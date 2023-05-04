https://crimea.ria.ru/20230504/problema-meditsiny--kadry-glava-roszdravnadzora-kryma-vasiliy-klimov-1128507169.html

Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов

Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов

РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T07:27

2023-05-04T07:27

2023-05-04T07:27

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Права пациентов, обязанности врачей… И наоборот. Одна из самый социально чувствительных социальных сфер, которая, к сожалению, касается каждого – здравоохранение. Качество лекарств и лечения, квалификация докторов, доступность медицины – всем этим занимается Росздравнадзор. С руководителем Росздравнадзора по Крыму, Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василием Климовым и состоялся наш долгий и честный разговор.- В Крыму очень много частных клиник, поликлиник, стоматологий. Много ли среди них выявляют нелицензированных?- Выявляются, но в основном из-за обращений граждан. Никто не ходит по городу с фонарем и не ищет эти клиники, потому что все понимают: человек открыл эту клинику в меру своей ответственности. Но случаи бывают. В основном этим, конечно, грешат маленькие стоматологии. Причем зачастую пациенты начинают жаловаться, а когда у них просят документы, подтверждающие лечение, так у него ничего нет: он не заключил договор, на него не завели карту, он не подписывал информированное добровольное согласие на оказание медицинской помощи. Ты сам, как гражданин, вообще не позаботился о том, чтобы себя обезопасить. При этом надо понимать, что административный штраф на физлицо составляет от 2 до 5 тысяч рублей.- Это совсем ни о чем, для стоматологии - 5 тысяч, при их расценках это вообще не деньги. А что касается врачебного соответствия персонала, как с этим в Крыму?- Для того, чтобы осуществлять медицинскую деятельность, человек должен иметь соответствующее образование, у него должен быть диплом по специальности. Раньше необходим был сертификат, но он действует до периода его окончания, а все остальные проходят периодическую аккредитацию. Еще работник должен быть внесен в федеральный реестр медицинских работников. И он должен каждые пять лет проходить повышение квалификации. Но и до следующей аккредитации ему нужно участвовать в конференциях, вебинарах, мастер-классах, каждое из них имеет определенное количество баллов.На Украине нет замены российским вакцинам- А что делать сотруднику, если начальство говорит: работы очень много, на конференцию не едешь, твои статьи меня вообще не касаются, иди работай.- Надо поменять работу. Это не работодатель, а рабовладелец. Учиться нужно, потому что во многих странах (и мы тоже к этому движемся) идет конкуренция за пациента. Врача выбирает пациент.- Пациент имеет на это полное право?- Конечно, больше людей закрепляются за медицинской организацией, но и к определенному врачу тоже. Здесь существует определенная сложность: в России участковая служба организована так, что у нас до сих пор остался выход врача к пациенту. Практически нигде в мире такого нет, потому что врачей мало, время доктора очень дорого. И если человек прикреплен на другом участке, терапевту или семейному врачу сложно будет выезжать к нему, особенно если это часто и длительно болеющий.Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослым >>- Сейчас разрешили онлайн торговлю медицинскими препаратами. Ваше личное отношение – это правильная практика? Нет ли там лазеек для фальсификата? Есть ли на эти препараты гарантия?- Гарантия безусловно есть, но в случае доставок нужно разделять ответственность заказчика и курьера. Курьер должен привезти препарат, не нарушая температурный режим, и вы должны проверить у него наличие сумки-холодильника. Если это ампулы – нужно открыть, посмотреть, что они все целые. Проверить упаковку, убедиться, что она не вскрыта. Как и в аптеке: вы смотрите, что лекарство взяли из холодильника, убедились, чтоб оно было целое, с нормальным сроком годности.- Многие люди считают, что некоторые препараты иностранного производства гораздо лучше аналогичных отечественных препаратов. Украинский цитрамон – это бренд среди обывателей. Правда ли, что аналогичные препараты разного производства отличаются по эффективности, что в Европе лекарства лучше? Или это миф обывателя?- Если у кого-то что-то получается хорошо, и слава Богу. Значит, в Украине цитрамон хорошо делают. В любом случае, оригинальный препарат и у медиков, и у пациентов всегда будет находится в приоритете. Но в то же время любой антибиотик может в Российской Федерации быть под одним торговым наименованием, а в Украине под другим. Но действующее вещество, его количество - одинаковы. И ещё: многие украинские препараты зарегистрированы в РФ и многие годы, даже в 2022 году, поставлялись в Российскую Федерацию, применялись и пользуются спросом. А на Украине, допустим, многие вакцины применяются именно российского производства. Потому что там не было им замены: на Украине просто нет вакцин, их производство было уничтожено.- Давайте на минуту вернемся к вопросу лицензирования. Крым – курортный регион, у нас множество санаториев, в том числе частных. Как у них с лицензиями?- С ними вообще проблем нет. Потому что они заинтересованы получить лицензию и нормально работать. Затраты на лицензирование по требованиям санаторно-курортного лечения не большие. Зато какие преимущества: налоговые, собственный пляж, участие в аукционах оздоровления - к тебе будут приезжать со всей страны. Есть загрузка, персонал работает.Доступность медпомощи и права пациентов- Недавно наши журналисты делали статью о том, как в одном из поселков построили новый красивый ФАП, но он стоит закрытый, жителям приходится ездить за десятки километров, чтобы получить поликлиническую помощь. Является это нарушением?- Конечно, это нарушение прав граждан на доступность медицинской помощи. Но нужно разбираться с каждым конкретным случаем. К примеру, был фельдшер хороший, но он умер и ищут нового. А что касается оборудования, то оно должно работать по максимуму, должно быть обслужено. Реагируем на такие факты, когда оборудование простаивает. Но причины бывают абсолютно разные. Где-то есть поломка, пока тянули, рядили, время прошло, простояло. Где-то есть поломка и сумма на ремонт очень большая, ждут соответствующих средств из регионального бюджета или за счет страхового запаса фонда ОМС. Где-то присутствует человеческий фактор - не купили реактивы. Разбираемся.- Теперь давайте о правах пациента. Как ему можно собрать доказательную базу нарушений, если видеосъемка в медицинском учреждении запрещена?- Если ты не показываешь других пациентов, снимаешь себя и оказание помощи себе, то это не запрещено. Но, защищая свои интересы, ты не должен нарушить интересы других пациентов. И если ты снимаешь врача либо медсестру, то ты должен получить разрешение. Федеральный закон 152 "О персональных данных" говорит: "Для совершения любых действий с указанными данными по общему правило необходимо получить согласие их обладателя". Это пункт 3 статьи 1. Поэтому рекомендация такая – защищайте свои права, но при этом, будьте добры, не нарушьте права тех, кто находится рядом. Дом-2 никому не нужен.- Люди очень часто жалуются, что в поликлинике или больнице невозможно выбить нужное направление на обследование. Отправляют в коммерческие структуры. Что делать?- Самое простое - найти страхового представителя. Практически во всех больницах есть красный телефон. Подходишь, поднимаешь трубку, тебя сразу соединяют со страховой, которая работают круглосуточно. Это в вечернее, ночное время, когда нет страхового представителя в больнице на месте. А в рабочее время он должен быть. Это тот, кто представляет ваши интересы, у него прямой контакт с администрацией, главным врачом, заместителем главного врача, зав отделением. Это самый быстрый путь.Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга >>Я, честно говоря, иногда удивляюсь, что пациент не обратился ни к завотделением, ни к начмеду, ни к главному врачу, а сразу позвонил в Администрацию президента или нашел телефон аппарата правительства Госдумы. Практически все проблемы пациента решаются на месте. Практически нет такой проблемы, которую должно решить за этого пациента министерство. Есть, конечно, и те, кто жалуются, чтобы кого-то наказать. Но большая часть жалоб, которые в итоге спускают к нам сверху — это то, что можно решить здесь и сейчас: плохо лечат, не то не делают. Из них часть объективная, часть субъективная. Основная часть проблем - из-за отсутствия коммуникаций. Врач или на самом деле загружен или так представляет, что он загружен, не пообщался с родственниками пациента, с пациентом, не объяснил доступным языком или наговорил не совсем корректной информации, которая наполовину состоит из медицинских терминов.- Если человек в Крыму не смог получить помощь, был направлен в другой субъект, ему назначили лечение, а здесь отказываются её предоставлять по назначенным протоколам. Говорят: зачем вам вот это всё, давайте по старинке. Как поступать?- Если пациент прошел лечение в федеральной клинике и получил соответствующие рекомендации, а рекомендации федеральной клиники не выполняются, то опять же, нужно обращаться к страховому представителю и дальше в Минздрав РК и Росздравнадзор. Если вам такое говорят, нужно задуматься о компетенции доктора. Речь о его обучении, направлении такого доктора на обучение в федеральные центры – Москва, Питер, Казань, Екатеринбург, Новосибирск. А если он имеет квалификационную категорию, то должен идти вопрос о её пересмотре. Но чтоб таких случаев не было, сейчас активно внедряется и будет в дальнейшем внедрятся так называемая система поддержки принятия решения.- Что это такое?- Допустим, человеку предварительно выставляют определенный диагноз, доктор вводит его в информационную систему, программа на основании клинических рекомендаций и протоколов говорит, что этому пациенту нужно назначить вот эти исследования, нужно проверить вот эти данные, нужно сделать вот эти лабораторные исследования и только после этого можно назначать назначить вот такое-то лечение. Такая система работает во многих организациях и это будет внедряться везде.Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в Крыму >>- Как пациенту проверить вводится ли ему назначенный препарат. и имеет ли он на это право? Особенно это касается редких дорогостоящих лекарств.- Тут вопрос доверия. Если у человека возникают подобного рода сомнения, то это можно всегда отрегулировать, попросить: вы знаете я бы хотел посмотреть, что вы вводите, тот ли препарат. Вам никто не откажет. То, что могут украсть препарат в больнице, такие факты есть, мы знаем о них. Это преступление. Этих случаев можно избежать только внедрением системы контроля и учета на всех уровнях, систему менеджмента качества. По-другому никак. Начинать можно даже с идентификации пациента. Может же быть такое, что в одной палате находятся два мужчины с одной фамилией и одним именем? Может.Херсон и Запорожье учтут медицинский опыт Крыма- В вашем ведении еще и надзор за учреждениями здравоохранения Херсонской и Запорожской областей.- С 9 января 2023 года. Если сравнивать их с Крымом, то, конечно, там ситуация отличается в худшую сторону. В разных регионах по-разному: если брать Херсонскую область – Геническ, Скадовск – там похуже, в Мелитополе получше. Но в целом она не соответствует требованиям законодательства РФ. Предстоит большая работа. Сейчас готовят программу развития региона, в ней отдельный блок будет по здравоохранению. Там учтут опыт, который был в Крыму. Будут проводиться те же мероприятия проводится и по строительству, и по ремонту, по оснащению оборудованием, абсолютно все программы будут учитываться - "Земский доктор", "Земский фельдшер"…А пациенты из этих регионов уже сейчас получают необходимую медицинскую помощь. Если что-то не могут получить на месте, то нет проблем с направлением. Постановление правительства РФ 1134 полностью гарантирует гражданину Украины по украинскому паспорту всю медицинскую помощь. Полностью. Надо пациенту менять клапан сердца, провести стентирование, коронографию, ангиографию, химиотерапию - пожалуйста. Это не декларации. Можете проехать посмотреть в республиканскую больницу Семашко, в онкодиспансер – треть пациентов из Херсона, Запорожья. Плюс льготные лекарственные препараты, тем пациентам, которым они показаны.- Вопрос по электронной карточке пациента. Когда же мы уйдем от бумажной писанины?- Рассчитываем к 2025 году. К этому времени должны быть выполнены все мероприятия по завершению перехода на электронную амбулаторную и стационарную карты. Я в 2018 году был в Тюмени, и у них это практически везде уже было введено. Вот такой передовой регион. А у нас это только внедряется. Сейчас компьютеры и система защиты установлены, принтеры есть. Остается вопрос настройки программы и её функционирования."За деньгами в медицину не идут"- По вашему мнению, какая главная проблема медицины в Крыму?- Кадры. Купить оборудование – купим. Оснастить, отремонтировать – тоже отремонтируем. А вот врача подготовить – это очень долго и дорого. И обидно, когда врач, проучившись шесть лет, вдруг вообще уходит из специальности. Поэтому глобальная проблема – на этапе отбора, на этапе школы, вуза, чтобы в медицину шли не потому, что там много денег зарабатывают, или потому, что это престижно, или потому что мама сказала. В первую очередь, нужно служение. Человек, который идет в медицину, если он думает, что будет зарабатывать большие деньги, то в эту отрасль нет смысла идти. Ты заработаешь большие деньги быстрее в бизнесе. Нет среди мировых бизнесменов врачей. Есть богатые врачи, но врачей-миллионеров очень мало. Если хочешь зарабатывать большие деньги, то не мучайся, не теряй свое время в тяжелой учебе. Если идешь в медицину, идешь помогать людям, то Господь тебе даст и дом, и машину, и покушать. На все тебе хватит. Ты реализовывал свою миссию как человека, живя на этой земле, не для того чтобы вырастить дерево, дом построить, купить машину. Не для этого мы, наверное, родились. Это слишком просто.- Но, когда есть служение, столько бумаг заполнять не нужно. Наши врачи и учителя погрязли в различных планах и отчетах. Нет времени лечить.- Был у нас такой почетный гражданин Симферополя Иоффе Адольф Абрамович. Фронтовик, участник ВОв. У него в кабинете на всю стену был плакат: "Не согласен – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – выполняй". Проблему надо решать заблаговременно, не дожидаясь вала критики. Думаете, что президент желает, чтобы врач и днем, и ночью заполнял бумаги? Или Мишустин сидит и думает, как бы врачу дать побольше заполнять? Или Мурашко сидит и думает, ну что же этот доктор так мало пишет! Пусть люди на местах предлагают пути решения.Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами >>К медицине всегда будут вопросы, возьмите любую страну. Приехали как-то в областную больницу, построена она была в 80-е годы, отремонтирована в 2012 году, как будто вчера ремонт сделали, то есть технически следят за ней, осмотрели больницу. И в конце главврач называет основные показатели больницы: количество жалоб 800 или 900 жалоб. 90% из этих 800-900 жалоб на отношение. Человеческий фактор никто не отменял: то холодный суп дали, то горячий, здесь больно укол сделала, здесь сделала даже не почувствовал, спал практически. И то, и то плохо. Короче говоря, это та сфера деятельности, в которой всегда есть что совершенствовать. И предела совершенству нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымВ Крыму оценили риски появления птичьего гриппа из Херсонской областиВ Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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