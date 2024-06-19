Рейтинг@Mail.ru
Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240619/kakie-novye-spetsialnosti-otkryty-v-vuzakh-kryma-i-sevastopolya-1138221154.html
Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя
Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя
В вузах Крыма и Севастополя появляются новые специальности с учетом потребностей и перспектив развития рынка труда. Какие именно новые профессии могут получить... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T19:31
2024-06-19T19:31
образование в крыму и севастополе
владимир курьянов
кфу (крымский федеральный университет)
владимир нечаев
севастопольский государственный университет (севгу)
высшее образование в крыму
новости крыма
общество
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138221379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53bb2159c582191d6d455778b2524c5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В вузах Крыма и Севастополя появляются новые специальности с учетом потребностей и перспектив развития рынка труда. Какие именно новые профессии могут получить студенты, рассказали гости пресс-центра РИА Новости Крым."В 2017-2018 годах мы открыли сразу 43 направления. Поэтому сейчас останавливаемся: в этом году только одно новое направление подготовки в бакалавриате – музейное дело и охрана объектов культурного наследия", – сообщил и.о. ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.И объяснил появление новой специальности в СевГУ тем, что Севастополь постепенно становится музейным центром федерального уровня.Сегодня в Севастополе есть потребность в специалистах организации музейной работы, в области археологических, исторических исследований, охраны объектов культурного наследия, экскурсоводах. Владимир Нечаев обратил внимание, что музейные местные работники готовы передавать свой опыт, плюс приезжают специалисты, которые также изъявляют желание преподавать, готовить смену.О появлении большого количества новых направлений подготовки, в том числе об открытии специальности "Востоковедение и африканистика", также заявил и. о. ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов.Новая программа "Дизайн" работает второй год и пользуется спросом в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова. Об этом сообщила первый проректор вуза Анжелика Лучинкина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском федеральном университете появится новая специальностьВ Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиковОтличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138221379_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4f1fa8c4a5974a1829761d2d13716fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
образование в крыму и севастополе, владимир курьянов, кфу (крымский федеральный университет), владимир нечаев, севастопольский государственный университет (севгу), высшее образование в крыму, новости крыма, общество, видео, крымский инженерно-педагогический университет (кипу), анжелика лучинкина
Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя

Новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя с учетом потребностей рынка труда

19:31 19.06.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В вузах Крыма и Севастополя появляются новые специальности с учетом потребностей и перспектив развития рынка труда. Какие именно новые профессии могут получить студенты, рассказали гости пресс-центра РИА Новости Крым.
"В 2017-2018 годах мы открыли сразу 43 направления. Поэтому сейчас останавливаемся: в этом году только одно новое направление подготовки в бакалавриате – музейное дело и охрана объектов культурного наследия", – сообщил и.о. ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.
И объяснил появление новой специальности в СевГУ тем, что Севастополь постепенно становится музейным центром федерального уровня.

"В этом году открывается огромный комплекс "Новый Херонес". Это 1,5 тысячи новых рабочих мест. В следующем году открывается Российская государственная художественная галерея", – добавил и.о. ректора СевГУ.

Сегодня в Севастополе есть потребность в специалистах организации музейной работы, в области археологических, исторических исследований, охраны объектов культурного наследия, экскурсоводах. Владимир Нечаев обратил внимание, что музейные местные работники готовы передавать свой опыт, плюс приезжают специалисты, которые также изъявляют желание преподавать, готовить смену.
О появлении большого количества новых направлений подготовки, в том числе об открытии специальности "Востоковедение и африканистика", также заявил и. о. ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов.

"На новое молодежь всегда реагирует охотно. Тем более это новое родилось из анализа рынка труда, что будет востребовано через несколько лет. Будут и дальше открываться новые направления", – сказал Владимир Курьянов.

Новая программа "Дизайн" работает второй год и пользуется спросом в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова. Об этом сообщила первый проректор вуза Анжелика Лучинкина.

"У нас открыты четыре программы среднего профессионального образования: юриспруденция, дизайн, экономика, бухучет и прикладная информатика. Мы изучили рынок труда и понимаем, кто сейчас нужен", – рассказала проректор.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крымском федеральном университете появится новая специальность
В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков
Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ
 
Образование в Крыму и СевастополеВладимир КурьяновКФУ (Крымский федеральный университет)Владимир НечаевСевастопольский государственный университет (СевГУ)Высшее образование в КрымуНовости КрымаОбществоКрымский инженерно-педагогический университет (КИПУ)Анжелика Лучинкина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32В гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВО
20:14Водитель сбил мать с годовалым ребенком на трассе Новороссийск – Керчь
19:51Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области
19:31Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя
19:10Размещение F-16 на Украине – военный эксперт оценил риски
18:41Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле Шебекино
18:07В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким
17:41На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара
17:17Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные
16:57Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери
16:31Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль
16:09В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьник
16:03Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России
15:38В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов
15:29Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России
15:02Мишустин: производству средств поражения надо уделять особое внимание
14:53Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП
14:41ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые
14:27Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человек
14:11Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев
Лента новостейМолния