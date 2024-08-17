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На Камчатке произошло два сильных землетрясения

На Камчатке произошло два сильных землетрясения - РИА Новости Крым, 17.08.2024

На Камчатке произошло два сильных землетрясения

В субботу у берегов Камчатки зафиксированы сразу два землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. Об этом сообщил региональный... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T22:40

2024-08-17T22:40

2024-08-17T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В субботу у берегов Камчатки зафиксированы сразу два землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. Об этом сообщил региональный филиал геофизической службы РАН на своем сайте.Эпицентр этого землетрясения находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского.Позже произошло повторное землетрясение в 116 километрах от столицы региона. Его магнитуда составила 4,7.По данным регионального Главка МЧС, жители Петропавловск-Камчатского городского округа ощутили подземные толчки. На данный момент спасатели обследуют здания.При этом угрозы цунами в регионе нет, заверили спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Румынии произошло землетрясениеЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, россия, землетрясение, сейсмология, стихия, происшествия, новости