https://crimea.ria.ru/20230720/v-nazvanie-krymskogo-meditsinskogo-instituta-vernuli-orden-1130197572.html
В название Крымского медицинского института вернули орден
В название Крымского медицинского института вернули орден - РИА Новости Крым, 20.07.2023
В название Крымского медицинского института вернули орден
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского вернули орден Трудового Красного Знамени. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил и.о. ректора Крымского... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T16:39
2023-07-20T16:39
2023-07-20T16:39
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кфу (крымский федеральный университет)
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общество
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новости крыма
владимир курьянов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В название Медицинской академии им. С. И. Георгиевского вернули орден Трудового Красного Знамени. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил и.о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов. Он напомнил, что в составе федерального вуза есть три учебных заведения, награжденных высокими наградами."В составе Крымского федерального университета есть Ордена Трудового Красного Знамени Агропромышленный колледж в селе Маленькое, которому присвоено имя Э. А. Верновского. Орденом Трудового Красного Знамени был награжден с свое время медицинский, а орденом "Знак Почета" - сельскохозяйственный институт", - напомнил Владимир Курьянов.Орден Трудового Красного Знамени – одна из высших наград в Советском Союзе, и просто так эти награды никому не раздавали, сказал руководитель федерального университета. Крымский медицинский институт был основан в 1931 году и награжден этим орденом в 80-х годах за большие заслуги в подготовке специалистов, развитии медицинской науки и организации здравоохранения.Это не влечет за собой никаких глубинных преобразований структурного или юридического характера, пояснил Владимир Курьянов. Это просто восстановление исторической справедливости."Наша задача – создать такие условия для всех структурных подразделений, когда им хотелось бы всем вместе работать в структуре Крымского федерального университета, а не пытаться вернуться на десятилетие назад, чтобы быть опять самостоятельными. Прошлое нам все время представляется ярче, интереснее и лучше, чем зачастую было на самом деле. Это тоже факт, так сказать, человеческого сознания, которое обычно сохраняет хорошее. Поэтому нынешнее структурное подразделение работает и будет работать в составе Крымского федерального университета", - заключил Курьянов.О том, как проходит вступительная кампания и что необходимо для поступления, РИА Новости Крым рассказал Евгений Крутиков - директор теперь уже Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С. И. Георгиевского.Читайте также на РИА новости Крым:Как поступить в Медакадемию КФУ: специальности и возможностиПроблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовИнновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапы
https://crimea.ria.ru/20230626/chto-zhdet-glavnyy-vuz-kryma--intervyu-io-rektora-kfu-kuryanova-1129613570.html
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крым, кфу (крымский федеральный университет), высшее образование, общество, образование в крыму и севастополе, новости крыма, владимир курьянов
В название Крымского медицинского института вернули орден
В название Медицинского института в Крыму вернули орден Трудового Красного Знамени
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В название Медицинской академии им. С. И. Георгиевского вернули орден Трудового Красного Знамени. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил и.о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов. Он напомнил, что в составе федерального вуза есть три учебных заведения, награжденных высокими наградами.
"В составе Крымского федерального университета есть Ордена Трудового Красного Знамени Агропромышленный колледж в селе Маленькое, которому присвоено имя Э. А. Верновского. Орденом Трудового Красного Знамени был награжден с свое время медицинский, а орденом "Знак Почета" - сельскохозяйственный институт", - напомнил Владимир Курьянов.
Орден Трудового Красного Знамени – одна из высших наград в Советском Союзе, и просто так эти награды никому не раздавали, сказал руководитель федерального университета. Крымский медицинский институт был основан в 1931 году и награжден этим орденом в 80-х годах за большие заслуги в подготовке специалистов, развитии медицинской науки и организации здравоохранения.
"Коллектив воспринял это предложение и решил не только вернуть в название слова "Ордена Трудового Красного Знамени", но и вернуть историческое название именно того учебного заведения, которому он был дан. Поэтому у нас теперь нет названия "Институт Медицинской академии имени С.И. Георгиевского", а есть "Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С. И. Георгиевского", - сказал он.
Это не влечет за собой никаких глубинных преобразований структурного или юридического характера, пояснил Владимир Курьянов. Это просто восстановление исторической справедливости.
"Наша задача – создать такие условия для всех структурных подразделений, когда им хотелось бы всем вместе работать в структуре Крымского федерального университета, а не пытаться вернуться на десятилетие назад, чтобы быть опять самостоятельными. Прошлое нам все время представляется ярче, интереснее и лучше, чем зачастую было на самом деле. Это тоже факт, так сказать, человеческого сознания, которое обычно сохраняет хорошее. Поэтому нынешнее структурное подразделение работает и будет работать в составе Крымского федерального университета", - заключил Курьянов.
О том, как проходит вступительная кампания и что необходимо для поступления, РИА Новости Крым рассказал Евгений Крутиков
- директор теперь уже Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С. И. Георгиевского.
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