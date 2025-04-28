https://crimea.ria.ru/20250428/v-feodosii-dnem-budet-gromko--1146031477.html

В Феодосии днем будет громко

В Феодосии днем будет громко - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В Феодосии днем будет громко

В Феодосии в понедельник днем проведут учебные стрельбы. Об этом крымчан предупредили в официальном Telegram-канале городской администрации. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T10:28

2025-04-28T10:28

2025-04-28T10:33

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

феодосия

учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145862140_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91595b895bd0f385a0d09e490aa246cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии в понедельник днем проведут учебные стрельбы. Об этом крымчан предупредили в официальном Telegram-канале городской администрации.Крымчан попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Ранее сообщалось, что в Севастополе 29 апреля проведут масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработают алгоритмы действий при захвате заложников и атаке беспилотников.В учениях будут задействованы МВД и МЧС России, Росгвардия. Главная цель тренировки – напомнить и отработать порядок действий, в том числе по грамотному реагированию и правилам поведения в критической ситуации в условиях современных террористических угроз.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБКСохраняйте спокойствие: в Евпатории громкоЗахват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, феодосия, учения