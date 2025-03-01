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Какой сегодня праздник: 1 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Какой сегодня праздник: 1 марта
Какой сегодня праздник: 1 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Какой сегодня праздник: 1 марта
Первый день весны богат на праздничные и знаменательные даты – в основном приятные: мир дарит друг другу комплименты, французы поздравляют бабушек, а россияне... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T00:00
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праздники и памятные даты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Первый день весны богат на праздничные и знаменательные даты – в основном приятные: мир дарит друг другу комплименты, французы поздравляют бабушек, а россияне посвятили дату пушистым питомцам – кошкам. А еще в этот день была опубликована первая книга предсказаний Нострадамуса.Что празднуют в миреСвой праздник отмечают эксперты-криминалисты МВД РФ. 1 марта 1919 года начал работать Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР. Дата считается днем образования экспертно-криминалистической службы России.Также страна отмечает День хостинг-провайдера. Это профессиональный праздник специалистов, которые дают возможность доступа к интернету. Кстати, российский хостинг является одним из передовых в мире.Своего дня удостоились и любимые домашние питомцы – кошки. Праздник актуален для всех, кто держит дома кота или кошку. В этот день будет не лишним уделить им особое внимание, подарить угощение или искупать в хозяйской ласке.Вся планета отмечает Всемирный день гражданской обороны. Цель праздника – пропаганда знаний о гражданской обороне и поднятие престижа национальных служб спасения.Еще сегодня можно отметить Международный день детского телевидения и радиовещания, Βceмиpный дeнь кοмплимeнтa, Πpaздник пpиxοдa вecны или присоединиться к французам, которые празднуют День бабушек. Имeнины у Πaвлa, Ильи, Μaкapa, Дaниилa, Ποpфиpия, Caмуилa, Юлиaнa, Πaмфилa, Εpeмeя, Ηикοнa, Βaлeнтa, Μapуфa, Флaвиaнa.Знаменательные событияВ 1325 году Москва стала церковным центром Руси: московский князь Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.В 1555 год году французский провидец Нострадамус опубликовал свою первую книгу предсказаний под названием "Пророчества Мишеля Нострадамуса".В 1869 году русский ученый Дмитрий Менделеев составил периодическую систему химических элементов, впоследствии названную таблицей Менделеева.В 1872 году на территории американских штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо был образован первый в мире биосферный заповедник – Йеллоустон.Кто родился1 марта 1445 года родился итальянский живописец Сандро Боттичелли, вошедший в историю как один из наиболее выдающихся флорентийских художников эпохи Возрождения. Боттичелли называют "певцом женской красоты". Его самые знаменитые работы: "Весна", "Рождение Венеры", "Мадонна с младенцем", "Поклонение волхвов".В 1810 году на свет появился польский композитор и пианист Фридерик Шопен. За всю жизнь он не создал ни одного произведения для симфонического оркестра, но его сочинения для фортепиано считаются вершиной мирового фортепианного искусства. Шопен – один из основоположников польской композиторской школы.Также 1 марта родились экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс, российская актриса Настасья Самбурская и певица Анна Семенович, канадский певец Джастин Бибер.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 1 марта

Что отмечают в России и в мире в пятницу, 1 марта

00:00 01.03.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСетевое оборудование
Сетевое оборудование - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Первый день весны богат на праздничные и знаменательные даты – в основном приятные: мир дарит друг другу комплименты, французы поздравляют бабушек, а россияне посвятили дату пушистым питомцам – кошкам. А еще в этот день была опубликована первая книга предсказаний Нострадамуса.

Что празднуют в мире

Свой праздник отмечают эксперты-криминалисты МВД РФ. 1 марта 1919 года начал работать Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР. Дата считается днем образования экспертно-криминалистической службы России.
Также страна отмечает День хостинг-провайдера. Это профессиональный праздник специалистов, которые дают возможность доступа к интернету. Кстати, российский хостинг является одним из передовых в мире.
Своего дня удостоились и любимые домашние питомцы – кошки. Праздник актуален для всех, кто держит дома кота или кошку. В этот день будет не лишним уделить им особое внимание, подарить угощение или искупать в хозяйской ласке.
Вся планета отмечает Всемирный день гражданской обороны. Цель праздника – пропаганда знаний о гражданской обороне и поднятие престижа национальных служб спасения.
Еще сегодня можно отметить Международный день детского телевидения и радиовещания, Βceмиpный дeнь кοмплимeнтa, Πpaздник пpиxοдa вecны или присоединиться к французам, которые празднуют День бабушек. Имeнины у Πaвлa, Ильи, Μaкapa, Дaниилa, Ποpфиpия, Caмуилa, Юлиaнa, Πaмфилa, Εpeмeя, Ηикοнa, Βaлeнтa, Μapуфa, Флaвиaнa.

Знаменательные события

В 1325 году Москва стала церковным центром Руси: московский князь Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.
В 1555 год году французский провидец Нострадамус опубликовал свою первую книгу предсказаний под названием "Пророчества Мишеля Нострадамуса".
В 1869 году русский ученый Дмитрий Менделеев составил периодическую систему химических элементов, впоследствии названную таблицей Менделеева.
В 1872 году на территории американских штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо был образован первый в мире биосферный заповедник – Йеллоустон.

Кто родился

1 марта 1445 года родился итальянский живописец Сандро Боттичелли, вошедший в историю как один из наиболее выдающихся флорентийских художников эпохи Возрождения. Боттичелли называют "певцом женской красоты". Его самые знаменитые работы: "Весна", "Рождение Венеры", "Мадонна с младенцем", "Поклонение волхвов".
В 1810 году на свет появился польский композитор и пианист Фридерик Шопен. За всю жизнь он не создал ни одного произведения для симфонического оркестра, но его сочинения для фортепиано считаются вершиной мирового фортепианного искусства. Шопен – один из основоположников польской композиторской школы.
Также 1 марта родились экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс, российская актриса Настасья Самбурская и певица Анна Семенович, канадский певец Джастин Бибер.
 
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00:00Какой сегодня праздник: 1 марта
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21:30Зеленский после перепалки с Трампом сбежал из Белого дома: сделка сорвана
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21:1253 беспилотника сбиты над Крымом и тремя областями России
21:02Трамп потребовал от Зеленского прекращения огня
20:32Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
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