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Особый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Особый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов
Особый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Особый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов
Решить проблему нехватки специалистов в сельских больницах и амбулаториях можно, если обеспечить выпускников жильем. Для этого можно создать особый статус... РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T08:58
2023-12-17T08:58
евгений крутиков
радио "спутник в крыму"
медакадемия им. с.и. георгиевского
мнения
врач
кфу (крымский федеральный университет)
больница
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Директор Медицинского института им. С. И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Евгений Крутиков
Директор Медицинского института им. С. И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Евгений Крутиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Решить проблему нехватки специалистов в сельских больницах и амбулаториях можно, если обеспечить выпускников жильем. Для этого можно создать особый статус "крымского доктора", заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ Евгений Крутиков.Студенты-крымчане, которые учатся в Медицинской академии, хотят работать в Крыму, уверяет директор. Для того, чтобы эти выпускники остались работать в первичном звене на периферии, их нужно обеспечить жильем, говорит директор. При этом он указал, что выделяемого государством 1 миллиона рублей тем, кто устраиваются на работу в сельской местности, недостаточно.Для молодых медиков следует разработать льготную ипотеку, чтобы они могли купить жилье и выплачивать взносы, работая в медицинских учреждениях.14 декабря о проблеме нехватки специалистов первичного звена в медицине говорил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. Вопросам здравоохранения он уделил большое внимание. В частности, прокомментировал всплеск заболеваемости корью: он связан с большим количеством мигрантов с Украины, где низкий уровень иммунизации, а также техническим сбоем, который привел к недостатку вакцин.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет абортов в России: мнение ПутинаДействие семейной ипотеки в России надо продлевать – ПутинСлужба скорой помощи в Крыму пополнится специализированными бригадами
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евгений крутиков, медакадемия им. с.и. георгиевского, мнения, врач, кфу (крымский федеральный университет), больница
Особый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов

Член общественной палаты Крыма предложил ввести особый статус крымского доктора

08:58 17.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМедицинская академия имени С.И. Георгиевского
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Решить проблему нехватки специалистов в сельских больницах и амбулаториях можно, если обеспечить выпускников жильем. Для этого можно создать особый статус "крымского доктора", заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ Евгений Крутиков.
Директор Медицинского института им. С. И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Евгений Крутиков
08:58

"Есть идея – сделать такой статус молодого специалиста, как "Крымский доктор" или "Крымский медик", если мы говорим о первичном звене. По аналогии с земским доктором. Чтобы этот статус наделял его определенными правами и возможностями", – сказал Крутиков.

Студенты-крымчане, которые учатся в Медицинской академии, хотят работать в Крыму, уверяет директор.

"По результатам проведенного анкетирования я вам скажу, что студенты медицинской академии, которые являются крымскими жителями, настроены остаться в Крыму. Это их родина, и они хотят работать здесь и приносить пользу. 86% студентов-крымчан хотят остаться в Крыму", – озвучил Сергей Крутиков.

Для того, чтобы эти выпускники остались работать в первичном звене на периферии, их нужно обеспечить жильем, говорит директор. При этом он указал, что выделяемого государством 1 миллиона рублей тем, кто устраиваются на работу в сельской местности, недостаточно.

"С учетом сегодняшних реалий миллиона может быть и недостаточно, чтобы купить жилье и начать жизнь в сельской местности – это во-первых. Во-вторых, многие ребята отмечают, что если они едут в какой-то маленький городок, то им не всегда предоставляется жилье или средства на съемное жилье. Это тоже важный фактор, который сдерживает от работы на периферии", – поясняет Крутиков.

Для молодых медиков следует разработать льготную ипотеку, чтобы они могли купить жилье и выплачивать взносы, работая в медицинских учреждениях.

"Я считаю, что нужно повысить "подъемные" и нужны дополнительные меры социальной поддержки. Например, сделать льготную очередь в детский сад для детей врачей и медицинских работников среднего звена. Должны быть какие-то скидки по уплате коммунальных платежей и тому подобное", – сказал Крутиков.

14 декабря о проблеме нехватки специалистов первичного звена в медицине говорил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. Вопросам здравоохранения он уделил большое внимание. В частности, прокомментировал всплеск заболеваемости корью: он связан с большим количеством мигрантов с Украины, где низкий уровень иммунизации, а также техническим сбоем, который привел к недостатку вакцин.
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15 декабря, 20:54Радио "Спутник в Крыму"
Каких врачей не хватает в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"Евгений КрутиковМедакадемия им. С.И. ГеоргиевскогоМненияВрачКФУ (Крымский федеральный университет)Больница
 
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