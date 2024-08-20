https://crimea.ria.ru/20240820/grozit-li-krymu-zemletryasenie-posle-tolchkov-na-kamchatke-1139732041.html

Грозит ли Крыму землетрясение после толчков на Камчатке

Грозит ли Крыму землетрясение после толчков на Камчатке - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Грозит ли Крыму землетрясение после толчков на Камчатке

Сейсмические события на Камчатке – это результат различных геологических и тектонических процессов. С такими же процессами связаны и крымские землетрясения... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T11:46

2024-08-20T11:46

2024-08-20T11:46

эксклюзивы риа новости крым

игорь вахрушев

землетрясение в крыму

землетрясение

земля

природа

стихия

мнения

сейсмология

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139732785_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39c7458d3ed7d233b6956185757e0139.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Сейсмические события на Камчатке – это результат различных геологических и тектонических процессов. С такими же процессами связаны и крымские землетрясения. Однако, несмотря на схожий механизм, в Крыму такой активности не наблюдается. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Сейсмоопасный полуостров"Да, Крым сейсмоопасный регион. У нас тоже есть вероятность повторения сейсмических событий, которые наблюдались за всю историю Крыма. Но говорить о том, что активизация процессов на Камчатке может привести к активизации аналогичных процессов в крымских геологических структурах практически невозможно", - сказал Вахрушев.По его словам, землетрясения, происходящие по всему миру, это единый сейсмический процесс. Сейсмическое событие на Камчатке – это результат действия различных геологических процессов, в том числе, и тектонических. С такими же процессами связаны и землетрясения в Крыму. Механизм примерно тот же. Но интенсивность, повторяемость и сила землетрясения – разные."В Крыму особенно опасным с сейсмической точки зрения является Южный берег, он ближе всего расположен к эпицентрам землетрясения, соответственно, там наблюдается наибольшая сейсмическая опасность" - отметил собеседник.Как строить на линии разломаТочно предсказать вероятность землетрясений невозможно. Ученые могут говорить лишь о периодах времени, в которые могут произойти значительные по силе подземные или подводные толчки."Прогнозирование землетрясения – это один из самых сложных и самых старых вопросов в геологии. Большая часть ученых сходятся во мнении, что лучше подготовиться сейсмическому событию, чем пытаться выстроить модель, предсказать место, серию землетрясений и даже характер разрушений", - сказал Вахрушев.В этой ситуации самое главное – соблюдать требования к сейсмостойкому строительству, что, безусловно, предупреждает различные катастрофические события, напоминает ученый.В субботу у берегов Камчатки зафиксированы сразу два землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.Накануне в Камчатском филиале геофизической службы РАН сообщили, что после сильного землетрясения на Камчатке общее количество повторных толчков превышает 250.После землетрясения на Камчатке еще какое-то время будут продолжаться толчки, предупредил руководитель регионального филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь вахрушев, землетрясение в крыму, землетрясение, земля, природа, стихия, мнения, сейсмология, крым, новости крыма