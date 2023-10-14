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Израиль бомбит позиции ХАМАС и "Хезболлах": обстановка в зоне конфликта

Израиль бомбит позиции ХАМАС и "Хезболлах": обстановка в зоне конфликта - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Израиль бомбит позиции ХАМАС и "Хезболлах": обстановка в зоне конфликта

Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T09:52

2023-10-14T09:52

2023-10-14T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.Отмечается, что боевики "Нухбы" были одной из ведущих сил, руководивших проникновением в Израиль в минувшую субботу.Также в Telegram-канале ЦАХАЛ сообщается, что израильская армия предотвратила попытку проникновения на территорию государства "террористической ячейки" из Ливана. Несколько членов группы уничтожены с помощью беспилотника.Как сообщает Минздрав Палестины, число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 1,9 тысяч человек. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что большая часть населения сектора Газа лишена доступа к чистой питьевой воде в связи с тем, что Израиль прекратил водоснабжение палестинского анклава.Обострение палестино-израильского конфликта7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более трех тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Накануне Армия обороны Израиля заявила, что за ночь нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС.Президент РФ Владимир Путин заявил что, расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.10 октября Израиль начал полномасштабное наступление на сектор Газа. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что ХАМАС "пожалеет" о том, что совершил, отметив, что Газа "изменится на 180 градусов" и уже никогда не будет прежней.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал к срочным переговорам Израиля и ПалестиныЗа конфликтом на Ближнем Востоке маячит тень мировой войны – экспертПутин: оружие с Украины утекает на Ближний Восток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, палестина, обострение ситуации в израиле, в мире, новости