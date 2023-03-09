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В Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска
В Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска - РИА Новости Крым, 09.03.2023
В Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска
Случай заболевания ящуром зафиксирован в Турции, в связи с чем восемь предприятий поместили на карантин. Об этом со ссылкой на министерство лесного и сельского... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T16:59
2023-03-09T16:59
2023-03-09T16:59
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Случай заболевания ящуром зафиксирован в Турции, в связи с чем восемь предприятий поместили на карантин. Об этом со ссылкой на министерство лесного и сельского хозяйства страны сообщает РИА Новости.О выявлении случая уже оповещена Всемирная организация по охране здоровья животных. В ведомстве отметили, что данный тип ящура ранее не встречался в Турции. Однако власти утверждают, что у них есть нужная вакцина.По данным профильного министерства, в стране приняты все необходимые меры для недопущения распространения заболевания. Также проводятся исследования по вопросу вакцинации всего рогатого скота.Ящур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, которое характеризуется интоксикацией и эрозивным поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости. Болезнь довольно широко распространена среди животных, в частности, сельскохозяйственных. Однако ящуром могут заболеть и люди. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже – через мясо. От человека к человеку инфекция не передается.При неосложненном течении заживление эрозий наступает к пятому дню заболевания, общая продолжительность болезни составляет до семи дней. В ряде случаев могут встречаться затяжные формы инфекции с повторными волнами высыпаний. Прогноз обычно благоприятный, но при тяжелом течении у детей — серьезный.Ранее эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричарда Пибоди заявил, что миру угрожает новая пандемия, которую может спровоцировать птичий грипп, который приобретает способность распространяться от человека к человеку, и миру стоит подготовиться к осложнению эпидситуациии.Читайте также на РИА Новости Крым:Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаДевять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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турция, воз, в мире, новости, животные, ящур в турции, здоровье, общество
В Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска
В Турции из-за случая заболевания ящуром восемь предприятий поместили на карантин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Случай заболевания ящуром зафиксирован в Турции, в связи с чем восемь предприятий поместили на карантин. Об этом со ссылкой на министерство лесного и сельского хозяйства страны сообщает РИА Новости.
"В результате полевых работ был обнаружен первый случай заражения ящуром серотипа SAT-2. На данный момент восемь предприятий в зоне заражения помещены в карантин ", - говорится в сообщении.
О выявлении случая уже оповещена Всемирная организация по охране здоровья животных. В ведомстве отметили, что данный тип ящура ранее не встречался в Турции. Однако власти утверждают, что у них есть нужная вакцина.
По данным профильного министерства, в стране приняты все необходимые меры для недопущения распространения заболевания. Также проводятся исследования по вопросу вакцинации всего рогатого скота.
Ящур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, которое характеризуется интоксикацией и эрозивным поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости. Болезнь довольно широко распространена среди животных, в частности, сельскохозяйственных. Однако ящуром могут заболеть и люди. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже – через мясо. От человека к человеку инфекция не передается.
При неосложненном течении заживление эрозий наступает к пятому дню заболевания, общая продолжительность болезни составляет до семи дней. В ряде случаев могут встречаться затяжные формы инфекции с повторными волнами высыпаний. Прогноз обычно благоприятный, но при тяжелом течении у детей — серьезный.
Ранее эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричарда Пибоди заявил
, что миру угрожает новая пандемия, которую может спровоцировать птичий грипп, который приобретает способность распространяться от человека к человеку, и миру стоит подготовиться к осложнению эпидситуациии.
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