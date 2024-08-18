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На Камчатке ждут повторных толчков после землетрясения
На Камчатке ждут повторных толчков после землетрясения - РИА Новости Крым, 18.08.2024
На Камчатке ждут повторных толчков после землетрясения
После землетрясения на Камчатке еще какое-то время будут продолжаться толчки. Об этом предупредил руководитель регионального филиала Единой геофизической службы РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T11:32
2024-08-18T11:32
2024-08-18T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. После землетрясения на Камчатке еще какое-то время будут продолжаться толчки. Об этом предупредил руководитель регионального филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.По словам ученого, афтершоковый процесс лишь свидетельствует о том, что, скорее всего, сильного землетрясения в скором времени не предвидится.В субботу у берегов Камчатки зафиксированы сразу два землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. Эпицентр находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.По данным МЧС, угроза цунами после землетрясения не объявлялась. Разрушений и пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
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камчатка, новости, происшествия, природа, стихия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), землетрясение
На Камчатке ждут повторных толчков после землетрясения
После землетрясения в Петропавловске-Камчатском ожидаются афтершоки – сейсмологи