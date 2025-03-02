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В Европе ждут вывода американских войск с территории Евросоюза - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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В Европе ждут вывода американских войск с территории Евросоюза
В Европе ждут вывода американских войск с территории Евросоюза - РИА Новости Крым, 02.03.2025
В Европе ждут вывода американских войск с территории Евросоюза
В Европе ожидают вывода 20 000 американских военнослужащих из стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на мнения трех неназванных европейских дипломатов пишет газета РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Европе ожидают вывода 20 000 американских военнослужащих из стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на мнения трех неназванных европейских дипломатов пишет газета Washington Post .Из них один заявил, что силы, развернутые в разгар чрезвычайного планирования, могут вернуться на домашнюю базу в Америке. При этом спикер WP подчеркнул, что если контингент покинет Европу, то это будет "возвращением к нормальной жизни".Ранее бывший президент США Джо Байден заявил в отчете конгрессу, что на территории Европы находится около 80 тысяч американских военнослужащих. Они были направлены туда якобы для сдерживания российской агрессии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие природные ресурсы на Украине могут быть интересны США и ЕвропеЧто ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американистЕвропа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год - Рубио
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сша, европа, европейский союз (ес), новости, политика
В Европе ждут вывода американских войск с территории Евросоюза

США могут вывести с территории Европы 20 000 военнослужащих

15:17 02.03.2025
 
© Flickr / U.S. Army EuropeАмериканские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия
Американские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия
© Flickr / U.S. Army Europe
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Европе ожидают вывода 20 000 американских военнослужащих из стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на мнения трех неназванных европейских дипломатов пишет газета Washington Post .

"Они (дипломаты – ред.) ожидают вывода около 20 тысяч американских военнослужащих, о котором заявила администрация Байдена в начале кризиса на Украине", – пишет газета со ссылкой на европейских дипломатов.

Из них один заявил, что силы, развернутые в разгар чрезвычайного планирования, могут вернуться на домашнюю базу в Америке. При этом спикер WP подчеркнул, что если контингент покинет Европу, то это будет "возвращением к нормальной жизни".
Ранее бывший президент США Джо Байден заявил в отчете конгрессу, что на территории Европы находится около 80 тысяч американских военнослужащих. Они были направлены туда якобы для сдерживания российской агрессии.
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