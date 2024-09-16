https://crimea.ria.ru/20240916/glavnye-novosti-kryma-16-sentyabrya-1140389220.html

Главные новости Крыма: 16 сентября

Главные новости Крыма: 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Главные новости Крыма: 16 сентября

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник в связи с истечением срока полномочий уволил председателя Совмина, его заместителей и двух министров, а потом снова... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T22:28

2024-09-16T22:28

2024-09-16T22:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник в связи с истечением срока полномочий уволил председателя Совмина, его заместителей и двух министров, а потом снова вернул им должности. "Гранд Сервис Экспресс" рассказал, как будут ходить поезда в Крым зимой. Спасатели локализовали крупный природный пожар в Симферопольском районе Крыма. Поисковики обнаружили под Керчью воинское кладбище на 120 мест. В Севастополе произошел погодный коллапс.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Назначения в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина, его заместителей и двух министров – министра курортов и туризма Сергея Ганзия и министра ЖКХ Максима Новика. Соответствующие указы размещены на сайте Совета министров Республики Крым. В связи с истечением срока полномочий были уволены председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и его заместители Елена Романовская, Михаил Назаров, Георгий Мурадов, Игорь Михайличенко, Ирина Кивико и Светлана Маслова. По той же причине были освобождены от должностей министр жилищно-коммунального хозяйства РК Максим Новик и министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все его указанные выше вице-премьеры были назначены на свои должности вновь.Новое расписание поездовВ декабре начнет действовать новое расписание движения поездов в Крым, сообщил в понедельник железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". По информации перевозчика, изменится курсирование ряда поездов. В частности, сезонный поезд № 176/175 Симферополь – Москва Павелецкая меняет номер на 98/97 и будет курсировать ежедневно круглый год. Из Симферополя он отправится 22 декабря, из Москвы – 24 декабря.Пожар под СимферополемВ понедельник спасатели локализовали крупный природный пожар, который накануне вспыхнул в селе Кольчугино в Симферопольском районе Крыма. 16 сентября к тушению были привлечены 288 человек и 68 единиц техники, в том числе МЧС России – 115 человек и 24 машины. В второй половине дня лесной пожар под Симферополем был ликвидирован.Воинское кладбищеНайденные поисковиками "Крымского Рубежа" ДОСААФ России останки трех бойцов в поселке Маяк под Керчью помогли обнаружить воинское кладбище на 120 мест, рассказал командир поискового отряда "Керчь" Виктор Густой. Останки бойцов найдены при проведении строительных работ по прокладке водопровода, их эксгумировали 14 сентября. Рядом с ним нашли две советские металлические пуговицы: одну от шинели, другую от мундира. Находки и подтвердили, что это советские бойцы.Непогода в СевастополеВ Севастополе в понедельник из-за сильного ливня на дорогах забились ливневки, образовались лужи, а с ними и пробки. На участке на Стрелецком спуске обрушилась подпорная стена, в сливной трубе появилась пробоина, а за перекрестком – глубокое "озеро". Управляющие компании получили сообщения о подтоплении участков и домов, по всему городу работали десятки аварийных бригад, в том числе от предприятия Минобороны.

https://crimea.ria.ru/20240915/chast-ekomarshrutov-v-krymu-otkroyut-dlya-posescheniya-gde-sokhranyat-zapret-1140326508.html

https://crimea.ria.ru/20240916/v-sevastopole-rastet-zabolevaemost-koronavirusom---rospotrebnadzor-1140385185.html

https://crimea.ria.ru/20240916/udar-stikhii-po-sevastopolyu-grunt-soshel-na-dorogu-i-ulitsy-ushli-pod-vodu-1140377396.html

https://crimea.ria.ru/20240916/shest-naselennykh-punktov-v-krymu-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-1140384665.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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