https://crimea.ria.ru/20250228/nochyu-28-fevralya-na-nebe-mozhno-budet-nablyudat-parad-planet-1144561881.html

Ночью 28 февраля на небе можно будет наблюдать парад планет

Ночью 28 февраля на небе можно будет наблюдать парад планет - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Ночью 28 февраля на небе можно будет наблюдать парад планет

Вечером 28 февраля в небе над Крымом можно будет наблюдать очень красивое явление – сразу шесть планет в одном визуальном ряду, три из которых будут видны через РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T21:21

2025-02-28T21:21

2025-02-28T21:21

эксклюзивы риа новости крым

космос

астрономия

общество

крым

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111823/54/1118235499_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_8265ce9e0e96e3f186757c8af7a97ef6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Вечером 28 февраля в небе над Крымом можно будет наблюдать очень красивое явление – сразу шесть планет в одном визуальном ряду, три из которых будут видны через бинокль. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.Венеру можно будет наблюдать невооруженным взглядом, Юпитер и Марс с помощью бинокля. Дальше в этом визуальном ряду находятся Сатурн, Меркурий и Уран, но их сейчас можно увидеть только с помощью телескопов, отметил астроном."Чтобы наблюдать Уран, нужны будут более серьезные инструменты. Меркурий уже становится ближе к Солнцу, из-за вечерней зари мы его не наблюдаем, хотя еще месяц назад он был виден", - говорит ученый.Наблюдать планеты можно будет при условии отсутствия облачности. С помощью обычного бинокля на Юпитере можно будет увидеть полосы и четыре его спутника - Ио, Ганимед, Калисто и Европу.Астрономы отмечают, что выражение "парад планет" можно использовать только в целях популяризации науки. На самом деле они вращаются под разным углом к средней плоскости Солнечной системы и никак не могут выстраиваться в одну линию – ее можно провести лишь визуально по отношению к Земле.На протяжении всего февраля на звездном небе можно было наблюдать такой условный "парад" из 6 планет. Это Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Марс и некоторое время был виден Уран. Это достаточно редкое явление, которое можно было наблюдать, начиная с 21 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном открыл межзвездную кометуОткрытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погиблаСгорание "звезд": как выглядел метеорный поток Персеиды

космос

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, астрономия, общество, крым, земля