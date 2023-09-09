Рейтинг@Mail.ru
Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230909/otlichniki-i-sportsmeny-kak-popast-na-voennuyu-kafedru-v-medakademiyu-kfu-1131236273.html
Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ
Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ
Конкурс на военную кафедру в Медакадемию КФУ сейчас очень высокий, поскольку открыто всего 24 места, а на потоке может обучаться до двухсот студентов. Стать... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T14:16
2023-09-09T14:16
кфу (крымский федеральный университет)
высшее образование
анна рубель
государственный совет рк (госсовет)
медакадемия им. с.и. георгиевского
министерство обороны рф
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129356292_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_0d704abc040261019a9167403d3dfdc9.jpg
Анна Рубель. На базе Медакадемии им. С.И. Георгиевского открыта и два года уже работает военная кафедра
Анна Рубель. На базе Медакадемии им. С.И. Георгиевского открыта и два года уже работает военная кафедра
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Конкурс на военную кафедру в Медакадемию КФУ сейчас очень высокий, поскольку открыто всего 24 места, а на потоке может обучаться до двухсот студентов. Стать военным врачом и получить звание лейтенанта могут только те, кто хорошо учится и обладает хорошей физической подготовкой и устойчивой психикой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.В военные врачи идут избранные"На базе Медакадемии им. С.И. Георгиевского открыта и два года уже работает военная кафедра. Здесь ежегодно, с зимы третьего курса, проводится конкурс, потому что мест всего 24 в год. И если учесть, что на одном потоке обучается 150-200 студентов, а потоков несколько, то попасть могут только лучшие из лучших", – сообщила Рубель.Кроме того, она уточнила, что сегодня подход в организации процесса обучения на военной кафедре "не сравнится с тем", что имел место до 2014 года.При этом, что касается требований к физической подготовке, то студенты, которые хотят обучаться на военной кафедре, должны выполнять почти такие же нормативы, которые необходимы для получения золотого значка ГТО, уточнила Рубель.Учатся по программе МинобороныУчебная программа для военной кафедры составляется медиками совместно со специалистами Министерства обороны Российской Федерации, сообщила Рубель. Так, на пятом курсе будущие военные врачи в течение месяца живут в поле, в условиях, максимально приближенных к полевым. Кроме того, предусмотрено обучение на одной из специальных военных учебных баз, также ребята живут в казармах вместе со "срочниками", рассказала она.По ее словам, обучение происходит не только в Медакадемии КФУ, но и непосредственно в учебных центрах Минобороны РФ, что, безусловно, дает хорошие результаты для выпускников. По окончании обучения на военной кафедре они дают "своеобразную присягу, приближенную к военной", и получают звание лейтенанта: "Ребята, которые идут на военную кафедру, осознают, что, если начнется призыв, они одними из первых пойдут на поле боя".Как ранее рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Евгений Крутиков, самыми востребованными у абитуриентов традиционно остаются специальности "лечебное дело" и "стоматология".Кроме того, и.о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов сообщил, что в название Медицинской академии им. С. И. Георгиевского вернули орден Трудового Красного Знамени.Читайте также на РИА Новости Крым:С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВОНиколай Амосов: хирургия — страдание и счастьеВоеннослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20230511/sosedi-po-palate-istorii-patsientov-voennogo-gospitalya-simferopolya-1128634670.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129356292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c55556624977bbaf3a3ba92f7ad325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кфу (крымский федеральный университет), высшее образование, анна рубель, государственный совет рк (госсовет), медакадемия им. с.и. георгиевского, министерство обороны рф
Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ

Попасть на военную кафедру Медакадемии КФУ могут только физически крепкие отличники

14:16 09.09.2023
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоВрачи в операционной
Врачи в операционной
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Конкурс на военную кафедру в Медакадемию КФУ сейчас очень высокий, поскольку открыто всего 24 места, а на потоке может обучаться до двухсот студентов. Стать военным врачом и получить звание лейтенанта могут только те, кто хорошо учится и обладает хорошей физической подготовкой и устойчивой психикой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.
Анна Рубель. На базе Медакадемии им. С.И. Георгиевского открыта и два года уже работает военная кафедра
14:16

В военные врачи идут избранные

"На базе Медакадемии им. С.И. Георгиевского открыта и два года уже работает военная кафедра. Здесь ежегодно, с зимы третьего курса, проводится конкурс, потому что мест всего 24 в год. И если учесть, что на одном потоке обучается 150-200 студентов, а потоков несколько, то попасть могут только лучшие из лучших", – сообщила Рубель.
Кроме того, она уточнила, что сегодня подход в организации процесса обучения на военной кафедре "не сравнится с тем", что имел место до 2014 года.

"Тогда у нас тоже была военная кафедра и все без исключения через нее проходили. Но это воспринималось просто как еще один дополнительный урок, наряду с анатомией и физиологией. Сейчас подход совсем другой", – отметила она.

При этом, что касается требований к физической подготовке, то студенты, которые хотят обучаться на военной кафедре, должны выполнять почти такие же нормативы, которые необходимы для получения золотого значка ГТО, уточнила Рубель.

"Ключевые критерии: хорошая учеба, хорошая физическая подготовка, кроме того, ребята в военкоматах проходят психологический тест. И только после получения положительного заключения и сдачи всех нормативов студент может попасть на эту кафедру, где обучение происходит не только в аудиториях, но и в полевых условиях", – обозначила председатель комитета.

Учатся по программе Минобороны

Учебная программа для военной кафедры составляется медиками совместно со специалистами Министерства обороны Российской Федерации, сообщила Рубель. Так, на пятом курсе будущие военные врачи в течение месяца живут в поле, в условиях, максимально приближенных к полевым. Кроме того, предусмотрено обучение на одной из специальных военных учебных баз, также ребята живут в казармах вместе со "срочниками", рассказала она.
По ее словам, обучение происходит не только в Медакадемии КФУ, но и непосредственно в учебных центрах Минобороны РФ, что, безусловно, дает хорошие результаты для выпускников. По окончании обучения на военной кафедре они дают "своеобразную присягу, приближенную к военной", и получают звание лейтенанта: "Ребята, которые идут на военную кафедру, осознают, что, если начнется призыв, они одними из первых пойдут на поле боя".

"Очень важно, что сегодня университет получает благодарности от Минобороны и, в том числе, от определенных военных частей, за ту работу, которая проводится. И на примере нашей Медакадемии будут открываться кафедры и в других регионах нашей страны", – отметила Рубель.

Как ранее рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета им. Вернадского Евгений Крутиков, самыми востребованными у абитуриентов традиционно остаются специальности "лечебное дело" и "стоматология".
Кроме того, и.о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов сообщил, что в название Медицинской академии им. С. И. Георгиевского вернули орден Трудового Красного Знамени.
Читайте также на РИА Новости Крым:
С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВО
Николай Амосов: хирургия — страдание и счастье
Военнослужащего с тяжелой травмой лица спасли врачи в Севастополе
Госпиталь министерства обороны им. Пирогова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая, 07:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя Симферополя
 
Радио "Спутник в Крыму"КФУ (Крымский федеральный университет)Высшее образованиеАнна РубельГосударственный совет РК (Госсовет)Медакадемия им. С.И. ГеоргиевскогоМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39В Херсонской области уничтожены позиции подразделения ВСУ
14:16Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ
13:55Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топлива
13:29Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины
13:01Власти Севастополя предупредили о тренировках флота
12:39За сутки группа "Днепр" вывела из строя 23 боевика ВСУ
12:04Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС
11:43Разрушительное землетрясение в Марокко: число жертв растет
11:14Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской области
10:49Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию
10:18Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа в субботу
09:43Цены на жилье в Крыму "взлетят" вместе с самолетами – эксперт
09:11О чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагога
08:44Юные футболисты из Севастополя выиграли всероссийские соревнования
08:05"Федеральному ядерному центру нет равных": Путин поблагодарил ученых
07:15Крымский мост: оперативная обстановка на утро субботы
07:04Мощное землетрясение в Марокко – сотни жертв
00:01Первое дыхание осени: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 9 сентября
22:53Главные события и заявления дня: 8 сентября
Лента новостейМолния