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Грозит ли Крыму землетрясение после толчков на Камчатке - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Грозит ли Крыму землетрясение после толчков на Камчатке
Грозит ли Крыму землетрясение после толчков на Камчатке - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Грозит ли Крыму землетрясение после толчков на Камчатке
Сейсмические события на Камчатке – это результат различных геологических и тектонических процессов. С такими же процессами связаны и крымские землетрясения... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T11:46
2024-08-20T11:46
эксклюзивы риа новости крым
игорь вахрушев
землетрясение в крыму
землетрясение
земля
природа
стихия
мнения
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Сейсмические события на Камчатке – это результат различных геологических и тектонических процессов. С такими же процессами связаны и крымские землетрясения. Однако, несмотря на схожий механизм, в Крыму такой активности не наблюдается. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Сейсмоопасный полуостров"Да, Крым сейсмоопасный регион. У нас тоже есть вероятность повторения сейсмических событий, которые наблюдались за всю историю Крыма. Но говорить о том, что активизация процессов на Камчатке может привести к активизации аналогичных процессов в крымских геологических структурах практически невозможно", - сказал Вахрушев.По его словам, землетрясения, происходящие по всему миру, это единый сейсмический процесс. Сейсмическое событие на Камчатке – это результат действия различных геологических процессов, в том числе, и тектонических. С такими же процессами связаны и землетрясения в Крыму. Механизм примерно тот же. Но интенсивность, повторяемость и сила землетрясения – разные."В Крыму особенно опасным с сейсмической точки зрения является Южный берег, он ближе всего расположен к эпицентрам землетрясения, соответственно, там наблюдается наибольшая сейсмическая опасность" - отметил собеседник.Как строить на линии разломаТочно предсказать вероятность землетрясений невозможно. Ученые могут говорить лишь о периодах времени, в которые могут произойти значительные по силе подземные или подводные толчки."Прогнозирование землетрясения – это один из самых сложных и самых старых вопросов в геологии. Большая часть ученых сходятся во мнении, что лучше подготовиться сейсмическому событию, чем пытаться выстроить модель, предсказать место, серию землетрясений и даже характер разрушений", - сказал Вахрушев.В этой ситуации самое главное – соблюдать требования к сейсмостойкому строительству, что, безусловно, предупреждает различные катастрофические события, напоминает ученый.В субботу у берегов Камчатки зафиксированы сразу два землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.Накануне в Камчатском филиале геофизической службы РАН сообщили, что после сильного землетрясения на Камчатке общее количество повторных толчков превышает 250.После землетрясения на Камчатке еще какое-то время будут продолжаться толчки, предупредил руководитель регионального филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
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игорь вахрушев, землетрясение в крыму, землетрясение, земля, природа, стихия, мнения, сейсмология, крым, новости крыма
Грозит ли Крыму землетрясение после толчков на Камчатке

В Крыму особенно опасным с сейсмической точки зрения является Южный берег – геолог

11:46 20.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Сейсмические события на Камчатке – это результат различных геологических и тектонических процессов. С такими же процессами связаны и крымские землетрясения. Однако, несмотря на схожий механизм, в Крыму такой активности не наблюдается. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

Сейсмоопасный полуостров

"Да, Крым сейсмоопасный регион. У нас тоже есть вероятность повторения сейсмических событий, которые наблюдались за всю историю Крыма. Но говорить о том, что активизация процессов на Камчатке может привести к активизации аналогичных процессов в крымских геологических структурах практически невозможно", - сказал Вахрушев.
По его словам, землетрясения, происходящие по всему миру, это единый сейсмический процесс. Сейсмическое событие на Камчатке – это результат действия различных геологических процессов, в том числе, и тектонических. С такими же процессами связаны и землетрясения в Крыму. Механизм примерно тот же. Но интенсивность, повторяемость и сила землетрясения – разные.
"Если Камчатка – это активный, как говорят геологи, живой сейсмический регион, то в Крыму такой активности не наблюдается. Здесь совершенно другая геологическая природа", - обозначил Вахрушев. И добавил, что в районе полуострова существует свой механизм и вероятность повторения сейсмических событий.
"В Крыму особенно опасным с сейсмической точки зрения является Южный берег, он ближе всего расположен к эпицентрам землетрясения, соответственно, там наблюдается наибольшая сейсмическая опасность" - отметил собеседник.

Как строить на линии разлома

Точно предсказать вероятность землетрясений невозможно. Ученые могут говорить лишь о периодах времени, в которые могут произойти значительные по силе подземные или подводные толчки.
"Прогнозирование землетрясения – это один из самых сложных и самых старых вопросов в геологии. Большая часть ученых сходятся во мнении, что лучше подготовиться сейсмическому событию, чем пытаться выстроить модель, предсказать место, серию землетрясений и даже характер разрушений", - сказал Вахрушев.
В этой ситуации самое главное – соблюдать требования к сейсмостойкому строительству, что, безусловно, предупреждает различные катастрофические события, напоминает ученый.
"Сейчас главная опасность землетрясения – для зданий, сооружений инфраструктуры, но (на этот случай – ред.) заложены определенные нормы и правила, связанные с сейсмическим строительством, которое уже давно, начиная с 50-60 годов ХХ века, на территории Крыма выполняются", - заключил собеседник.
В субботу у берегов Камчатки зафиксированы сразу два землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.
Накануне в Камчатском филиале геофизической службы РАН сообщили, что после сильного землетрясения на Камчатке общее количество повторных толчков превышает 250.
После землетрясения на Камчатке еще какое-то время будут продолжаться толчки, предупредил руководитель регионального филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.
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