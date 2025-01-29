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Такого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года

Такого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Такого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года

Предпоследний день января в Симферополе станет по-настоящему апрельским: температура в этот день достигнет +17 градусов, побив прежний рекорд, который держался... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T10:42

2025-01-29T10:42

2025-01-29T10:42

радио "спутник в крыму"

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Предпоследний день января в Симферополе станет по-настоящему апрельским: температура в этот день достигнет +17 градусов, побив прежний рекорд, который держался с 1900 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, необычайно теплая погода в этом январе наблюдается на 70% территории России. В отдельных районах аномалия достигает 7–12 градусов."И мы каждый день отмечаем серию из 20 – 30 температурных максимумов, которых не было за всю историю регулярных метеорологических наблюдений, насчитывающую более 100 лет", – сказал Тишковец.В стороне от такой рекордной серии не остается и Крым, сказал эксперт.Еще более впечатляющим для Крыма станет четверг, 30 января, когда столбики термометров в столице покажут +17.31 января не отличится рекордом, но и в этот день тоже будет тепло – до +15."И все эти дни – идеальная, солнечная, по-весеннему теплая погода. По-весеннему, потому что +15… 17 градусов это, вообще-то, показатели апреля", – отметил специалист.По словам Тишковца, такая погода в Крыму, как и на большей части России, является результатом двойного влияния: антициклона и потока тропического воздуха – разогретых средиземноморских воздушных масс, которые несет в акваторию Черного моря плотная юго-западная тяга ветров.Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая спрогнозировала резкое похолодание в Крыму уже к выходным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срокаВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимыКак долго продержится тепло в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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