https://crimea.ria.ru/20250301/pogoda-v-krymu-v-pervyy-vesenniy-den-1144556841.html

Погода в Крыму в первый весенний день

Погода в Крыму в первый весенний день - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Погода в Крыму в первый весенний день

В субботу в Крыму без осадков, ветер восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T00:01

2025-03-01T00:01

2025-03-01T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму без осадков, ветер восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем +4...+6 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +6...+8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -7 до нуля, днем столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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