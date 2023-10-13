https://crimea.ria.ru/20231013/putin-oruzhie-s-ukrainy-utekaet-na-blizhniy-vostok-1132080616.html

Путин: оружие с Украины утекает на Ближний Восток

Путин: оружие с Украины утекает на Ближний Восток - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Путин: оружие с Украины утекает на Ближний Восток

Россия располагает данными о продаже вооружений с Украины на Ближний Восток, но эта торговля идет не на уровне руководства страны. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T17:19

2023-10-13T17:19

2023-10-13T17:24

владимир путин (политик)

оружие

украина

ближний восток

обострение ситуации в израиле

израиль

новости

марджори тейлор грин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россия располагает данными о продаже вооружений с Украины на Ближний Восток, но эта торговля идет не на уровне руководства страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, на Украине чрезвычайно высокий уровень коррупции, а черный рынок оружия "складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что натовское оружие, которое поставляется киевскому режиму, расползается на "черные рынки", а оттуда по всем континентам. По ее словам, ни США, ни их партнеры по альянсу не в состоянии отследить конечный пункт доставки своего вооружения и гарантировать его использование только ВСУ.Украинское оружие у ХАМАС: Киев обвиняет РоссиюРуководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы передала боевикам ХАМАС трофейное украинское оружие. По его словам, "в основном это пехотное вооружение".Политолог Владимир Корнилов считает, что заявление Буданова является подготовкой информационно-психологической спецоперации против России, в ходе которой киевский режим готовится к тому, что все-таки украинское оружие все-таки официально "всплывает" в секторе Газа, Палестине или Израиле.Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинцы могли получить американское оружие с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.

https://crimea.ria.ru/20231013/gruppa-stran-teryaet-gegemoniyu-putin-o-prichinakh-konfliktov-v-mire-1132076523.html

украина

ближний восток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), оружие, украина, ближний восток, обострение ситуации в израиле, израиль, новости, марджори тейлор грин