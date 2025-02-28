https://crimea.ria.ru/20250228/novosti-s-atmosfernykh-frontov-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1144548521.html

Новости с атмосферных фронтов: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

Новости с атмосферных фронтов: чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Новости с атмосферных фронтов: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

С наступлением календарной весны период невероятно затяжного аномального холода, который охватил юг нашей страны, закончится. Такие прогнозы в эфире радио... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T19:31

2025-02-28T19:31

2025-02-28T19:31

радио "спутник в крыму"

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. С наступлением календарной весны период невероятно затяжного аномального холода, который охватил юг нашей страны, закончится. Такие прогнозы в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, уже с пятницы инициативу перехватит очаг высокого атмосферного давления. Ожидается солнечная погода без осадков, температурный фон начнет возвращаться в рамки климатической нормы. Воздух прогреется до устойчивых оттепельных показателей.Еще неделей ранее Крымавтодоре предупреждали о снежных переметах на дорогах Крыма. Метелями замело дороги на южном берегу Крыма, в Алуште и Ялте. 26 февраля на участке Ялтинской трассы от Алушты до Ялты временно ограничено движение большегрузов – в районе идет сильный снегопад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Температура выше нормы: в Крыму меняется климат"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит

https://crimea.ria.ru/20250128/russkaya-antarktida-kak-gidrolog-iz-kerchi-zimoval-na-polyarnoy-stantsii--1143752776.html

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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