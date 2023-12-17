https://crimea.ria.ru/20231217/osobyy-status-krymskogo-doktora-chem-privlech-molodykh-spetsialistov-1133586797.html

Особый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов

Особый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Особый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов

Решить проблему нехватки специалистов в сельских больницах и амбулаториях можно, если обеспечить выпускников жильем. Для этого можно создать особый статус... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T08:58

2023-12-17T08:58

2023-12-17T08:58

евгений крутиков

радио "спутник в крыму"

медакадемия им. с.и. георгиевского

мнения

врач

кфу (крымский федеральный университет)

больница

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Директор Медицинского института им. С. И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Евгений Крутиков Директор Медицинского института им. С. И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Евгений Крутиков audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Решить проблему нехватки специалистов в сельских больницах и амбулаториях можно, если обеспечить выпускников жильем. Для этого можно создать особый статус "крымского доктора", заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" директор Медицинской академии им. С. И. Георгиевского КФУ Евгений Крутиков.Студенты-крымчане, которые учатся в Медицинской академии, хотят работать в Крыму, уверяет директор. Для того, чтобы эти выпускники остались работать в первичном звене на периферии, их нужно обеспечить жильем, говорит директор. При этом он указал, что выделяемого государством 1 миллиона рублей тем, кто устраиваются на работу в сельской местности, недостаточно.Для молодых медиков следует разработать льготную ипотеку, чтобы они могли купить жилье и выплачивать взносы, работая в медицинских учреждениях.14 декабря о проблеме нехватки специалистов первичного звена в медицине говорил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. Вопросам здравоохранения он уделил большое внимание. В частности, прокомментировал всплеск заболеваемости корью: он связан с большим количеством мигрантов с Украины, где низкий уровень иммунизации, а также техническим сбоем, который привел к недостатку вакцин.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет абортов в России: мнение ПутинаДействие семейной ипотеки в России надо продлевать – ПутинСлужба скорой помощи в Крыму пополнится специализированными бригадами

https://crimea.ria.ru/20231215/kakikh-vrachey-ne-khvataet-v-krymu-1133586923.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений крутиков, медакадемия им. с.и. георгиевского, мнения, врач, кфу (крымский федеральный университет), больница