Рейтинг@Mail.ru
В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250122/v-krymu-aktiviziruyutsya-kleschi-iz-za-anomalno-teploy-zimy--1143576771.html
В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы
В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы - РИА Новости Крым, 22.01.2025
В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы
Клещи в Крыму могут активизироваться в этом году раньше срока. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T17:02
2025-01-22T17:03
клещи
роспотребнадзор
крым
погода
погода в крыму
наталья пеньковская
новости крыма
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110447/88/1104478850_0:213:837:683_1920x0_80_0_0_b46983bba55025c4154ce7963e89ede7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Клещи в Крыму могут активизироваться в этом году раньше срока. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.По ее словам, Роспотребнадзор проводит мониторинг клещей на территории Крыма круглый год. Случаи их присасывания фиксируются в том числе в декабре и январе. При этом из-за теплой зимы в этом году будет отмечаться более ранняя активизация клещей.В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю регистрируют 2 пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещевой энцефалит в Крыму: как не заразитьсяЧем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укусаНазваны самые опасные представители крымской фауны
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110447/88/1104478850_0:65:837:692_1920x0_80_0_0_c558a6ba0b63bcd3465aafdc4376cef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
клещи, роспотребнадзор, крым, погода, погода в крыму, наталья пеньковская, новости крыма
В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы

Из-за теплой погоды клещи активизируются в Крыму раньше срока – Роспотребнадзор

17:02 22.01.2025 (обновлено: 17:03 22.01.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРоссийский противоклещевой костюм нового поколения "Биостоп"
Российский противоклещевой костюм нового поколения Биостоп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Клещи в Крыму могут активизироваться в этом году раньше срока. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Период активности абсолютно всех клещей в этом году будет намного раньше. В том числе переносчиков клещевых инфекций", - сообщала Наталья Пеньковская.

По ее словам, Роспотребнадзор проводит мониторинг клещей на территории Крыма круглый год. Случаи их присасывания фиксируются в том числе в декабре и январе. При этом из-за теплой зимы в этом году будет отмечаться более ранняя активизация клещей.
В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю регистрируют 2 пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Клещевой энцефалит в Крыму: как не заразиться
Чем опасны клещи: какие болезни они переносят и как выжить после укуса
Названы самые опасные представители крымской фауны
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымклещиРоспотребнадзорКрымПогодаПогода в КрымуНаталья ПеньковскаяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе
17:18Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута
17:02В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы
16:49Число участников "Цифровой среды. Образования" в Крыму увеличилось втрое
16:43В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – Фицо
16:32"Дорога в Тавриду": херсонские школьники посетят Севастополь
16:20Механизм восстановления пляжей разрабатывают на Кубани
16:11Фонд президентских грантов: в Севастополе победили 13 организаций
16:02Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги
15:41Хранил дома осколочный фугас: в Крыму будут судить мужчину
15:32Российская промзона в Египте: почему это важно
15:13Удастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней
14:59Следы мазута обнаружены в районе морвокзала Керчи
14:47Потери ВСУ в Курской области растут
14:38Как работают нелегальные религиозные школы
14:30Какими должны быть договоренности по Украине – ответ Лаврова
14:16В "Крымэнерго" предупредили о новой схеме мошенничества
14:07Утилизация боеприпасов пройдет в среду в Красногвардейском районе Крыма
13:56Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в зоне спецоперации
13:33Мечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФ
Лента новостейМолния