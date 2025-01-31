Рейтинг@Mail.ru
В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250131/v-krym-idet-snezhnaya-burya---obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1143830104.html
В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение
В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 31.01.2025
В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение
3 и 4 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложения мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T15:33
2025-01-31T15:53
штормовое предупреждение
погода
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143304300_330:0:2250:1080_1920x0_80_0_0_01dcf706b694a2338f0204eeba667c3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. 3 и 4 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложения мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на дорогах, опасных поворотах и горных перевалах. Также возможны подтопления территорий.Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес и горы, держаться подальше от набережных и волнорезов, а водителям – быть предельно осторожными и не совершать резких маневров на дорогах.Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что со 2 февраля на смену теплым воздушным массам с акватории Средиземного моря придет полярный воздух умеренных широт, вследствие чего температура воздуха опустится на 10-12 градусов.Ночные температуры начнутся с легких морозов, и в конце недели мороз даже усилится до -3…-9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима не отменяется – каким будет февраль в КрымуВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыТакого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143304300_570:0:2010:1080_1920x0_80_0_0_e9c9e3f8addf01763acb9a887eac4e48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, погода, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, безопасность
В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение

В Крыму в начале недели ожидаются дожди и снегопады – МЧС

15:33 31.01.2025 (обновлено: 15:53 31.01.2025)
 
© РИА Новости КрымСудак
Судак - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. 3 и 4 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложения мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 февраля, ночью 4 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица", - говорится в сообщении.
В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на дорогах, опасных поворотах и горных перевалах. Также возможны подтопления территорий.
Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес и горы, держаться подальше от набережных и волнорезов, а водителям – быть предельно осторожными и не совершать резких маневров на дорогах.
Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что со 2 февраля на смену теплым воздушным массам с акватории Средиземного моря придет полярный воздух умеренных широт, вследствие чего температура воздуха опустится на 10-12 градусов.
Ночные температуры начнутся с легких морозов, и в конце недели мороз даже усилится до -3…-9 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зима не отменяется – каким будет февраль в Крыму
В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы
Такого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года
 
Штормовое предупреждениеПогодаПогода в КрымуКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Журналисты РИА Новости Крым вышли в финал конкурса "Искра Юга"
16:56Два новых автобусных маршрута запускают в Крыму
16:34Детский сад в Джанкое достроили после вмешательства прокуратуры
16:20План по набору контрактников в армию РФ в январе выполнен – Медведев
16:01В России приступили к ревизии танкерного флота
15:55Из каких регионов можно добраться в Крым на автобусе
15:33В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение
15:17Поджег соседа: житель Ялты пойдет под суд
14:57Четыре населенных пункта Крыма остались без света
14:39Более 56 тысяч боевиков потеряла Украина на Курском направлении
14:28Началась утилизация танкера "Волгонефть-239"
14:19В Севастополе пункт приема пострадавших птиц меняет формат работы
13:54Чем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область
13:31Симферополь и пригород остались без воды из-за повреждения водовода
13:25Украина потеряла более 11 тысяч боевиков за неделю
13:06В Севастополе спасли тонущего мужчину
12:43Удары по Украине: что поражено высокоточным оружием
12:40Армия России освободила Нововасилевку в ДНР
12:39Лечение и оздоровление ветеранов СВО в Крыму: как получить услугу
12:07ВСУ атакуют Херсонскую область: есть погибший и раненые
Лента новостейМолния