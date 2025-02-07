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Минздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков
Минздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Минздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков
Для выпускников медицинских вузов и колледжей могут ввести обязательную отработку в медучреждениях системы обязательного медицинского страхования, пишет РИА... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T12:13
2025-02-07T12:13
2025-02-07T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Для выпускников медицинских вузов и колледжей могут ввести обязательную отработку в медучреждениях системы обязательного медицинского страхования, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие поправки Минздрава России к закону "Об образовании в Российской Федерации".В частности для студентов-бюджетников после выпуска предусмотрен минимальный трехлетний срок отработки. "Целевики" могут продолжать обучение в ординатуре только в рамках следующего договора с тем же заказчиком. За отказ от отработки предусмотрен штраф в двукратном размере от затрат на обучение. При этом выпускникам разрешат выбирать регион и место работы самостоятельно.В России с 2025 году увеличат число бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям для снижения напряженности кадрового дефицита в сфере здравоохранения, поручал ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистовКадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессию
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РИА Новости Крым
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медицина, здравоохранение в россии, минздрав рф, новости, высшее образование, кадры
Минздрав РФ готовит обязательную отработку для выпускников-медиков
Минздрав РФ планирует ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов