Рейтинг@Mail.ru
Детонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240918/detonatsiya-peydzherov-novye-vzryvy-progremeli-v-livane-1140449220.html
Детонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане
Детонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Детонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане
Новые взрывы, похожие на детонацию пейджеров, прогремели в разных районах Ливана. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T19:42
2024-09-18T19:42
ливан
новости
политика
в мире
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140448313_0:184:1272:900_1920x0_80_0_0_b7b503581f89c2fc130a839a5320abf2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Новые взрывы, похожие на детонацию пейджеров, прогремели в разных районах Ливана. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Аль-Джадид, который цитирует собственные источники."Информация о новых взрывах, предположительно, пейджеров в некоторых районах Ливана", – говорится в сообщении.Местные СМИ сообщают, что жертвами новых взрывов стали три человека, более 20 получили ранения. Пострадавших доставляют в больницы Бейрута, Южного Ливана и долины Бекаа на востоке страны.Один из взрывов, по данным средств массовой информации, был слышен в районе в южном пригороде Бейрута во время похорон четверых бойцов движения "Хезболла". Источник РИА Новости также подтвердил сообщения о детонации средств связи. Однако он отметил, что речь идет не о пейджерах.В соцсетях появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и в поселениях на юге Ливана. Причиной возгораний стали взрывы устройств связи. По информации газеты "Ан-Нахар", сдетонировали рации, которые "Хезболла" закупила примерно в одно время с пейджерами около пяти месяцев назад.Портал Axios сообщает, что израильские разведслужбы заранее установили взрывные устройства в эти средства связи и отправили их ливанскому движению. Эти рации также должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.Накануне министр здравоохранения Ливана сообщил, что в результате детонации пейджеров ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе четвертого Евразийского женского форума заявила, что массовая детонация пейджеров у граждан Ливана требует международного внимания и тщательного расследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240918/chto-izmenit-na-blizhnem-vostoke-ataka-peydzherov-v-livane-1140434952.html
ливан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140448313_72:0:1272:900_1920x0_80_0_0_08fca10f429ca8522bd8803ccea93cf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ливан, новости, политика, в мире, происшествия
Детонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане

Похожие на детонацию пейджеров новые взрывы гремят в Ливане

19:42 18.09.2024
 
© AP Photo Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo Mohammad Zaatari
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Новые взрывы, похожие на детонацию пейджеров, прогремели в разных районах Ливана. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Аль-Джадид, который цитирует собственные источники.
"Информация о новых взрывах, предположительно, пейджеров в некоторых районах Ливана", – говорится в сообщении.
Местные СМИ сообщают, что жертвами новых взрывов стали три человека, более 20 получили ранения. Пострадавших доставляют в больницы Бейрута, Южного Ливана и долины Бекаа на востоке страны.
Один из взрывов, по данным средств массовой информации, был слышен в районе в южном пригороде Бейрута во время похорон четверых бойцов движения "Хезболла". Источник РИА Новости также подтвердил сообщения о детонации средств связи. Однако он отметил, что речь идет не о пейджерах.
В соцсетях появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и в поселениях на юге Ливана. Причиной возгораний стали взрывы устройств связи. По информации газеты "Ан-Нахар", сдетонировали рации, которые "Хезболла" закупила примерно в одно время с пейджерами около пяти месяцев назад.
Портал Axios сообщает, что израильские разведслужбы заранее установили взрывные устройства в эти средства связи и отправили их ливанскому движению. Эти рации также должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.
Накануне министр здравоохранения Ливана сообщил, что в результате детонации пейджеров ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе четвертого Евразийского женского форума заявила, что массовая детонация пейджеров у граждан Ливана требует международного внимания и тщательного расследования.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Машина скорой помощи забирает раненных при взрыве пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
14:20Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане
 
ЛиванНовостиПолитикаВ миреПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Наркоторговец в федеральном розыске на угнанном авто устроил погоню
20:52Что доказывает заявление Столтенберга по Украине – мнение
20:32Повышение численности ВC РФ направлено на оснащение новых военных округов
20:23Могут ли взорваться телефоны после онлайн-атак
20:05Крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка – открыто уголовное дело
19:42Детонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане
19:30Крымчане консолидированы в поддержке президента – Аксенов
19:05Путин: "Крымчане – люди особой закваски"
18:52Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть территорию Палестины
18:39Ретранслятор "ястребов": эксперт объяснил слова Столтенберга по Украине
18:17Украинских шпионов отправили в тюрьму за подготовку теракта в Керчи
18:07Мотоциклист попал под КамАЗ и потом под троллейбус в Севастополе
17:55Клиенты РНКБ могут оплатить топливо на АЗК "АТАН" онлайн, получая кешбэк
17:30Два человека погибли и семеро пострадали при захвате офисов Wildberries
17:22На трассе под Севастополем иномарка сбила девушку на "зебре"
17:05В Севастополе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭС
16:48В России растет число женщин-предпринимателей – Путин
16:29Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении
16:20В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев
16:07При захвате офисов Wildberries в Москве погиб сотрудник охраны
Лента новостейМолния