Новости с атмосферных фронтов: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
В Крыму в выходные ожидается потепление – ФОБОС
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимняя Ялта
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. С наступлением календарной весны период невероятно затяжного аномального холода, который охватил юг нашей страны, закончится. Такие прогнозы в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, уже с пятницы инициативу перехватит очаг высокого атмосферного давления. Ожидается солнечная погода без осадков, температурный фон начнет возвращаться в рамки климатической нормы. Воздух прогреется до устойчивых оттепельных показателей.
"Конечно, ночами все еще холодно и будет подмораживать, в субботу ночью 3...6 градусов мороза в Симферополе, по Крыму - 2...7 мороза, на побережье около нуля. А днем, в условиях малооблачной погоды, в столице республики будет + 6...+8, по Крыму + 5...+10. В воскресенье под утро -4... + 1, а днем за счет натекания облачности, из-за влияния фронтальной системы, прогрев чуть-чуть ослабеет, но все равно ожидается + 3...+ 8 градусов. Существенные осадки маловероятны", - рассказал Тишковец.
Еще неделей ранее Крымавтодоре предупреждали о снежных переметах на дорогах Крыма. Метелями замело дороги на южном берегу Крыма, в Алуште и Ялте. 26 февраля на участке Ялтинской трассы от Алушты до Ялты временно ограничено движение большегрузов – в районе идет сильный снегопад.
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