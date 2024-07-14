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В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки
В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки - РИА Новости Крым, 14.07.2024
В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки
В новом учебном году в КФУ имени Вернадского ветераны боевых действий и участники специальной военной операции начнут обучать студентов бакалавриата и... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T07:02
2024-07-14T07:02
2024-07-14T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В новом учебном году в КФУ имени Вернадского ветераны боевых действий и участники специальной военной операции начнут обучать студентов бакалавриата и специалитета оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться на местности без карты, а также основным положениям общевоинских уставов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала проректор по учебной и методической деятельности вуза Наталья Кармазина.Программа модуля позволит научить студентов создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, пояснила проректор.В новом модуле есть разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России. Также рассказывается об особенностях развития международных отношений, правовых основах прохождения военной службы, изучается строевая подготовка и основы тактической, медицинской подготовки.Занятия ОВП будут вести ветераны боевых действий, участники специальной военной операции (СВО), уточнила она.Студенты, которые прошли модуль, будут сдавать промежуточную аттестацию в виде зачета. Предполагается, что в рамках модуля обучающиеся смогут овладеть строевыми приемами, а также навыками применения индивидуальных средств медицинской защиты и оценивать международные и внутрироссийские события с позиций патриота.Ранее сообщалось, что в КФУ им. В.И. Вернадского открыт центр физической реабилитации, который может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе и для военнослужащих, участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и СевастополяКуда пойти учиться: в КФУ открылись новые направления подготовкиВ Крыму память погибших в спецоперации студентов КФУ увековечили в фильме
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образование в крыму и севастополе, крым, кфу (крымский федеральный университет), высшее образование, общество, новости крыма
В Крыму участники СВО начнут учить студентов основам военной подготовки
В этом учебном году участники спецоперации будут вести в КФУ "Основы военной подготовки"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
В новом учебном году в КФУ имени Вернадского ветераны боевых действий и участники специальной военной операции начнут обучать студентов бакалавриата и специалитета оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться на местности без карты, а также основным положениям общевоинских уставов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказала проректор по учебной и методической деятельности вуза Наталья Кармазина.
"Согласно программе, разработанной Минобрнауки и рекомендованной вузам, модуль "Основы военной подготовки" (ОВП) предусмотрен для студентов бакалавриата и специалитета и рассчитан на 72 часа: из них 32 часа аудиторных занятий, 40 часов отведено на самостоятельную работу", - рассказала она. И добавила, что это новая дисциплина учебного плана.
Программа модуля позволит научить студентов создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, пояснила проректор.
В новом модуле есть разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России. Также рассказывается об особенностях развития международных отношений, правовых основах прохождения военной службы, изучается строевая подготовка и основы тактической, медицинской подготовки.
"Обучающимся предстоит освоить способы оказания первой медицинской помощи и ориентирование на местности без карты, основные положения общевоинских уставов и организационно-штатную структуру общевойсковых подразделений", - рассказала Кармазина.
Занятия ОВП будут вести ветераны боевых действий, участники специальной военной операции (СВО), уточнила она.
Студенты, которые прошли модуль, будут сдавать промежуточную аттестацию в виде зачета. Предполагается, что в рамках модуля обучающиеся смогут овладеть строевыми приемами, а также навыками применения индивидуальных средств медицинской защиты и оценивать международные и внутрироссийские события с позиций патриота.
Ранее сообщалось
, что в КФУ им. В.И. Вернадского открыт центр физической реабилитации, который может стать одним из федеральных центров реабилитации, в том числе и для военнослужащих, участников СВО.
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