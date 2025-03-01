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Погода в Крыму в первый весенний день
Погода в Крыму в первый весенний день - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Погода в Крыму в первый весенний день
В субботу в Крыму без осадков, ветер восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T00:01
2025-03-01T00:01
2025-03-01T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму без осадков, ветер восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем +4...+6 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +6...+8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -7 до нуля, днем столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в первый весенний день
В Крыму 1 марта без осадков и до +8 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму без осадков, ветер восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, на южном побережье 0…-2, днем +1…+6 градусов, в горах 0…-3", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем +4...+6 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +6...+8.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -7 до нуля, днем столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов.
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