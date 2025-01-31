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В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение
В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 31.01.2025
В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение
3 и 4 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложения мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T15:33
2025-01-31T15:33
2025-01-31T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. 3 и 4 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложения мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на дорогах, опасных поворотах и горных перевалах. Также возможны подтопления территорий.Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес и горы, держаться подальше от набережных и волнорезов, а водителям – быть предельно осторожными и не совершать резких маневров на дорогах.Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что со 2 февраля на смену теплым воздушным массам с акватории Средиземного моря придет полярный воздух умеренных широт, вследствие чего температура воздуха опустится на 10-12 градусов.Ночные температуры начнутся с легких морозов, и в конце недели мороз даже усилится до -3…-9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима не отменяется – каким будет февраль в КрымуВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыТакого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года
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В Крым идет снежная буря - объявлено штормовое предупреждение
В Крыму в начале недели ожидаются дожди и снегопады – МЧС
15:33 31.01.2025 (обновлено: 15:53 31.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. 3 и 4 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложения мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 февраля, ночью 4 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица", - говорится в сообщении.
В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на дорогах, опасных поворотах и горных перевалах. Также возможны подтопления территорий.
Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в лес и горы
, держаться подальше от набережных и волнорезов, а водителям – быть предельно осторожными и не совершать резких маневров на дорогах.
Начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая ранее рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что со 2 февраля на смену теплым воздушным массам с акватории Средиземного моря придет полярный воздух умеренных широт, вследствие чего температура воздуха опустится на 10-12 градусов.
Ночные температуры начнутся с легких морозов, и в конце недели мороз даже усилится до -3…-9 градусов.
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