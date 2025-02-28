https://crimea.ria.ru/20250228/v-minzdrave-rk-rasskazali-o-sostoyanii-provalivshegosya-pod-led-malchika-1144562958.html

В Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика

В Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика - РИА Новости Крым, 28.02.2025

В Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика

Мальчик, провалившийся под лед в Гагаринском парке Симферополя, доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе Минздрава РК. РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T19:52

2025-02-28T19:52

2025-02-28T19:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Мальчик, провалившийся под лед в Гагаринском парке Симферополя, доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.Ранее стало известно, что на пруду в Гагаринском парке Симферополя под лед провалился ребенок. Он смог самостоятельно выбраться на островок, откуда очевидцы смогли забрать его на катамаране и до прибытия сотрудников "Крым-СПАСа" доставить на берег.Спасатели на руках донесли ребенка до автомобиля скорой помощи.Администрация Симферополя и руководство "Парков столицы" неоднократно предупреждали, что выход на лед в Гагаринском парке запрещен. Таблички с запрещающими надписями установлены по периметру пруда, однако любителей острых ощущений это не останавливает.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья на внедорожнике провалилась под лед и погиблаДвое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской областиДевочка провалилась под лед на реке Кубань

симферополь

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2025

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новости крыма, симферополь, водоемы, дети, происшествия, минздрав крыма, больница