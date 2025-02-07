https://crimea.ria.ru/20250207/minzdrav-rf-gotovit-obyazatelnuyu-otrabotku-dlya-vypusknikov-medikov-1143993203.html

Минздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков

Минздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Минздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков

Для выпускников медицинских вузов и колледжей могут ввести обязательную отработку в медучреждениях системы обязательного медицинского страхования, пишет РИА... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T12:13

2025-02-07T12:13

2025-02-07T12:13

медицина

здравоохранение в россии

минздрав рф

новости

высшее образование

кадры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101324/56/1013245644_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_38e56a0b15ad17841d10272207a7a474.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Для выпускников медицинских вузов и колледжей могут ввести обязательную отработку в медучреждениях системы обязательного медицинского страхования, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие поправки Минздрава России к закону "Об образовании в Российской Федерации".В частности для студентов-бюджетников после выпуска предусмотрен минимальный трехлетний срок отработки. "Целевики" могут продолжать обучение в ординатуре только в рамках следующего договора с тем же заказчиком. За отказ от отработки предусмотрен штраф в двукратном размере от затрат на обучение. При этом выпускникам разрешат выбирать регион и место работы самостоятельно.В России с 2025 году увеличат число бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям для снижения напряженности кадрового дефицита в сфере здравоохранения, поручал ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистовКадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессию

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, здравоохранение в россии, минздрав рф, новости, высшее образование, кадры