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и СевастополяКуда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовкиВ Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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