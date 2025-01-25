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Грачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срока - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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Грачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срока
Грачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срока - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Грачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срока
Весна в Крыму, как и на большей части России, вступит в свои права раньше положенного по климатическим нормам срока и будет теплее обычного. Такой особенностью... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T19:58
2025-01-25T19:58
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Весна в России в 2025 году наступит раньше срока и будет теплее обычного – Евгений Тишковец
Весна в России в 2025 году наступит раньше срока и будет теплее обычного – Евгений Тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Весна в Крыму, как и на большей части России, вступит в свои права раньше положенного по климатическим нормам срока и будет теплее обычного. Такой особенностью смены сезонов в 2025 году в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.Собственно, репетиция весны уже происходит, да так уверенно, что просыпается флора и фауна, заметил Тишковец.По его словам, в этом году на большей части европейской территории России, на Урале и в Западной Сибири и даже на Дальнем Востоке "зима просто небывало теплая"."Превышение над нормой температуры достигает от 4 до 10, а местами и до 12 градусов", – отметил специалист.В частности, в Крыму январь выдался в среднем на 4 градуса теплее, отметил он.По мнению Тишковца, такая аномальная зима вносит определенную сумятицу в законы природы, и весна наступит раньше, чем это положено по климатическим датам.К тому же она будет теплее обычного, что будет видно уже через месяц, спрогнозировал специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Температура выше нормы: в Крыму меняется климатВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыКак теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых
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Грачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срока

Весна в России в 2025 году наступит раньше срока и будет теплее обычного – ФОБОС

19:58 25.01.2025
 
© Dmitry MakeevВ Опукском природном заповеднике
В Опукском природном заповеднике
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Весна в Крыму, как и на большей части России, вступит в свои права раньше положенного по климатическим нормам срока и будет теплее обычного. Такой особенностью смены сезонов в 2025 году в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
Весна в России в 2025 году наступит раньше срока и будет теплее обычного – Евгений Тишковец
19:58
Собственно, репетиция весны уже происходит, да так уверенно, что просыпается флора и фауна, заметил Тишковец.
"У нас тут по средней полосе медведи-шатуны пошли гулять, грачи прилетели в Подмосковье и Тверскую область, где-то набухают почки", – поделился Тишковец.
По его словам, в этом году на большей части европейской территории России, на Урале и в Западной Сибири и даже на Дальнем Востоке "зима просто небывало теплая".
"Превышение над нормой температуры достигает от 4 до 10, а местами и до 12 градусов", – отметил специалист.
В частности, в Крыму январь выдался в среднем на 4 градуса теплее, отметил он.
По мнению Тишковца, такая аномальная зима вносит определенную сумятицу в законы природы, и весна наступит раньше, чем это положено по климатическим датам.
К тому же она будет теплее обычного, что будет видно уже через месяц, спрогнозировал специалист.

"По моим прикидкам, февраль и март будут где-то на 2-3 градуса теплее нормы", – сказал Тишковец.

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