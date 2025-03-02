https://crimea.ria.ru/20250302/v-evrope-zhdut-vyvoda-amerikanskikh-voysk-s-territorii-evrosoyuza-1144587468.html

В Европе ждут вывода американских войск с территории Евросоюза

В Европе ждут вывода американских войск с территории Евросоюза - РИА Новости Крым, 02.03.2025

В Европе ждут вывода американских войск с территории Евросоюза

В Европе ожидают вывода 20 000 американских военнослужащих из стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на мнения трех неназванных европейских дипломатов пишет газета РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T15:17

2025-03-02T15:17

2025-03-02T15:17

сша

европа

европейский союз (ес)

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111622/49/1116224914_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_ecdd8911f55e11d1138cb5acd6e7fcdf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Европе ожидают вывода 20 000 американских военнослужащих из стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на мнения трех неназванных европейских дипломатов пишет газета Washington Post .Из них один заявил, что силы, развернутые в разгар чрезвычайного планирования, могут вернуться на домашнюю базу в Америке. При этом спикер WP подчеркнул, что если контингент покинет Европу, то это будет "возвращением к нормальной жизни".Ранее бывший президент США Джо Байден заявил в отчете конгрессу, что на территории Европы находится около 80 тысяч американских военнослужащих. Они были направлены туда якобы для сдерживания российской агрессии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие природные ресурсы на Украине могут быть интересны США и ЕвропеЧто ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американистЕвропа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - Рубио

сша

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, европа, европейский союз (ес), новости, политика