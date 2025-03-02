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Какие природные ресурсы на Украине могут быть интересны США и Европе

Какие природные ресурсы на Украине могут быть интересны США и Европе - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Какие природные ресурсы на Украине могут быть интересны США и Европе

США и Европу может интересовать добыча на Украине железа, урана и марганцевых руд. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Института... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T14:43

2025-03-02T14:43

2025-03-02T14:49

радио "спутник в крыму"

алексей гусев

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США и Европу может интересовать добыча на Украине урана, железа и марганца – эксперт США и Европу может интересовать добыча на Украине урана, железа и марганца – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. США и Европу может интересовать добыча на Украине железа, урана и марганцевых руд. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского, профессор, доктор химических наук Алексей Гусев.По словам Гусева, хотя редкоземельные металлы важны, так как определяют высокие технологии, у США и стран Европы, как и у других государств, есть старые потребности в прочных материалах, которыми богата территория, подконтрольная Киеву.Что касается редкоземельных металлов, которые находят применение в производстве электроники, оптики, металлургии, химической и авиационной промышленности, то на Украине в промышленных масштабах их нет, считает ученый."Сказать, что там действительно есть месторождения богатые, которые позволят в разы удешевить методику выделения соответствующих металлов, у меня нет. Если поискать современными методами, может, что-то и найдут. Но, думаю, если бы они были, их давно бы уже использовали", – отметил специалист.Редкоземы применяются не так масштабно, как железо, алюминий или титан, подчеркнул он. Но, например, современное применение в авиастроении сплавов на основе титана и алюминия невозможно без добавления присадок из редкоземельных элементов, которые делают возможным использование этих металлов в авиастроении, сказал Гусев.Поэтому все ведущие страны хотели бы иметь ресурсную и технологическую базу для получения редкоземельных элементов, добавил эксперт. И то, как активно действует сейчас администрация США во главе с Дональдом Трампом, доказывает желание новой власти в Америке наверстать упущенное и обогнать главного конкурента, добавил ученый.Но хотя Китай лидер в добыче, он не опережает в технологиях переработки редкоземов, которая позволяет получить необходимые чистые металлы этой группыи их производные для производств стратегических отраслей, подчеркнул ученый. В этом направлении, по его словам, сейчас как раз активно работает Россия, с которой Америке, безусловно, выгодно сотрудничать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему РФ и США может быть выгодно вместе добывать редкоземельные металлы"Рука Маска": эксперт о партнерстве США и РФ по редкоземельным металламЗеленский принял неожиданное решение по ресурсной сделке с США – СМИ

https://crimea.ria.ru/20250301/kak-v-garri-pottere-krym-sozdaet-unikalnuyu-tekhnologiyu-na-redkozemakh-1144555271.html

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алексей гусев, мнения, украина, европа, сша, полезные ископаемые