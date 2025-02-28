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Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому
Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому
Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза... РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T22:03
2025-02-28T22:03
2025-02-28T22:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку.Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу прибудет в Вашингтон. В ходе визита планировалось подписание соглашения о природных ресурсах Украины, включая редкоземельные металлы.Американский лидер также заявил, что Белый дом не будет предоставлять Украине "значительные" гарантии безопасности, но поддерживает идею с отправкой европейских миротворцев на Украину. При этом Киев "может забыть" о перспективе членства в НАТО, подчеркнул Трамп.В среду украинские СМИ опубликовали полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп потребовал от Зеленского прекращения огняТрамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войнуТрамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине
https://crimea.ria.ru/20250228/zelenskiy-posle-perepalki-s-trampom-dosrochno-pokidaet-belyy-dom-1144565406.html
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дональд трамп, владимир зеленский, украина, дмитрий медведев, сша, политика, мнения, новости
Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому
"Лютая выволочка в Овальном кабинете"- Медведев о перепалке Трампа и Зеленского
22:03 28.02.2025 (обновлено: 22:07 28.02.2025)