Русская весна по всем фронтам: прогноз погоды для Крыма на неделю
Погода в Крыму полностью переключится на теплый весенний лад – прогноз на неделю от ФОБОС
© РИА Новости КрымВесна в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Крыму на следующей неделе температурный фон будет повышаться, медленно раскачиваясь, "русская весна будет наступать по всем фронтам". Так в эфире радио "Спутник в Крыму" охарактеризовал погоду на полуострове ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник будет облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ночью -3...+ 2, днем +3...+ 8, местами до 11 градусов тепла. Во вторник солнца станет побольше. Ночные температуры околонулевые, -2...+ 3, днем +4...+9, местами до 12 градусов тепла. И без осадков", – рассказал погодный эксперт.
При этом он отметил, что в среду и особенно в четверг за счет прохождения циклонического вихря облака уплотнятся, пройдут дожди. В четверг возможны интенсивные осадки, даже ливневого характера. В этот период температура в сумерках будет колеблется от одного градуса мороза до + 4, где-то ожидается 0...+5. Днем можно рассчитывать на 5...10 градусов выше нуля.
"Ну и самое интересное ждет крымчан, начиная с пятницы, 7 марта, когда климатический маятник полностью переключится на позитивный и теплый весенний лад. Никаких осадков с неба не будет, облачность заметно поредеет. Температурный фон медленно, но верно будет повышаться: 7 марта ночью 0...+5, днем 6...11 градусов выше нуля", – подытожил Тишковец.
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