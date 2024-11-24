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Землетрясения произошли на Западном Кавказе и в Турции - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Землетрясения произошли на Западном Кавказе и в Турции
Землетрясения произошли на Западном Кавказе и в Турции - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Землетрясения произошли на Западном Кавказе и в Турции
На западном Кавказе, в Турции и в районе озера Байкал в воскресенье зафиксированы землетрясения. Об этом сообщает Единая геофизическая служба (ЕГС) РАН. РИА Новости Крым, 24.11.2024
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новости
турция
северный кавказ
байкал
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На западном Кавказе, в Турции и в районе озера Байкал в воскресенье зафиксированы землетрясения. Об этом сообщает Единая геофизическая служба (ЕГС) РАН.Также подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксировали в 09:38 в районе озера Байкал. Глубина очага – 10 километров.В ночь на воскресенье землетрясение произошло в Турции: магнитуда 4,4, глубина 10 километров. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в центральной и западной Турции в течение дня зафиксировали несколько толчков, но с менее слабой магнитудой.1 сентября в Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияЖдать ли толчков в Крыму после землетрясения в Черном море
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новости, турция, северный кавказ, байкал, природа, происшествия, землетрясение
Землетрясения произошли на Западном Кавказе и в Турции

Подъемные толчки ощущались на Западном Кавказе и в Турции в воскресенье

21:31 24.11.2024 (обновлено: 21:32 24.11.2024)
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На западном Кавказе, в Турции и в районе озера Байкал в воскресенье зафиксированы землетрясения. Об этом сообщает Единая геофизическая служба (ЕГС) РАН.

"Землетрясение произошло 24 ноября в 15:33 в районе Западный Кавказ, магнитуда 3,3, глубина 5 километров", – сказано в сообщении ЕГС.

Также подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксировали в 09:38 в районе озера Байкал. Глубина очага – 10 километров.
В ночь на воскресенье землетрясение произошло в Турции: магнитуда 4,4, глубина 10 километров. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в центральной и западной Турции в течение дня зафиксировали несколько толчков, но с менее слабой магнитудой.
1 сентября в Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.
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НовостиТурцияСеверный КавказБайкалПриродаПроисшествияЗемлетрясение
 
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