Рейтинг@Mail.ru
Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250228/lyutaya-vyvolochka-v-ovalnom-kabinete---medvedev-o-slovakh-trampa-zelenskomu-1144565902.html
Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому
Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому
Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T22:03
2025-02-28T22:07
дональд трамп
владимир зеленский
украина
дмитрий медведев
сша
политика
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142678662_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2b00aeb0a799f2afded3e01391466be.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку.Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу прибудет в Вашингтон. В ходе визита планировалось подписание соглашения о природных ресурсах Украины, включая редкоземельные металлы.Американский лидер также заявил, что Белый дом не будет предоставлять Украине "значительные" гарантии безопасности, но поддерживает идею с отправкой европейских миротворцев на Украину. При этом Киев "может забыть" о перспективе членства в НАТО, подчеркнул Трамп.В среду украинские СМИ опубликовали полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп потребовал от Зеленского прекращения огняТрамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войнуТрамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине
https://crimea.ria.ru/20250228/zelenskiy-posle-perepalki-s-trampom-dosrochno-pokidaet-belyy-dom-1144565406.html
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142678662_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ca67a272aef3eebdc4a4d15aeb7d0f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, владимир зеленский, украина, дмитрий медведев, сша, политика, мнения, новости
Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому

"Лютая выволочка в Овальном кабинете"- Медведев о перепалке Трампа и Зеленского

22:03 28.02.2025 (обновлено: 22:07 28.02.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку.

"Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу прибудет в Вашингтон. В ходе визита планировалось подписание соглашения о природных ресурсах Украины, включая редкоземельные металлы.
Американский лидер также заявил, что Белый дом не будет предоставлять Украине "значительные" гарантии безопасности, но поддерживает идею с отправкой европейских миротворцев на Украину. При этом Киев "может забыть" о перспективе членства в НАТО, подчеркнул Трамп.
В среду украинские СМИ опубликовали полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп потребовал от Зеленского прекращения огня
Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
21:30
Зеленский после перепалки с Трампом сбежал из Белого дома: сделка сорвана
 
Дональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий МедведевСШАПолитикаМненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Сложный пешеходный маршрут открывают на Ай-Петри
22:42Трамп устроил разнос Зеленскому в Белом доме: главные заявления
22:03Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому
21:30Зеленский после перепалки с Трампом сбежал из Белого дома: сделка сорвана
21:21Ночью 28 февраля на небе можно будет наблюдать парад планет
21:1253 беспилотника сбиты над Крымом и тремя областями России
21:02Трамп потребовал от Зеленского прекращения огня
20:32Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
20:28Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года
20:10Сожалею о вовлечении США в конфликт на Украине - Трамп
20:01Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине
19:56Договор между Россией и Белоруссией ратифицирован – Путин подписал закон
19:52В Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика
19:40Стали известны подробности ЧП с 11-летним ребенком в Симферополе
19:31Новости с атмосферных фронтов: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
19:10ЧП в Гагаринском парке Симферополя – ребенок провалился под лед
18:45Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок
18:34Почему добыча редкоземельных металлов не всегда оправдана – ученый
18:21Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания
18:05В Соборную мечеть Крыма будут водить экскурсии
Лента новостейМолния