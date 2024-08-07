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Землетрясение в Турции - что известно - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Землетрясение в Турции - что известно
Землетрясение в Турции - что известно - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Землетрясение в Турции - что известно
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Турции, сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T07:46
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землетрясение
турция
в мире
происшествия
стихия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Турции, сообщает Европейский сейсмологический центр.Позже с небольшими интервалами толчки повторялись с магнитудой 4,1, затем - 3,8. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.Последнее ощутимое землетрясение фиксировали в Турции 7 июля - в провинции Мугла, на юго-западе страны, магнитудой 4,1 . 27 июля два ощутимых подземных толчка магнитудой 3,7 фиксировали 27 июля в Туапсинском районе Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
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РИА Новости Крым
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землетрясение, турция, в мире, происшествия, стихия, новости
Землетрясение в Турции - что известно

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6

07:46 07.08.2024
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Турции, сообщает Европейский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, толчок зафиксировали 5.32 мск, его эпицентр находился в 27 километрах к северо-востоку от 88-тысячного города Козан и в 70 километрах к северо- западу от Османие, с населением в 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.
Позже с небольшими интервалами толчки повторялись с магнитудой 4,1, затем - 3,8. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Последнее ощутимое землетрясение фиксировали в Турции 7 июля - в провинции Мугла, на юго-западе страны, магнитудой 4,1 . 27 июля два ощутимых подземных толчка магнитудой 3,7 фиксировали 27 июля в Туапсинском районе Кубани.
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ЗемлетрясениеТурцияВ миреПроисшествияСтихияНовости
 
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