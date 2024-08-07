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Землетрясение в Турции - что известно
Землетрясение в Турции - что известно - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Землетрясение в Турции - что известно
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Турции, сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T07:46
2024-08-07T07:46
2024-08-07T07:46
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Турции, сообщает Европейский сейсмологический центр.Позже с небольшими интервалами толчки повторялись с магнитудой 4,1, затем - 3,8. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.Последнее ощутимое землетрясение фиксировали в Турции 7 июля - в провинции Мугла, на юго-западе страны, магнитудой 4,1 . 27 июля два ощутимых подземных толчка магнитудой 3,7 фиксировали 27 июля в Туапсинском районе Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчелЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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землетрясение, турция, в мире, происшествия, стихия, новости
Землетрясение в Турции - что известно
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6