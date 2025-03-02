https://crimea.ria.ru/20250302/zhiteli-yuga-rossii-nazvali-glavnye-faktory-pri-vybore-zhilya-1144495225.html

Жители юга России назвали главные факторы при выборе жилья

Жители юга России назвали главные факторы при выборе жилья - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Жители юга России назвали главные факторы при выборе жилья

Жители Южного федерального округа при выборе недвижимости чаще всего руководствуются ценой, на втором и третьем местах соответственно – инфраструктура района и... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T20:33

2025-03-02T20:33

2025-03-02T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Жители Южного федерального округа при выборе недвижимости чаще всего руководствуются ценой, на втором и третьем местах соответственно – инфраструктура района и надежность продавца. Такие данные публикует Авито Недвижимость.Среди других критериев респонденты называли планировку жилья (24%), площадь квартиры и транспортную доступность (по 23%). Наиболее важными дополнительными удобствами жители ЮФО считают охраняемую территорию (56%), наличие детской площадки рядом с домом (47%), зон для общения и отдыха жителей (43%) и действующего бизнеса на первых этажах помещения (39%). Подземный паркинг отмечали в 31% случаев, двор без машин – в 26%.В опросе участвовали 10 000 жителей юга России, имеющих опыт в приобретении или планы на покупку жилья. 50% из них узнали о новых предложениях застройщиков из рекламы на маркетплейсах, еще 35% – на сайтах и в мобильных приложениях девелоперов.Еще 38% участников опроса рассчитывают приобрести квартиру в течение трех лет, 24% – в срок от трех до пяти лет и 38% – в период от пяти лет и больше.В Крыму за 10 лет было введено в эксплуатацию более 8 миллионов квадратных метров жилья, но его по-прежнему не хватает, отметила коммерческий директор крупной крымской компании-застройщика Дарья Плотникова. Потому в 2025 году застройщики продолжат вводить новые объекты. Несмотря на рост ключевой ставки и прочие трудности, новые жилые кварталы в республике будут появляться, и их будет немало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В пакете документов на землю в Крыму должно быть обследование археологамиКупить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья - СФРТри южных субъекта России попали в топ-20 ESG-индекса страны

https://crimea.ria.ru/20241218/chto-budet-s-rynkom-nedvizhimosti-kryma-na-fone-vysokikh-stavok--aksenov-1142712236.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, юфо, россия, статистика, недвижимость