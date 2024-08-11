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На западе Румынии произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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На западе Румынии произошло землетрясение
На западе Румынии произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 11.08.2024
На западе Румынии произошло землетрясение
В ночь на воскресенье в западной части Румынии зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,7 балла, пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T10:41
2024-08-11T10:41
в мире
румыния
землетрясение
стихия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в западной части Румынии зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,7 балла, пишет РИА Новости со ссылкой Национальный институт исследований развития физики Земли.Толчок был ощутим в радиусе около 100 километров от эпицентра, добавили в институте.Зона Банат расположена у Южнокарпатского хребта. Землетрясения, происходящие здесь, могут быть ощутимы в Венгрии и Сербии.В четверг на юго-западе Японии в районе острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным РИА Новости, на побережье острова Кюсю обрушилось цунами высотой до одного метра.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции - что известноПовторное землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районеУ берегов Сочи произошло землетрясение
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РИА Новости Крым
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в мире, румыния, землетрясение, стихия, происшествия, сейсмология, новости
На западе Румынии произошло землетрясение

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,7

10:41 11.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в западной части Румынии зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,7 балла, пишет РИА Новости со ссылкой Национальный институт исследований развития физики Земли.
"Десятого августа 2024 года в 23:46:15 (совпадает с мск - ред.) в сейсмической зоне Банат уезда Арад на глубине пяти километров произошло умеренное землетрясение магнитудой 4,7", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
Толчок был ощутим в радиусе около 100 километров от эпицентра, добавили в институте.
Зона Банат расположена у Южнокарпатского хребта. Землетрясения, происходящие здесь, могут быть ощутимы в Венгрии и Сербии.
В четверг на юго-западе Японии в районе острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным РИА Новости, на побережье острова Кюсю обрушилось цунами высотой до одного метра.
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