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Путин: оружие с Украины утекает на Ближний Восток
Путин: оружие с Украины утекает на Ближний Восток - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Путин: оружие с Украины утекает на Ближний Восток
Россия располагает данными о продаже вооружений с Украины на Ближний Восток, но эта торговля идет не на уровне руководства страны. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T17:19
2023-10-13T17:19
2023-10-13T17:24
владимир путин (политик)
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россия располагает данными о продаже вооружений с Украины на Ближний Восток, но эта торговля идет не на уровне руководства страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам российского лидера, на Украине чрезвычайно высокий уровень коррупции, а черный рынок оружия "складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что натовское оружие, которое поставляется киевскому режиму, расползается на "черные рынки", а оттуда по всем континентам. По ее словам, ни США, ни их партнеры по альянсу не в состоянии отследить конечный пункт доставки своего вооружения и гарантировать его использование только ВСУ.Украинское оружие у ХАМАС: Киев обвиняет РоссиюРуководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы передала боевикам ХАМАС трофейное украинское оружие. По его словам, "в основном это пехотное вооружение".Политолог Владимир Корнилов считает, что заявление Буданова является подготовкой информационно-психологической спецоперации против России, в ходе которой киевский режим готовится к тому, что все-таки украинское оружие все-таки официально "всплывает" в секторе Газа, Палестине или Израиле.Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинцы могли получить американское оружие с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.
https://crimea.ria.ru/20231013/gruppa-stran-teryaet-gegemoniyu-putin-o-prichinakh-konfliktov-v-mire-1132076523.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), оружие, украина, ближний восток, обострение ситуации в израиле, израиль, новости, марджори тейлор грин
Путин: оружие с Украины утекает на Ближний Восток
Путин: Россия располагает данными о продаже вооружений с Украины на Ближний Восток
17:19 13.10.2023 (обновлено: 17:24 13.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россия располагает данными о продаже вооружений с Украины на Ближний Восток, но эта торговля идет не на уровне руководства страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины… У нас, конечно, есть данные о продажах вооружения (с Украины) в том числе на Ближний Восток… У меня нет симпатий к сегодняшнему руководству Украины, но то, что это делается на уровне руководства Украины, я сомневаюсь в этом", - сказал Путин журналистам.
По словам российского лидера, на Украине чрезвычайно высокий уровень коррупции, а черный рынок оружия "складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать".
"Продают все, что можно продать. Если оружие продается – продают оружие, тем более что это продают не в Россию, хотя если и в Россию будут продавать, я не удивлюсь ничему, не шучу. А уж на черном рынке через страны Африки, Ближнего Востока – это само собой разумеющееся. Точно продают", - добавил президент РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила
, что натовское оружие, которое поставляется киевскому режиму, расползается на "черные рынки", а оттуда по всем континентам. По ее словам, ни США, ни их партнеры по альянсу не в состоянии отследить конечный пункт доставки своего вооружения и гарантировать его использование только ВСУ.
Украинское оружие у ХАМАС: Киев обвиняет Россию
Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы передала боевикам ХАМАС трофейное украинское оружие. По его словам, "в основном это пехотное вооружение".
Политолог Владимир Корнилов считает, что заявление Буданова является подготовкой информационно-психологической спецоперации против России, в ходе которой киевский режим готовится к тому, что все-таки украинское оружие все-таки официально "всплывает" в секторе Газа, Палестине или Израиле.
"Киев как минимум обеспокоен, а если обеспокоен, значит, "на воре и шапка горит". Значит, оружием они приторговывали, и оно попадало в том числе на Ближний Восток. Думаю, никто не удивится, если это оружие будет всплывать в других горячих точках мира", - сказал эксперт в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинцы могли получить американское оружие с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.