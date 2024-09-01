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В Черном море произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 01.09.2024
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В Черном море произошло землетрясение
В Черном море произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 01.09.2024
В Черном море произошло землетрясение
В Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает геофизическая служба исследовательского центра РАН. РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T17:30
2024-09-01T17:35
новости крыма
черное море
происшествия
сейсмология
стихия
природа
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает геофизическая служба исследовательского центра РАН.В соответствии с координатами, указанными на сайте исследовательского центра РАН, эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.По информации сайта геофизической службы исследовательского центра РАН, толчки были зафиксированы 19 сейсмологическими станциями.В пятницу сильное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 123 километра. Глубина залегания очага около 27 километров под морским дном.В комментарии РИА Новости Крым доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что сейсмические события на Камчатке – это результат различных геологических и тектонических процессов. С такими же процессами связаны и крымские землетрясения. Однако, несмотря на схожий механизм, в Крыму такой активности не наблюдается.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
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новости крыма, черное море, происшествия, сейсмология, стихия, природа, землетрясение
В Черном море произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Черном море

17:30 01.09.2024 (обновлено: 17:35 01.09.2024)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Черном море на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщает геофизическая служба исследовательского центра РАН.

"Параметры землетрясения в регионе: Крымский регион, дата 1 сентября 2024 года в 02:50:57 (05:50:57 мск – ред.), глубина 10 км, магнитуда 4", – сказано в сообщении.

В соответствии с координатами, указанными на сайте исследовательского центра РАН, эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи и в 55 километрах к юго-западу от Тамани.
По информации сайта геофизической службы исследовательского центра РАН, толчки были зафиксированы 19 сейсмологическими станциями.
В пятницу сильное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 123 километра. Глубина залегания очага около 27 километров под морским дном.
В комментарии РИА Новости Крым доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что сейсмические события на Камчатке – это результат различных геологических и тектонических процессов. С такими же процессами связаны и крымские землетрясения. Однако, несмотря на схожий механизм, в Крыму такой активности не наблюдается.
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