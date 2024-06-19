https://crimea.ria.ru/20240619/kakie-novye-spetsialnosti-otkryty-v-vuzakh-kryma-i-sevastopolya-1138221154.html

Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя

Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя

В вузах Крыма и Севастополя появляются новые специальности с учетом потребностей и перспектив развития рынка труда. Какие именно новые профессии могут получить... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T19:31

2024-06-19T19:31

2024-06-19T19:31

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владимир курьянов

кфу (крымский федеральный университет)

владимир нечаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В вузах Крыма и Севастополя появляются новые специальности с учетом потребностей и перспектив развития рынка труда. Какие именно новые профессии могут получить студенты, рассказали гости пресс-центра РИА Новости Крым."В 2017-2018 годах мы открыли сразу 43 направления. Поэтому сейчас останавливаемся: в этом году только одно новое направление подготовки в бакалавриате – музейное дело и охрана объектов культурного наследия", – сообщил и.о. ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.И объяснил появление новой специальности в СевГУ тем, что Севастополь постепенно становится музейным центром федерального уровня.Сегодня в Севастополе есть потребность в специалистах организации музейной работы, в области археологических, исторических исследований, охраны объектов культурного наследия, экскурсоводах. Владимир Нечаев обратил внимание, что музейные местные работники готовы передавать свой опыт, плюс приезжают специалисты, которые также изъявляют желание преподавать, готовить смену.О появлении большого количества новых направлений подготовки, в том числе об открытии специальности "Востоковедение и африканистика", также заявил и. о. ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов.Новая программа "Дизайн" работает второй год и пользуется спросом в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова. Об этом сообщила первый проректор вуза Анжелика Лучинкина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском федеральном университете появится новая специальностьВ Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиковОтличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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