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Зима не отменяется – каким будет февраль в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Зима не отменяется – каким будет февраль в Крыму
Зима не отменяется – каким будет февраль в Крыму - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Зима не отменяется – каким будет февраль в Крыму
Несмотря на необычно теплый январь в Крыму, сразу в календарную весну эта бесснежная весенняя погода не перейдет – зима еще скажет свое слово. Но февраль все... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T07:36
2025-01-30T07:36
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новости крыма
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погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Несмотря на необычно теплый январь в Крыму, сразу в календарную весну эта бесснежная весенняя погода не перейдет – зима еще скажет свое слово. Но февраль все равно будет теплее обычного. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Сейчас многие питают иллюзии, что сейчас такая аномально теплая зима, бесснежье. И этим весенним теплом мы войдем в весну календарную. Нет, конечно, этого не будет. Зима еще скажет свое слово", – сказал Тишковец.Напоминать о себе зима начнет с первых же дней февраля, прогнозирует синоптик. Причем из-за кардинальных перемен в атмосфере начало месяца обещает обозначиться не просто похолоданием, а минусовыми температурами как ночью, так и днем.Ухудшение погодных условий обусловит циклон с его северной тягой ветров, которая начнет закачивать более холодные массы воздуха на полуостров.Тем не менее февраль все равно не будет по-настоящему зимним, считает эксперт."По моим оценкам, февраль ожидается существенно теплее, чем должен быть. На большей части Европейской части России, Урала и Сибири это на 3-5 градусов. На Севере до 7 градусов выше нуля. На юге чуть поскромнее: положительное отклонение здесь составит где-то 1,5-2 градуса над нормой. То есть все это будет в достаточно мягком варианте", – заключил эксперт.Ранее Тишковец спрогнозировал Крыму и всей России раннюю весну.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым возвращается зима со снегом и морозом В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыТакого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года
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Зима не отменяется – каким будет февраль в Крыму

Февраль в Крыму будет теплее обычного – центр погоды ФОБОС

07:36 30.01.2025
 
© РИА Новости КрымПогода в Крыму
Погода в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Несмотря на необычно теплый январь в Крыму, сразу в календарную весну эта бесснежная весенняя погода не перейдет – зима еще скажет свое слово. Но февраль все равно будет теплее обычного. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Сейчас многие питают иллюзии, что сейчас такая аномально теплая зима, бесснежье. И этим весенним теплом мы войдем в весну календарную. Нет, конечно, этого не будет. Зима еще скажет свое слово", – сказал Тишковец.
Напоминать о себе зима начнет с первых же дней февраля, прогнозирует синоптик. Причем из-за кардинальных перемен в атмосфере начало месяца обещает обозначиться не просто похолоданием, а минусовыми температурами как ночью, так и днем.
"Полагаю, в ночные часы будет около нуля и даже, возможно, с заморозками до -2… -4. А днем столбики термометров будут колебаться около нуля: от -3 до +4. Ну и осадки, в том числе со снегом и восстановлением снежного покрова, который сейчас отсутствует почти на половине европейской территории России", – сказал метеоролог.
Ухудшение погодных условий обусловит циклон с его северной тягой ветров, которая начнет закачивать более холодные массы воздуха на полуостров.
Тем не менее февраль все равно не будет по-настоящему зимним, считает эксперт.
"По моим оценкам, февраль ожидается существенно теплее, чем должен быть. На большей части Европейской части России, Урала и Сибири это на 3-5 градусов. На Севере до 7 градусов выше нуля. На юге чуть поскромнее: положительное отклонение здесь составит где-то 1,5-2 градуса над нормой. То есть все это будет в достаточно мягком варианте", – заключил эксперт.
Ранее Тишковец спрогнозировал Крыму и всей России раннюю весну.
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