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Погода в Крыму в первый весенний день - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Погода в Крыму в первый весенний день
Погода в Крыму в первый весенний день - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Погода в Крыму в первый весенний день
В субботу в Крыму без осадков, ветер восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.03.2025
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму без осадков, ветер восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем +4...+6 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +6...+8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -7 до нуля, днем столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250201/pochki-i-tsvety-kak-uberech-sady-kryma-ot-vozvratnykh-zamorozkov-1143771111.html
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в первый весенний день

В Крыму 1 марта без осадков и до +8 градусов

00:01 01.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму без осадков, ветер восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, на южном побережье 0…-2, днем +1…+6 градусов, в горах 0…-3", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем +4...+6 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +6...+8.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -7 до нуля, днем столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
1 февраля, 20:25Радио "Спутник в Крыму"
Почки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в первый весенний день
00:00Какой сегодня праздник: 1 марта
23:35Побег Зеленского из Белого дома и переговоры в Стамбуле: главное за день
23:2217 беспилотников сбиты над Крымом и пятью областями России
22:55Сложный пешеходный маршрут открывают на Ай-Петри
22:42Трамп устроил разнос Зеленскому в Белом доме: главные заявления
22:03Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому
21:30Зеленский после перепалки с Трампом сбежал из Белого дома: сделка сорвана
21:21Ночью 28 февраля на небе можно будет наблюдать парад планет
21:1253 беспилотника сбиты над Крымом и тремя областями России
21:02Трамп потребовал от Зеленского прекращения огня
20:32Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
20:28Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года
20:10Сожалею о вовлечении США в конфликт на Украине - Трамп
20:01Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине
19:56Договор между Россией и Белоруссией ратифицирован – Путин подписал закон
19:52В Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика
19:40Стали известны подробности ЧП с 11-летним ребенком в Симферополе
19:31Новости с атмосферных фронтов: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
19:10ЧП в Гагаринском парке Симферополя – ребенок провалился под лед
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