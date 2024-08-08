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Мощное землетрясение в Японии: на побережье обрушилось цунами

Мощное землетрясение в Японии: на побережье обрушилось цунами - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Мощное землетрясение в Японии: на побережье обрушилось цунами

На юго-западе Японии в районе острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T11:32

2024-08-08T11:32

2024-08-08T11:34

землетрясение

япония

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На юго-западе Японии в районе острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его информации, землетрясение зафиксировано в 7.42 в районе японского острова Кюсю, в 94 км к северо-востоку от города Кагосима. Уточняется, что эпицентр находился возле префектуры Миядзаки, а его очаг залегал на глубине 30 километров под океанским дном.На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.Накануне толчки магнитудой 4,1, а затем 3,8 фиксировали в Турции. В июле, землетрясения произошли на Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел

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2024

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землетрясение, япония, в мире, происшествия, цунами, новости