https://crimea.ria.ru/20240811/na-zapade-rumynii-proizoshlo-zemletryasenie-1139512443.html

На западе Румынии произошло землетрясение

На западе Румынии произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 11.08.2024

На западе Румынии произошло землетрясение

В ночь на воскресенье в западной части Румынии зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,7 балла, пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T10:41

2024-08-11T10:41

2024-08-11T10:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в западной части Румынии зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,7 балла, пишет РИА Новости со ссылкой Национальный институт исследований развития физики Земли.Толчок был ощутим в радиусе около 100 километров от эпицентра, добавили в институте.Зона Банат расположена у Южнокарпатского хребта. Землетрясения, происходящие здесь, могут быть ощутимы в Венгрии и Сербии.В четверг на юго-западе Японии в районе острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным РИА Новости, на побережье острова Кюсю обрушилось цунами высотой до одного метра.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции - что известноПовторное землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районеУ берегов Сочи произошло землетрясение

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, румыния, землетрясение, стихия, происшествия, сейсмология, новости