https://crimea.ria.ru/20231214/itogi-pryamoy-linii-putina-klyuchevye-vyskazyvaniya-prezidenta-1133554734.html

Итоги "Прямой линии" Путина: ключевые высказывания президента

Итоги "Прямой линии" Путина: ключевые высказывания президента - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Итоги "Прямой линии" Путина: ключевые высказывания президента

В четверг состоялась "Прямая линия" президента России Владимира Путина, объединенная с большой пресс-конференцией по итогам года. Мероприятие продлилось 4 часа... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T17:35

2023-12-14T17:35

2023-12-14T17:40

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В четверг состоялась "Прямая линия" президента России Владимира Путина, объединенная с большой пресс-конференцией по итогам года. Мероприятие продлилось 4 часа 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов граждан России и представителей отечественных и зарубежных СМИ. О наиболее важных и знаковых высказываниях российского лидера – в подборке РИА Новости Крым.О ходе специальной военной операции:"Противник анонсировал контрнаступление большое. Нигде ничего не получилось… Практически по всей линии соприкосновения наши Вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий. И на всем протяжении идет улучшение положения наших войск".Об условиях заключения мира с Украиной:"Мир будет тогда, когда мы достигнем целей специальной военной операции. Они не меняются. Мы говорили о денацификации, демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе. Или мы договоримся, согласуем определенные параметры – а, кстати, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали, а потом их выбросили в печку. Есть и другие возможности – или договориться, или решить силовым путем. Вот к этому мы и будем стремиться".О новой волне мобилизации:"В зоне СВО находятся 617 тысяч российских военных… Набрано 486 тысяч (добровольцев – ред.). Поток не сокращается, полторы тысячи ежедневно по всей стране. Вместе с добровольцами будет под полмиллиона человек до конца текущего года. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости нет".Об запасе прочности российской экономики:"У российской экономики достаточный запас прочности для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. И этот запас прочности… обеспечен несколькими составляющими. Первое, и это самое главное, – это высокая консолидация российского общества. Второе – это устойчивость финансово-экономической системы страны… И третье, безусловно, – это возрастание возможностей нашей силовой составляющей: армии и органов безопасности".О росте ВВП и доходов населения:"Самый главный показатель роста экономики – рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель, это значит, что мы отыграли падение прошлого года… Реальная зарплата (по итогам года) вырастет на 8%, это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, где-то под 5% будет".О борьбе с инфляцией:"К сожалению, у нас подросла инфляция, к концу года ожидается 7,5, может быть, чуть больше, к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Можем еще об этом поговорить, я имею в виду и поднятие ключевой ставки, и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям".Об увеличении продолжительности жизни:"2021 год – продолжительность жизни в России 70,06 (года), 2022 год – 72,73, а в 2023-м ожидается 74 года. Все-таки это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики".О развитии новых регионов РФ:"Триллион (рублей) ежегодно вкладывается и будет вкладываться в ближайшие годы (в развитие новых регионов). Плюс у нас установились побратимские отношения между этими регионами и другими регионами РФ. Они уже вложили в районе 150 миллиардов. И нашими другими регионами планируется вложение еще примерно 100 миллиардов. Важно, что в этом году вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается".О ценах на яйца:"Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства. Вовремя не открыли импорт в должном объеме, видимо, рассчитывали, что побольше заработают. Сейчас и из Турции дополнительные поставки предлагают, из Белоруссии, других стран. Решения приняты, и ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться, я очень на это надеюсь"О продлении семейной ипотеки:"Семейная ипотека у нас скоро заканчивается – она действует до июля 2024 года. Правительство сейчас думает о том, чтобы ее продлить. Конечно, правительство должно исходить из возможностей бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления семейной ипотеки".О взимании с пенсионеров комиссии при оплате услуг ЖКХ:"Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято – комиссия уплачиваться пенсионерами не будет".О продовольственной безопасности России:"Рекордный урожай – более 150 миллионов тонн зерна. В очищенном виде это будет более 146 миллионов тонн… Результат очень хороший. В целом результаты работы сельхозотрасли, которая сработала с большим полюсом, заслуживает хорошей оценки. Продовольственная безопасность обеспечена".О дискуссии по запрету абортов в России:"Запрета на аборты в России нет. Что касается запретов, то можно вспомнить о запретах в сфере антиалкогольной компании, которая привела к увеличению производства суррогатов, самогоноварению, увеличению жертв отравлений этими суррогатами... Решение проблемы лежит как минимум в двух областях: первое – обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Но и, конечно, лежит в сфере материального благосостояния. Надо приводить в порядок женские консультации – там не все порядке, надо думать, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц".О палестино-израильском конфликте:"То, что происходит – это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит. И почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет. Генсек ООН назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Такая оценка о многом говорит".О перспективах нормализации отношений с Евросоюзом:"Это зависит не только от нас. Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались все время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами. Многие европейские лидеры внешне ведут себя как генерал де Голль, а на практике как маршал Петен, который во Второй мировой войне подчинился воле оккупантов и был коллаборационистом".О взаимоотношениях с США:"Мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США – важная и нужная страна. Но фундаментальных условий для восстановления отношений пока нет. Вот когда произойдут какие-то внутренние изменения (в США)… когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений".О проблеме с трудовыми мигрантами в РФ:"Это непростая проблема… Рынок труда у нас – 2,9% безработица, то есть ее нет почти. А потребности на рынке труда есть. Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы. Привлекать (мигрантов – ред.) нужно? Нужно. Конечно, мы прежде всего заинтересованы в квалифицированной рабочей силе. Нужно, чтобы трудовые мигранты уважали наши законы и традиции народов России, а соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением".О попытках раскачать Россию изнутри:"Что касается роста исламофобии, антисемитизма, русофобии и прочих проявлений подобного рода, то да, они действительно имеют место к росту, и тенденция к росту есть. Мы у себя должны делать все, чтобы ничего подобного у нас не возникало и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Мы так и будем делать".

https://crimea.ria.ru/20231214/pryamaya-liniya-i-bolshaya-press-konferentsiya-vladimira-putina--translyatsiya-1133525555.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), россия