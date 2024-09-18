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Детонация пейджеров в Ливане требует международной оценки – МИД РФ

Детонация пейджеров в Ливане требует международной оценки – МИД РФ - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Детонация пейджеров в Ливане требует международной оценки – МИД РФ

Массовая детонация пейджеров у граждан Ливана требует международного внимания и тщательного расследования. Об этом журналистам в ходе четвертого Евразийского... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T10:55

2024-09-18T10:55

2024-09-18T10:55

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

ливан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Массовая детонация пейджеров у граждан Ливана требует международного внимания и тщательного расследования. Об этом журналистам в ходе четвертого Евразийского женского форума заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В результате детонации пейджеров в Ливане 17 сентября ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. По данным газеты New York Times, глава представительства исламской республики Иран в Ливане Моджтаб Амани во время взрыва потерял один глаз и серьезно повредил другой. Для лечения дипломата эвакуировали в Тегеран."Один из членов КСИР заявил, что пейджеры, включая тот, что использовал посол, перед взрывом издавали звуковой сигнал примерно десять секунд, что побудило некоторых поднести устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить наличие сообщения", — говорится в статье.По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем ВостокеЧто ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСКонфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны

ливан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), ливан, происшествия, в мире, новости