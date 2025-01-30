https://crimea.ria.ru/20250130/zima-ne-otmenyaetsya--kakim-budet-fevral-v-krymu-1143764084.html

Зима не отменяется – каким будет февраль в Крыму

Зима не отменяется – каким будет февраль в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Зима не отменяется – каким будет февраль в Крыму

Несмотря на необычно теплый январь в Крыму, сразу в календарную весну эта бесснежная весенняя погода не перейдет – зима еще скажет свое слово. Но февраль все... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T07:36

2025-01-30T07:36

2025-01-30T07:36

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Несмотря на необычно теплый январь в Крыму, сразу в календарную весну эта бесснежная весенняя погода не перейдет – зима еще скажет свое слово. Но февраль все равно будет теплее обычного. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Сейчас многие питают иллюзии, что сейчас такая аномально теплая зима, бесснежье. И этим весенним теплом мы войдем в весну календарную. Нет, конечно, этого не будет. Зима еще скажет свое слово", – сказал Тишковец.Напоминать о себе зима начнет с первых же дней февраля, прогнозирует синоптик. Причем из-за кардинальных перемен в атмосфере начало месяца обещает обозначиться не просто похолоданием, а минусовыми температурами как ночью, так и днем.Ухудшение погодных условий обусловит циклон с его северной тягой ветров, которая начнет закачивать более холодные массы воздуха на полуостров.Тем не менее февраль все равно не будет по-настоящему зимним, считает эксперт."По моим оценкам, февраль ожидается существенно теплее, чем должен быть. На большей части Европейской части России, Урала и Сибири это на 3-5 градусов. На Севере до 7 градусов выше нуля. На юге чуть поскромнее: положительное отклонение здесь составит где-то 1,5-2 градуса над нормой. То есть все это будет в достаточно мягком варианте", – заключил эксперт.Ранее Тишковец спрогнозировал Крыму и всей России раннюю весну.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым возвращается зима со снегом и морозом В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыТакого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года

https://crimea.ria.ru/20250109/temperatura-vyshe-normy-v-krymu-menyaetsya-klimat-1143184173.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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