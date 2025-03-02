https://crimea.ria.ru/20250302/russkaya-vesna-po-vsem-frontam-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1144550125.html

Русская весна по всем фронтам: прогноз погоды для Крыма на неделю

Русская весна по всем фронтам: прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Русская весна по всем фронтам: прогноз погоды для Крыма на неделю

В Крыму на следующей неделе температурный фон будет повышаться, медленно раскачиваясь, "русская весна будет наступать по всем фронтам". Так в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T20:11

2025-03-02T20:11

2025-03-02T20:11

радио "спутник в крыму"

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Крыму на следующей неделе температурный фон будет повышаться, медленно раскачиваясь, "русская весна будет наступать по всем фронтам". Так в эфире радио "Спутник в Крыму" охарактеризовал погоду на полуострове ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.При этом он отметил, что в среду и особенно в четверг за счет прохождения циклонического вихря облака уплотнятся, пройдут дожди. В четверг возможны интенсивные осадки, даже ливневого характера. В этот период температура в сумерках будет колеблется от одного градуса мороза до + 4, где-то ожидается 0...+5. Днем можно рассчитывать на 5...10 градусов выше нуля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водными запасами на Южном берегу КрымаТемпература выше нормы: в Крыму меняется климат"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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