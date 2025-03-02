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Русская весна по всем фронтам: прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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https://crimea.ria.ru/20250302/russkaya-vesna-po-vsem-frontam-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1144550125.html
Русская весна по всем фронтам: прогноз погоды для Крыма на неделю
Русская весна по всем фронтам: прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Русская весна по всем фронтам: прогноз погоды для Крыма на неделю
В Крыму на следующей неделе температурный фон будет повышаться, медленно раскачиваясь, "русская весна будет наступать по всем фронтам". Так в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T20:11
2025-03-02T20:11
радио "спутник в крыму"
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Крыму на следующей неделе температурный фон будет повышаться, медленно раскачиваясь, "русская весна будет наступать по всем фронтам". Так в эфире радио "Спутник в Крыму" охарактеризовал погоду на полуострове ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.При этом он отметил, что в среду и особенно в четверг за счет прохождения циклонического вихря облака уплотнятся, пройдут дожди. В четверг возможны интенсивные осадки, даже ливневого характера. В этот период температура в сумерках будет колеблется от одного градуса мороза до + 4, где-то ожидается 0...+5. Днем можно рассчитывать на 5...10 градусов выше нуля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водными запасами на Южном берегу КрымаТемпература выше нормы: в Крыму меняется климат"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, центр погоды "фобос"
Русская весна по всем фронтам: прогноз погоды для Крыма на неделю

Погода в Крыму полностью переключится на теплый весенний лад – прогноз на неделю от ФОБОС

20:11 02.03.2025
 
© РИА Новости КрымВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Крыму на следующей неделе температурный фон будет повышаться, медленно раскачиваясь, "русская весна будет наступать по всем фронтам". Так в эфире радио "Спутник в Крыму" охарактеризовал погоду на полуострове ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В понедельник будет облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ночью -3...+ 2, днем +3...+ 8, местами до 11 градусов тепла. Во вторник солнца станет побольше. Ночные температуры околонулевые, -2...+ 3, днем +4...+9, местами до 12 градусов тепла. И без осадков", – рассказал погодный эксперт.

При этом он отметил, что в среду и особенно в четверг за счет прохождения циклонического вихря облака уплотнятся, пройдут дожди. В четверг возможны интенсивные осадки, даже ливневого характера. В этот период температура в сумерках будет колеблется от одного градуса мороза до + 4, где-то ожидается 0...+5. Днем можно рассчитывать на 5...10 градусов выше нуля.

"Ну и самое интересное ждет крымчан, начиная с пятницы, 7 марта, когда климатический маятник полностью переключится на позитивный и теплый весенний лад. Никаких осадков с неба не будет, облачность заметно поредеет. Температурный фон медленно, но верно будет повышаться: 7 марта ночью 0...+5, днем 6...11 градусов выше нуля", – подытожил Тишковец.

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Радио "Спутник в Крыму"Погода в КрымуКрымская погодаЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"
 
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