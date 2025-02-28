Рейтинг@Mail.ru
Новости с атмосферных фронтов: чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250228/novosti-s-atmosfernykh-frontov-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1144548521.html
Новости с атмосферных фронтов: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Новости с атмосферных фронтов: чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Новости с атмосферных фронтов: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
С наступлением календарной весны период невероятно затяжного аномального холода, который охватил юг нашей страны, закончится. Такие прогнозы в эфире радио... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T19:31
2025-02-28T19:31
радио "спутник в крыму"
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144360716_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e90ad8a92a652fc7696e2a63e54d5486.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. С наступлением календарной весны период невероятно затяжного аномального холода, который охватил юг нашей страны, закончится. Такие прогнозы в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, уже с пятницы инициативу перехватит очаг высокого атмосферного давления. Ожидается солнечная погода без осадков, температурный фон начнет возвращаться в рамки климатической нормы. Воздух прогреется до устойчивых оттепельных показателей.Еще неделей ранее Крымавтодоре предупреждали о снежных переметах на дорогах Крыма. Метелями замело дороги на южном берегу Крыма, в Алуште и Ялте. 26 февраля на участке Ялтинской трассы от Алушты до Ялты временно ограничено движение большегрузов – в районе идет сильный снегопад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Температура выше нормы: в Крыму меняется климат"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит
https://crimea.ria.ru/20250128/russkaya-antarktida-kak-gidrolog-iz-kerchi-zimoval-na-polyarnoy-stantsii--1143752776.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144360716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d98b8c91753ac5ebfe3af0da87ba752c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода
Новости с атмосферных фронтов: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

В Крыму в выходные ожидается потепление – ФОБОС

19:31 28.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимняя Ялта
Зимняя Ялта - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. С наступлением календарной весны период невероятно затяжного аномального холода, который охватил юг нашей страны, закончится. Такие прогнозы в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, уже с пятницы инициативу перехватит очаг высокого атмосферного давления. Ожидается солнечная погода без осадков, температурный фон начнет возвращаться в рамки климатической нормы. Воздух прогреется до устойчивых оттепельных показателей.

"Конечно, ночами все еще холодно и будет подмораживать, в субботу ночью 3...6 градусов мороза в Симферополе, по Крыму - 2...7 мороза, на побережье около нуля. А днем, в условиях малооблачной погоды, в столице республики будет + 6...+8, по Крыму + 5...+10. В воскресенье под утро -4... + 1, а днем за счет натекания облачности, из-за влияния фронтальной системы, прогрев чуть-чуть ослабеет, но все равно ожидается + 3...+ 8 градусов. Существенные осадки маловероятны", - рассказал Тишковец.

Еще неделей ранее Крымавтодоре предупреждали о снежных переметах на дорогах Крыма. Метелями замело дороги на южном берегу Крыма, в Алуште и Ялте. 26 февраля на участке Ялтинской трассы от Алушты до Ялты временно ограничено движение большегрузов – в районе идет сильный снегопад.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Температура выше нормы: в Крыму меняется климат
"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит
Первое знакомство Сергея Фомина с пингвинами Адели
28 января, 21:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
Русская Антарктида: как гидролог из Керчи зимовал на полярной станции
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:1253 беспилотника сбиты над Крымом и тремя областями России
21:02Трамп потребовал от Зеленского прекращения огня
20:32Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
20:28Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года
20:10Сожалею о вовлечении США в конфликт на Украине - Трамп
20:01Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине
19:56Договор между Россией и Белоруссией ратифицирован – Путин подписал закон
19:52В Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика
19:40Стали известны подробности ЧП с 11-летним ребенком в Симферополе
19:31Новости с атмосферных фронтов: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
19:10ЧП в Гагаринском парке Симферополя – ребенок провалился под лед
18:45Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок
18:34Почему добыча редкоземельных металлов не всегда оправдана – ученый
18:21Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания
18:05В Соборную мечеть Крыма будут водить экскурсии
17:51Силовики раскрыли подпольные игровые залы в Крыму
17:42Как будет выглядеть дорожное кольцо вокруг Азовского моря – видео
17:35За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани
17:21Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе
17:11В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина
Лента новостейМолния