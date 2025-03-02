https://crimea.ria.ru/20250302/krym-mozhet-initsiirovat-otmenu-ege-dlya-studentov-tselevikov-1144474800.html

Крым может инициировать отмену ЕГЭ для студентов-целевиков

Крым может инициировать отмену ЕГЭ для студентов-целевиков - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Крым может инициировать отмену ЕГЭ для студентов-целевиков

Согласно данным, полученным Минобразования Крыма от местных работодателей для формирования квот на целевое обучение студентов в вузах России, в Крыму остро не... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T19:48

2025-03-02T19:48

2025-03-02T19:48

крым

работа

образование в крыму и севастополе

высшее образование

образование в россии

минобраз крыма

общество

новости

новости крыма

егэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128077734_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cdfa065df5e5be9aa4c4e9360dd970d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Согласно данным, полученным Минобразования Крыма от местных работодателей для формирования квот на целевое обучение студентов в вузах России, в Крыму остро не хватает медиков, учителей и агрономов, а также воспитателей дошкольных учреждений и специалистов строительной отрасли разных направлений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Госсовета РК по образованию и науке Елена Крестьянинова.По словам Крестьяниновой, различные предприятия и учреждения Крыма по итогам мониторинга предоставили в Минобразования республики информацию о том, каких специалистов им остро не хватает. Данные были переданы в Минпросвещения России, на их основе правительство утверждает квоту на целевое обучение студентов по конкретным востребованным специальностям, отметила она."Такая потребность была подана, и на сегодня мы ожидаем получения этой квоты в вузах", – сказала Крестьянинова.По ее словам, крымские работодатели заявили о необходимости квотирования на специальностях в области образования. Прежде всего учреждениям требуются учителя начальных классов, физики, математики и информатики, а также воспитатели дошкольных учреждений.Самую же острую потребность в Крыму испытывает отрасль медицины, сказала она. Крестьянинова отметила, что, согласно распоряжению правительства РФ, наибольшее количество целевых бюджетных мест на период приемной кампании 2025 предусмотрено именно в медицинской сфере."Есть специальности, где 100% бюджетных мест будут отданы по целевому обучению. Это акушерство и гинекология, это анестезиологи. 70 и 75% – это лечебное дело и педиатрия. Поэтому медицинская отрасль будет большое количество целевых направлений давать для обучения своих молодых специалистов", – сказала глава профильного комитета.И добавила, что целевые квоты будут предоставлены крымчанам-абитуриентам не только в вузах республики, а во всей Российской Федерации.Она напомнила, в зависимости от условий целевого договора, студент обязан будет по окончании вуза отработать 3 года или 5 лет на предприятии, с которым заключил такое соглашение, а в случае отказа возместить всю сумму расходов на его обучение.В свою очередь работодатель с 2025 года должен предусматривать дополнительные социальные гарантии для студентов, которые будут обучаться по целевому направлению, уточнила Крестьянинова."Это как минимум размер академической стипендии. Могут также предусмотреть компенсацию оплаты за жилье или предоставить его, а также средства на получение какого-то дополнительного образования", – сказала Крестьянинова.При этом теперь работодатель может заключить договор не только с первокурсником, но и со студентами 4 и 5 курса, предусмотрев для них социальные льготы, добавила она.По ее мнению, сразу много и достаточно специалистов благодаря программе Крым, конечно, не получит. Но процесс запущен, все необходимые позиции и ошибки прошлого года учтены, а значит, результат обещает быть лучше предыдущего. Для этого, по словам Крестьяниновой, должно быть максимально отлажено взаимодействие между работодателями, вузами и исполнительной властью."Пока их (специалистов-целевиков – ред.) будет мало. В прошлом году около 900 целевых направлений мы могли выдать, а пришло и зарегистрировалось 368 студентов. То есть система работала впервые в 2024 году, и что-то где-то не сработало. Но мы проводим профориентационную работу, чтобы до вступительной кампании все механизмы заработали и все квоты, которые будут установлены, были заняты студентами, которые заключат договор о целевом обучении", – заявила Крестьянинова.Она также не исключила, что Крым инициирует законопроект, который позволит отменить ЕГЭ для студентов-целевиков, чтобы они могли поступать, сдавая внутренние экзамены в вузах.Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило новые квоты на прием студентов-целевиков. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, квоты установлены по 838 направлениям подготовки, по 77 из них их объем увеличен. Существенное увеличение квот коснется медицинских, инженерных и технических специальностей.В приемную кампанию 2025 года количество бюджетных мест для студентов-целевиков сократится почти на 5%. При этом впервые появились квоты на 12 новых направлений, включая "филологию", "регионоведение России" и "гостиничное дело". Самыми квотируемыми традиционно оказались медицинские специальности. Студенты заключают спецдоговор с вузом и будущим работодателем, потому что в этом году из 619 тысяч бюджетных мест в вузах целевикам могут достаться 144,9 тысячи, это чуть больше 23%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков Как в Крыму и Севастополе трудоустраивают студентов после университета Кризис на рынке труда в Крыму: каких специалистов не хватает и что делать

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, работа, образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, минобраз крыма, общество, новости, новости крыма, егэ