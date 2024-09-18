https://crimea.ria.ru/20240918/detonatsiya-peydzherov-novye-vzryvy-progremeli-v-livane-1140449220.html
Детонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане
Детонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Детонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане
Новые взрывы, похожие на детонацию пейджеров, прогремели в разных районах Ливана. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T19:42
2024-09-18T19:42
2024-09-18T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Новые взрывы, похожие на детонацию пейджеров, прогремели в разных районах Ливана. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Аль-Джадид, который цитирует собственные источники."Информация о новых взрывах, предположительно, пейджеров в некоторых районах Ливана", – говорится в сообщении.Местные СМИ сообщают, что жертвами новых взрывов стали три человека, более 20 получили ранения. Пострадавших доставляют в больницы Бейрута, Южного Ливана и долины Бекаа на востоке страны.Один из взрывов, по данным средств массовой информации, был слышен в районе в южном пригороде Бейрута во время похорон четверых бойцов движения "Хезболла". Источник РИА Новости также подтвердил сообщения о детонации средств связи. Однако он отметил, что речь идет не о пейджерах.В соцсетях появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и в поселениях на юге Ливана. Причиной возгораний стали взрывы устройств связи. По информации газеты "Ан-Нахар", сдетонировали рации, которые "Хезболла" закупила примерно в одно время с пейджерами около пяти месяцев назад.Портал Axios сообщает, что израильские разведслужбы заранее установили взрывные устройства в эти средства связи и отправили их ливанскому движению. Эти рации также должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.Накануне министр здравоохранения Ливана сообщил, что в результате детонации пейджеров ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе четвертого Евразийского женского форума заявила, что массовая детонация пейджеров у граждан Ливана требует международного внимания и тщательного расследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ливан, новости, политика, в мире, происшествия
Детонация пейджеров: новые взрывы прогремели в Ливане
Похожие на детонацию пейджеров новые взрывы гремят в Ливане
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Новые взрывы, похожие на детонацию пейджеров, прогремели в разных районах Ливана. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Аль-Джадид, который цитирует собственные источники.
"Информация о новых взрывах, предположительно, пейджеров в некоторых районах Ливана", – говорится в сообщении.
Местные СМИ сообщают, что жертвами новых взрывов стали три человека, более 20 получили ранения. Пострадавших доставляют в больницы Бейрута, Южного Ливана и долины Бекаа на востоке страны.
Один из взрывов, по данным средств массовой информации, был слышен в районе в южном пригороде Бейрута во время похорон четверых бойцов движения "Хезболла". Источник РИА Новости также подтвердил сообщения о детонации средств связи. Однако он отметил, что речь идет не о пейджерах.
В соцсетях появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и в поселениях на юге Ливана. Причиной возгораний стали взрывы устройств связи. По информации газеты "Ан-Нахар", сдетонировали рации, которые "Хезболла" закупила примерно в одно время с пейджерами около пяти месяцев назад.
Портал Axios сообщает, что израильские разведслужбы заранее установили взрывные устройства в эти средства связи и отправили их ливанскому движению. Эти рации также должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.
Накануне министр здравоохранения Ливана сообщил, что в результате детонации пейджеров ранены более 2,8 тысячи человек
, восемь погибли.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе четвертого Евразийского женского форума заявила
, что массовая детонация пейджеров у граждан Ливана требует международного внимания и тщательного расследования.
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