Рейтинг@Mail.ru
Мощное землетрясение в Японии: на побережье обрушилось цунами - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240808/moschnoe-zemletryasenie-v-yaponii-na-poberezhe-obrushilos-tsunami-1139450657.html
Мощное землетрясение в Японии: на побережье обрушилось цунами
Мощное землетрясение в Японии: на побережье обрушилось цунами - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Мощное землетрясение в Японии: на побережье обрушилось цунами
На юго-западе Японии в районе острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T11:32
2024-08-08T11:34
землетрясение
япония
в мире
происшествия
цунами
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133085123_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_766b12507044bb98d8251899474ec49b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На юго-западе Японии в районе острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его информации, землетрясение зафиксировано в 7.42 в районе японского острова Кюсю, в 94 км к северо-востоку от города Кагосима. Уточняется, что эпицентр находился возле префектуры Миядзаки, а его очаг залегал на глубине 30 километров под океанским дном.На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.Накануне толчки магнитудой 4,1, а затем 3,8 фиксировали в Турции. В июле, землетрясения произошли на Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
япония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133085123_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_f273274e120706eba6347c7293617920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, япония, в мире, происшествия, цунами, новости
Мощное землетрясение в Японии: на побережье обрушилось цунами

На побережье Японии обрушилось цунами после мощного землетрясения

11:32 08.08.2024 (обновлено: 11:34 08.08.2024)
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На юго-западе Японии в районе острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его информации, землетрясение зафиксировано в 7.42 в районе японского острова Кюсю, в 94 км к северо-востоку от города Кагосима. Уточняется, что эпицентр находился возле префектуры Миядзаки, а его очаг залегал на глубине 30 километров под океанским дном.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK, на побережье острова Кюсю обрушилось цунами высотой до одного метра. Приливная волна высотой до метра ожидается также в районе префектуры Эхимэ на острове Сикоку.
На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Накануне толчки магнитудой 4,1, а затем 3,8 фиксировали в Турции. В июле, землетрясения произошли на Кубани.
Читайте также на РИА Новости Крым:
8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог
Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма
"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
 
ЗемлетрясениеЯпонияВ миреПроисшествияЦунамиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:37Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по Шебекино
12:16Враг отступает – власти Курской области о ситуации в приграничье
11:54YouTube перестал работать на компьютерах россиян
11:51Ситуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границе
11:32Мощное землетрясение в Японии: на побережье обрушилось цунами
11:08Семь человек пострадали в массовом ДТП с троллейбусом в Крыму
11:02В Крыму экс-майор юстиции получил 14 лет "строгача" за госизмену
10:44Удорожание билетов на поезда с курортов юга России проверяет прокуратура
10:29По факту ранения Поддубного возбуждено дело о покушении на убийство
10:25США стали угрозой для разных стран в стремлении досадить России – МИД
10:10Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в Крыму
10:029 пострадавших при атаках на Курскую область эвакуируют в Москву
09:47"Мы обязательно победим": первый комментарий Поддубного после ранения
09:40Ограничение на посещение лесов Крыма продлено до конца лета
09:25Врачи рассказали о состоянии Поддубного
09:03"Сюрпризов будет много": сенатор о последствиях атаки на Курскую область
08:50Духовой оркестр и семейный пикник: как отметят День города в Ялте
08:25"Все включено" в Крыму и Турции – что важно знать при выборе тура
08:08Медведев призвал к возмездию за Курскую область
07:55Военкора Евгения Поддубного наградят ведомственной медалью СК
Лента новостейМолния