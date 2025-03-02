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В Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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В Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ
В Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ - РИА Новости Крым, 02.03.2025
В Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ
В Британии призвали лидера киевского режима Владимира Зеленского помириться с президентом США Дональдом Трампом. По этому поводув пятницу ему позвонил... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T13:42
2025-03-02T13:50
новости
великобритания
политика
украина
владимир зеленский
сша
кир стармер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Британии призвали лидера киевского режима Владимира Зеленского помириться с президентом США Дональдом Трампом. По этому поводув пятницу ему позвонил премьер-министр Кир Стармер, пишет газета Telegraph.По данным издания, Стармер также связался с Трампом, чтобы снизить градус напряжения, но его попытки якобы не увенчались успехом.Как предположил в интервью РИА Новости Крым профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин, Великобритания и США после инцидента в Белом доме готовятся окончательно поделить сферы влияния.США окончательно переложили ответственность за дальнейшую поддержку конфликта на Украине на Великобританию, предположил эксперт. Этот процесс начался около года назад, а в последние несколько месяцев были подписаны важные стратегические документы.В Британии, в свою очередь, после ссоры Зеленского с Трампом до сих пор сохраняли молчание, выбирая, на чью сторону стать в этом противостоянии.Далее произойдет полное замещение помощи США Украине европейскими силами, экономическими и военно-техническими поставками. Первая скрипка при этом достанется Британии, которая будет заниматься европейскими делами, то есть своей традиционной сферой влияния, добавил Ирхин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Отдался не тем": зачем Зеленский хамит ТрампуЭкстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по УкраинеВ Германии открестились от отправки своих военных на Украину
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новости, великобритания, политика, украина, владимир зеленский, сша, кир стармер
В Британии призвали Зеленского помириться с Трампом – СМИ

Премьер-министр Британии Кир Стармер привал Зеленского помириться с Трампом

13:42 02.03.2025 (обновлено: 13:50 02.03.2025)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Британии призвали лидера киевского режима Владимира Зеленского помириться с президентом США Дональдом Трампом. По этому поводув пятницу ему позвонил премьер-министр Кир Стармер, пишет газета Telegraph.
"Как стало известно, Стармер призвал Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки в Овальном кабинете", — говорится в статье.
По данным издания, Стармер также связался с Трампом, чтобы снизить градус напряжения, но его попытки якобы не увенчались успехом.
Как предположил в интервью РИА Новости Крым профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского Александр Ирхин, Великобритания и США после инцидента в Белом доме готовятся окончательно поделить сферы влияния.
США окончательно переложили ответственность за дальнейшую поддержку конфликта на Украине на Великобританию, предположил эксперт. Этот процесс начался около года назад, а в последние несколько месяцев были подписаны важные стратегические документы.
В Британии, в свою очередь, после ссоры Зеленского с Трампом до сих пор сохраняли молчание, выбирая, на чью сторону стать в этом противостоянии.
Далее произойдет полное замещение помощи США Украине европейскими силами, экономическими и военно-техническими поставками. Первая скрипка при этом достанется Британии, которая будет заниматься европейскими делами, то есть своей традиционной сферой влияния, добавил Ирхин.
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НовостиВеликобританияПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийСШАКир Стармер
 
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