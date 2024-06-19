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Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя
Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя
В вузах Крыма и Севастополя появляются новые специальности с учетом потребностей и перспектив развития рынка труда. Какие именно новые профессии могут получить... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T19:31
2024-06-19T19:31
2024-06-19T19:31
образование в крыму и севастополе
владимир курьянов
кфу (крымский федеральный университет)
владимир нечаев
севастопольский государственный университет (севгу)
высшее образование в крыму
новости крыма
общество
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В вузах Крыма и Севастополя появляются новые специальности с учетом потребностей и перспектив развития рынка труда. Какие именно новые профессии могут получить студенты, рассказали гости пресс-центра РИА Новости Крым."В 2017-2018 годах мы открыли сразу 43 направления. Поэтому сейчас останавливаемся: в этом году только одно новое направление подготовки в бакалавриате – музейное дело и охрана объектов культурного наследия", – сообщил и.о. ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.И объяснил появление новой специальности в СевГУ тем, что Севастополь постепенно становится музейным центром федерального уровня.Сегодня в Севастополе есть потребность в специалистах организации музейной работы, в области археологических, исторических исследований, охраны объектов культурного наследия, экскурсоводах. Владимир Нечаев обратил внимание, что музейные местные работники готовы передавать свой опыт, плюс приезжают специалисты, которые также изъявляют желание преподавать, готовить смену.О появлении большого количества новых направлений подготовки, в том числе об открытии специальности "Востоковедение и африканистика", также заявил и. о. ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов.Новая программа "Дизайн" работает второй год и пользуется спросом в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова. Об этом сообщила первый проректор вуза Анжелика Лучинкина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском федеральном университете появится новая специальностьВ Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиковОтличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ
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образование в крыму и севастополе, владимир курьянов, кфу (крымский федеральный университет), владимир нечаев, севастопольский государственный университет (севгу), высшее образование в крыму, новости крыма, общество, видео, крымский инженерно-педагогический университет (кипу), анжелика лучинкина
Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя
Новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя с учетом потребностей рынка труда
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым.
В вузах Крыма и Севастополя появляются новые специальности с учетом потребностей и перспектив развития рынка труда. Какие именно новые профессии могут получить студенты, рассказали гости пресс-центра РИА Новости Крым
.
"В 2017-2018 годах мы открыли сразу 43 направления. Поэтому сейчас останавливаемся: в этом году только одно новое направление подготовки в бакалавриате – музейное дело и охрана объектов культурного наследия", – сообщил и.о. ректора Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.
И объяснил появление новой специальности в СевГУ тем, что Севастополь постепенно становится музейным центром федерального уровня.
"В этом году открывается огромный комплекс "Новый Херонес". Это 1,5 тысячи новых рабочих мест. В следующем году открывается Российская государственная художественная галерея", – добавил и.о. ректора СевГУ.
Сегодня в Севастополе есть потребность в специалистах организации музейной работы, в области археологических, исторических исследований, охраны объектов культурного наследия, экскурсоводах. Владимир Нечаев обратил внимание, что музейные местные работники готовы передавать свой опыт, плюс приезжают специалисты, которые также изъявляют желание преподавать, готовить смену.
О появлении большого количества новых направлений подготовки, в том числе об открытии специальности "Востоковедение и африканистика", также заявил и. о. ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов.
"На новое молодежь всегда реагирует охотно. Тем более это новое родилось из анализа рынка труда, что будет востребовано через несколько лет. Будут и дальше открываться новые направления", – сказал Владимир Курьянов.
Новая программа "Дизайн" работает второй год и пользуется спросом в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова. Об этом сообщила первый проректор вуза Анжелика Лучинкина.
"У нас открыты четыре программы среднего профессионального образования: юриспруденция, дизайн, экономика, бухучет и прикладная информатика. Мы изучили рынок труда и понимаем, кто сейчас нужен", – рассказала проректор.
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