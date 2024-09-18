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Детонация пейджеров в Ливане требует международной оценки – МИД РФ - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Детонация пейджеров в Ливане требует международной оценки – МИД РФ
Детонация пейджеров в Ливане требует международной оценки – МИД РФ - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Детонация пейджеров в Ливане требует международной оценки – МИД РФ
Массовая детонация пейджеров у граждан Ливана требует международного внимания и тщательного расследования. Об этом журналистам в ходе четвертого Евразийского... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T10:55
2024-09-18T10:55
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
ливан
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Массовая детонация пейджеров у граждан Ливана требует международного внимания и тщательного расследования. Об этом журналистам в ходе четвертого Евразийского женского форума заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В результате детонации пейджеров в Ливане 17 сентября ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. По данным газеты New York Times, глава представительства исламской республики Иран в Ливане Моджтаб Амани во время взрыва потерял один глаз и серьезно повредил другой. Для лечения дипломата эвакуировали в Тегеран."Один из членов КСИР заявил, что пейджеры, включая тот, что использовал посол, перед взрывом издавали звуковой сигнал примерно десять секунд, что побудило некоторых поднести устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить наличие сообщения", — говорится в статье.По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем ВостокеЧто ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАСКонфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), ливан, происшествия, в мире, новости
Детонация пейджеров в Ливане требует международной оценки – МИД РФ

По взрывам пейджеров в Ливане необходимо провести международное расследование - Захарова

10:55 18.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Массовая детонация пейджеров у граждан Ливана требует международного внимания и тщательного расследования. Об этом журналистам в ходе четвертого Евразийского женского форума заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это требует расследования, требует международного внимания к этой теме... Квалификация этому должна быть дана специалистами, но это все необходимо расследовать", — подчеркнула она.
В результате детонации пейджеров в Ливане 17 сентября ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.
По данным газеты New York Times, глава представительства исламской республики Иран в Ливане Моджтаб Амани во время взрыва потерял один глаз и серьезно повредил другой. Для лечения дипломата эвакуировали в Тегеран.
"Один из членов КСИР заявил, что пейджеры, включая тот, что использовал посол, перед взрывом издавали звуковой сигнал примерно десять секунд, что побудило некоторых поднести устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить наличие сообщения", — говорится в статье.
По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ЛиванПроисшествияВ миреНовости
 
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