https://crimea.ria.ru/20250228/lyutaya-vyvolochka-v-ovalnom-kabinete---medvedev-o-slovakh-trampa-zelenskomu-1144565902.html

Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому

Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому

Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза... РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T22:03

2025-02-28T22:03

2025-02-28T22:07

дональд трамп

владимир зеленский

украина

дмитрий медведев

сша

политика

мнения

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142678662_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2b00aeb0a799f2afded3e01391466be.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку.Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу прибудет в Вашингтон. В ходе визита планировалось подписание соглашения о природных ресурсах Украины, включая редкоземельные металлы.Американский лидер также заявил, что Белый дом не будет предоставлять Украине "значительные" гарантии безопасности, но поддерживает идею с отправкой европейских миротворцев на Украину. При этом Киев "может забыть" о перспективе членства в НАТО, подчеркнул Трамп.В среду украинские СМИ опубликовали полный текст соглашения о природных ресурсах, которое якобы будет подписано с Соединенными Штатами. В нем идет речь о создании совместного фонда для пользования природными ресурсами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп потребовал от Зеленского прекращения огняТрамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войнуТрамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине

https://crimea.ria.ru/20250228/zelenskiy-posle-perepalki-s-trampom-dosrochno-pokidaet-belyy-dom-1144565406.html

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, украина, дмитрий медведев, сша, политика, мнения, новости