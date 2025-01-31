https://crimea.ria.ru/20250131/v-krym-idet-snezhnaya-burya---obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1143830104.html

В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение

В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 31.01.2025

В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение

3 и 4 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложения мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T15:33

2025-01-31T15:33

2025-01-31T15:53

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. 3 и 4 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложения мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на дорогах, опасных поворотах и горных перевалах. Также возможны подтопления территорий.Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес и горы, держаться подальше от набережных и волнорезов, а водителям – быть предельно осторожными и не совершать резких маневров на дорогах.Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что со 2 февраля на смену теплым воздушным массам с акватории Средиземного моря придет полярный воздух умеренных широт, вследствие чего температура воздуха опустится на 10-12 градусов.Ночные температуры начнутся с легких морозов, и в конце недели мороз даже усилится до -3…-9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима не отменяется – каким будет февраль в КрымуВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыТакого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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