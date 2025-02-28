Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250228/v-minzdrave-rk-rasskazali-o-sostoyanii-provalivshegosya-pod-led-malchika-1144562958.html
В Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика
В Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика - РИА Новости Крым, 28.02.2025
В Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика
Мальчик, провалившийся под лед в Гагаринском парке Симферополя, доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе Минздрава РК. РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T19:52
2025-02-28T19:53
новости крыма
симферополь
водоемы
дети
происшествия
минздрав крыма
больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26432/50/264325001_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_b7fd613e9b88840e0cf83ecde5a66461.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Мальчик, провалившийся под лед в Гагаринском парке Симферополя, доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.Ранее стало известно, что на пруду в Гагаринском парке Симферополя под лед провалился ребенок. Он смог самостоятельно выбраться на островок, откуда очевидцы смогли забрать его на катамаране и до прибытия сотрудников "Крым-СПАСа" доставить на берег.Спасатели на руках донесли ребенка до автомобиля скорой помощи.Администрация Симферополя и руководство "Парков столицы" неоднократно предупреждали, что выход на лед в Гагаринском парке запрещен. Таблички с запрещающими надписями установлены по периметру пруда, однако любителей острых ощущений это не останавливает.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья на внедорожнике провалилась под лед и погиблаДвое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской областиДевочка провалилась под лед на реке Кубань
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26432/50/264325001_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_7bec0252653757d21d0d3fe2a389e9fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, симферополь, водоемы, дети, происшествия, минздрав крыма, больница
В Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика

В республиканской больнице Крыма обследуют провалившегося под лед мальчика

19:52 28.02.2025 (обновлено: 19:53 28.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Мальчик, провалившийся под лед в Гагаринском парке Симферополя, доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

"Ребенок доставлен в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница" и в настоящее время проходит обследование. Угрозы жизни ребенку нет", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что на пруду в Гагаринском парке Симферополя под лед провалился ребенок. Он смог самостоятельно выбраться на островок, откуда очевидцы смогли забрать его на катамаране и до прибытия сотрудников "Крым-СПАСа" доставить на берег.
Спасатели на руках донесли ребенка до автомобиля скорой помощи.
Администрация Симферополя и руководство "Парков столицы" неоднократно предупреждали, что выход на лед в Гагаринском парке запрещен. Таблички с запрещающими надписями установлены по периметру пруда, однако любителей острых ощущений это не останавливает.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семья на внедорожнике провалилась под лед и погибла
Двое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской области
Девочка провалилась под лед на реке Кубань
 
Новости КрымаСимферопольВодоемыдетиПроисшествияМинздрав КрымаБольница
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:1253 беспилотника сбиты над Крымом и тремя областями России
21:02Трамп потребовал от Зеленского прекращения огня
20:32Трамп обвинил Зеленского в попытке развязать Третью мировую войну
20:28Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года
20:10Сожалею о вовлечении США в конфликт на Украине - Трамп
20:01Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине
19:56Договор между Россией и Белоруссией ратифицирован – Путин подписал закон
19:52В Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика
19:40Стали известны подробности ЧП с 11-летним ребенком в Симферополе
19:31Новости с атмосферных фронтов: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
19:10ЧП в Гагаринском парке Симферополя – ребенок провалился под лед
18:45Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок
18:34Почему добыча редкоземельных металлов не всегда оправдана – ученый
18:21Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары дала признательные показания
18:05В Соборную мечеть Крыма будут водить экскурсии
17:51Силовики раскрыли подпольные игровые залы в Крыму
17:42Как будет выглядеть дорожное кольцо вокруг Азовского моря – видео
17:35За нарды с запрещенной символикой задержали предпринимателя на Кубани
17:21Водолаз МЧС погиб во время работ по очистке дна от мазута в Анапе
17:11В аварии с автобусом в Петербурге погибла женщина
Лента новостейМолния