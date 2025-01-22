https://crimea.ria.ru/20250122/v-krymu-aktiviziruyutsya-kleschi-iz-za-anomalno-teploy-zimy--1143576771.html

В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы

В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы - РИА Новости Крым, 22.01.2025

В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы

Клещи в Крыму могут активизироваться в этом году раньше срока. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T17:02

2025-01-22T17:02

2025-01-22T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Клещи в Крыму могут активизироваться в этом году раньше срока. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее словам, Роспотребнадзор проводит мониторинг клещей на территории Крыма круглый год. Случаи их присасывания фиксируются в том числе в декабре и январе. При этом из-за теплой зимы в этом году будет отмечаться более ранняя активизация клещей.В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю регистрируют 2 пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещевой энцефалит в Крыму: как не заразитьсяЧем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укусаНазваны самые опасные представители крымской фауны

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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