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На Камчатке произошло два сильных землетрясения
На Камчатке произошло два сильных землетрясения - РИА Новости Крым, 17.08.2024
На Камчатке произошло два сильных землетрясения
В субботу у берегов Камчатки зафиксированы сразу два землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. Об этом сообщил региональный... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T22:40
2024-08-17T22:40
2024-08-17T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В субботу у берегов Камчатки зафиксированы сразу два землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. Об этом сообщил региональный филиал геофизической службы РАН на своем сайте.Эпицентр этого землетрясения находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского.Позже произошло повторное землетрясение в 116 километрах от столицы региона. Его магнитуда составила 4,7.По данным регионального Главка МЧС, жители Петропавловск-Камчатского городского округа ощутили подземные толчки. На данный момент спасатели обследуют здания.При этом угрозы цунами в регионе нет, заверили спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Румынии произошло землетрясениеЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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камчатка, россия, землетрясение, сейсмология, стихия, происшествия, новости
На Камчатке произошло два сильных землетрясения
Землетрясения магнитудой 7 и 4,7 произошли у берегов Камчатки
22:40 17.08.2024 (обновлено: 22:56 17.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В субботу у берегов Камчатки зафиксированы сразу два землетрясения. Максимальная сила подземных толчков достигала 7,0 баллов. Об этом сообщил региональный филиал геофизической службы РАН на своем сайте.
"Землетрясение произошло на глубине шесть километров", — уточнили в материале.
Эпицентр этого землетрясения находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Позже произошло повторное землетрясение в 116 километрах от столицы региона. Его магнитуда составила 4,7.
По данным регионального Главка МЧС, жители Петропавловск-Камчатского городского округа ощутили подземные толчки. На данный момент спасатели обследуют здания.
"По первичным данным, землетрясение ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой до от пяти до семи баллов. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания", - говорится в сообщении.
При этом угрозы цунами в регионе нет, заверили спасатели.
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