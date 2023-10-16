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Конфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Конфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны
Конфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Конфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны
Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в глобальный. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T21:52
2023-10-16T22:11
владимир константинов
мнения
политика
палестина
израиль
в мире
обострение ситуации в израиле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в глобальный. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.По мнению Константинова, этот конфликт поражает своей запредельной жестокостью с обеих сторон, так как жертвами становятся прежде всего мирные люди.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более трех тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Накануне Армия обороны Израиля заявила, что за ночь нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС.Президент РФ Владимир Путин заявил что, расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.10 октября Израиль начал полномасштабное наступление на сектор Газа. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что ХАМАС "пожалеет" о том, что совершил, отметив, что Газа "изменится на 180 градусов" и уже никогда не будет прежней.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль бомбит позиции ХАМАС и "Хезболлах": обстановка в зоне конфликтаЗа конфликтом на Ближнем Востоке маячит тень мировой войны – экспертПутин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины
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владимир константинов, мнения, политика, палестина, израиль, в мире, обострение ситуации в израиле
Конфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны

Константинов: Палестино-Израильский конфликт – балансирование на грани большой войны

21:52 16.10.2023 (обновлено: 22:11 16.10.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПалестинско-израильский конфликт
Палестинско-израильский конфликт - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в глобальный. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

"Палестинско-израильский конфликт – это балансирование на грани большой войны, грозящей стать последней для человечества. На это у него гораздо больше шансов, чем у противостояния России и коллективного Запада на территории бывшей Украины", – написал в Telegram-канале председатель Государственного Совета Республики Крым.

По мнению Константинова, этот конфликт поражает своей запредельной жестокостью с обеих сторон, так как жертвами становятся прежде всего мирные люди.

"Нет никакого оправдания насилию, которое неизбирательное и направлено против невинных гражданских лиц, будь то со стороны ХАМАС или израильских сил", – цитирует Константинов ООН, подчеркивая, что хотелось бы не слов, а конкретных действий от этой организации.

Обострение палестино-израильского конфликта

7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более трех тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Накануне Армия обороны Израиля заявила, что за ночь нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС.
Президент РФ Владимир Путин заявил что, расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
10 октября Израиль начал полномасштабное наступление на сектор Газа. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что ХАМАС "пожалеет" о том, что совершил, отметив, что Газа "изменится на 180 градусов" и уже никогда не будет прежней.
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