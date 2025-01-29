https://crimea.ria.ru/20250129/takogo-ne-bylo-125-let-krym-pobet-temperaturnyy-rekord-1900-goda-1143761449.html
Такого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года
Такого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Такого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года
Предпоследний день января в Симферополе станет по-настоящему апрельским: температура в этот день достигнет +17 градусов, побив прежний рекорд, который держался... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T10:42
2025-01-29T10:42
2025-01-29T10:42
радио "спутник в крыму"
крым
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119519500_0:66:1620:977_1920x0_80_0_0_91c447f06ebd9904c0871a428b9b5831.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Предпоследний день января в Симферополе станет по-настоящему апрельским: температура в этот день достигнет +17 градусов, побив прежний рекорд, который держался с 1900 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, необычайно теплая погода в этом январе наблюдается на 70% территории России. В отдельных районах аномалия достигает 7–12 градусов."И мы каждый день отмечаем серию из 20 – 30 температурных максимумов, которых не было за всю историю регулярных метеорологических наблюдений, насчитывающую более 100 лет", – сказал Тишковец.В стороне от такой рекордной серии не остается и Крым, сказал эксперт.Еще более впечатляющим для Крыма станет четверг, 30 января, когда столбики термометров в столице покажут +17.31 января не отличится рекордом, но и в этот день тоже будет тепло – до +15."И все эти дни – идеальная, солнечная, по-весеннему теплая погода. По-весеннему, потому что +15… 17 градусов это, вообще-то, показатели апреля", – отметил специалист.По словам Тишковца, такая погода в Крыму, как и на большей части России, является результатом двойного влияния: антициклона и потока тропического воздуха – разогретых средиземноморских воздушных масс, которые несет в акваторию Черного моря плотная юго-западная тяга ветров.Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая спрогнозировала резкое похолодание в Крыму уже к выходным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срокаВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыКак долго продержится тепло в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119519500_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2652c0ccbbc610036d00bfeb52049d15.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, рекорды
Такого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года
Симферополь 29 и 30 января побьет температурный рекорд 1900 года – Тишковец
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым.
Предпоследний день января в Симферополе станет по-настоящему апрельским: температура в этот день достигнет +17 градусов, побив прежний рекорд, который держался с 1900 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, необычайно теплая погода в этом январе наблюдается на 70% территории России. В отдельных районах аномалия достигает 7–12 градусов.
"И мы каждый день отмечаем серию из 20 – 30 температурных максимумов, которых не было за всю историю регулярных метеорологических наблюдений, насчитывающую более 100 лет", – сказал Тишковец.
В стороне от такой рекордной серии не остается и Крым, сказал эксперт.
"Сегодня воздух разогреется в Симферополе до +15 градусов или около того. А это значит, что есть вероятность повтора рекорда для этого числа, 29 января, который держится с далекого 1936 года", – сказал Тишковец.
Еще более впечатляющим для Крыма станет четверг, 30 января, когда столбики термометров в столице покажут +17.
"Таким образом, падет прежний температурный максимум, который держится последние 125 лет: в 1900-м году в Симферополе было +16,4…То есть такой парный температурный рекорд ждет крымчан сегодня и завтра", – сказал эксперт.
31 января не отличится рекордом, но и в этот день тоже будет тепло – до +15.
"И все эти дни – идеальная, солнечная, по-весеннему теплая погода. По-весеннему, потому что +15… 17 градусов это, вообще-то, показатели апреля", – отметил специалист.
По словам Тишковца, такая погода в Крыму, как и на большей части России, является результатом двойного влияния: антициклона и потока тропического воздуха – разогретых средиземноморских воздушных масс, которые несет в акваторию Черного моря плотная юго-западная тяга ветров.
"Но на следующей неделе ожидаются кардинальные перемены в атмосфере. Это коснется всей Русской равнины, и юг нашей страны не останется в стороне… Зима будет огрызаться", – заключил эксперт.
Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая спрогнозировала
резкое похолодание в Крыму уже к выходным.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: