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В Феодосии днем будет громко - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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В Феодосии днем будет громко
В Феодосии днем будет громко - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Феодосии днем будет громко
В Феодосии в понедельник днем проведут учебные стрельбы. Об этом крымчан предупредили в официальном Telegram-канале городской администрации. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T10:28
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии в понедельник днем проведут учебные стрельбы. Об этом крымчан предупредили в официальном Telegram-канале городской администрации.Крымчан попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Ранее сообщалось, что в Севастополе 29 апреля проведут масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработают алгоритмы действий при захвате заложников и атаке беспилотников.В учениях будут задействованы МВД и МЧС России, Росгвардия. Главная цель тренировки – напомнить и отработать порядок действий, в том числе по грамотному реагированию и правилам поведения в критической ситуации в условиях современных террористических угроз.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБКСохраняйте спокойствие: в Евпатории громкоЗахват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, феодосия, учения
В Феодосии днем будет громко

В Феодосии 28 апреля военные проводят учебные стрельбы

10:28 28.04.2025 (обновлено: 10:33 28.04.2025)
 
© РИА Новости КрымФеодосия готовится встречать туристов
Феодосия готовится встречать туристов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии в понедельник днем проведут учебные стрельбы. Об этом крымчан предупредили в официальном Telegram-канале городской администрации.
"Вниманию жителей и гостей Феодосии. Сегодня, 28 апреля, с 11 до 15 будут проводиться учебные стрельбы", – сказано в сообщении городской администрации.
Крымчан попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 29 апреля проведут масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработают алгоритмы действий при захвате заложников и атаке беспилотников.
В учениях будут задействованы МВД и МЧС России, Росгвардия. Главная цель тренировки – напомнить и отработать порядок действий, в том числе по грамотному реагированию и правилам поведения в критической ситуации в условиях современных террористических угроз.
Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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КрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяФеодосияУчения
 
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