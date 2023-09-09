https://crimea.ria.ru/20230909/otlichniki-i-sportsmeny-kak-popast-na-voennuyu-kafedru-v-medakademiyu-kfu-1131236273.html

Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ

Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ

Конкурс на военную кафедру в Медакадемию КФУ сейчас очень высокий, поскольку открыто всего 24 места, а на потоке может обучаться до двухсот студентов. Стать... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T14:16

2023-09-09T14:16

2023-09-09T14:16

кфу (крымский федеральный университет)

высшее образование

анна рубель

государственный совет рк (госсовет)

медакадемия им. с.и. георгиевского

министерство обороны рф

радио "спутник в крыму"

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Анна Рубель. На базе Медакадемии им. С.И. Георгиевского открыта и два года уже работает военная кафедра Анна Рубель. На базе Медакадемии им. С.И. Георгиевского открыта и два года уже работает военная кафедра audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Конкурс на военную кафедру в Медакадемию КФУ сейчас очень высокий, поскольку открыто всего 24 места, а на потоке может обучаться до двухсот студентов. Стать военным врачом и получить звание лейтенанта могут только те, кто хорошо учится и обладает хорошей физической подготовкой и устойчивой психикой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.В военные врачи идут избранные"На базе Медакадемии им. С.И. Георгиевского открыта и два года уже работает военная кафедра. Здесь ежегодно, с зимы третьего курса, проводится конкурс, потому что мест всего 24 в год. И если учесть, что на одном потоке обучается 150-200 студентов, а потоков несколько, то попасть могут только лучшие из лучших", – сообщила Рубель.Кроме того, она уточнила, что сегодня подход в организации процесса обучения на военной кафедре "не сравнится с тем", что имел место до 2014 года.При этом, что касается требований к физической подготовке, то студенты, которые хотят обучаться на военной кафедре, должны выполнять почти такие же нормативы, которые необходимы для получения золотого значка ГТО, уточнила Рубель.Учатся по программе МинобороныУчебная программа для военной кафедры составляется медиками совместно со специалистами Министерства обороны Российской Федерации, сообщила Рубель. Так, на пятом курсе будущие военные врачи в течение месяца живут в поле, в условиях, максимально приближенных к полевым. Кроме того, предусмотрено обучение на одной из специальных военных учебных баз, также ребята живут в казармах вместе со "срочниками", рассказала она.По ее словам, обучение происходит не только в Медакадемии КФУ, но и непосредственно в учебных центрах Минобороны РФ, что, безусловно, дает хорошие результаты для выпускников. По окончании обучения на военной кафедре они дают "своеобразную присягу, приближенную к военной", и получают звание лейтенанта: "Ребята, которые идут на военную кафедру, осознают, что, если начнется призыв, они одними из первых пойдут на поле боя".Как ранее рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Евгений Крутиков, самыми востребованными у абитуриентов традиционно остаются специальности "лечебное дело" и "стоматология".Кроме того, и.о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов сообщил, что в название Медицинской академии им. С. И. Георгиевского вернули орден Трудового Красного Знамени.Читайте также на РИА Новости Крым:С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВОНиколай Амосов: хирургия — страдание и счастьеВоеннослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе

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кфу (крымский федеральный университет), высшее образование, анна рубель, государственный совет рк (госсовет), медакадемия им. с.и. георгиевского, министерство обороны рф